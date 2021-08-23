Некоторые эксперты даже сочли, что переговоры сторон не принесли успеха украинскому лидеру ни по одному пункту. Что значит последний визит Меркель в статусе канцлера, какие были ожидание и прогнозы – проанализировали эксперты в своих соцсетях.

Политолог Андрей Ермолаев проанализировал запросы и ожидание украинской стороны:

«К итогам переговоров Зеленский-Меркель. Договорились говорить.

"Северно-потоковый" газ в Европе будет, потому как дело это — общеевропейское. Газ есть в России, нужен он — Европе, а труба у них — общая. Ну взаимные обязательства там есть еще, "Меркель-Байден", где ключевое — "взаимные".

Транзит через Украину — быть может, но — надо говорить. С русскими. Газ есть в России, европейцы готовы и по этому маршруту брать (хотя транзит дороже), а часть трубы — украинская, две трети маршрута — у россиян (см. карту континента).

Тема "Водород вместо газа лет через 25", — так и осталась нераскрытой: то ли Украина присоединится к европейской водородной стратегии, то ли Германия — к украинской. Невнятно как-то было. Песков объяснил, почему Меркель не права, называя РФ стороной конфликта в Донбассе © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Про войну и оружие. Германия не воюет. До сих пор кается за гитлеризм и трагедию второй мировой. Германия — за мир в Европе и на континенте. И оружие не поставляет, максимум — может подучить специалистов. Тем более, что Германии и Европе нужен газ, а поставки германского или французского оружия Украине моментально превращают газ в "геополитическое оружие" (о чем, кстати, тоже много говорят украинские политики, когда просят это самое оружие из Европы).

Донбасс — дело сложное. "Минск" не сработал, но другого — нет. В общем, Украине нужно искать "модальности". При чем — новые, учитывая паспортизацию и участие жителей Донбасса в российских думских выборах.

А будет ли новый ВМФУ, как лет 30 назад (в СССР), — известно одному Зеленскому. Кстати, лучше бы ЧМП воссоздать, как лет тридцать назад, — толку больше. Есть где и кому строить. Да и милитаризации черноморского побережья удастся избежать, с ним и так уже критично (см. карту Украины).

Вообще, переговоры были похожи на "вежливые контакты". Без обид, но и без взглядов "глаза в глаза", все как то в сторону…

Остается только — петь.

Ну и Байден еще. 31.08-го встреча. На 32-е пока не переносили.

***

Украина рискует реально столкнуть лбами США и Германию, а такое немцы не прощают. Это нужно помнить, готовя заранее очередные спичи на итоговые брифинги.

p.s. "Крымская платформа" — и правда колокол. Очередной, после ГУУАМ, ГУАМ, "Люблинской тройки" и пр. Мировые СМИ о встрече Путина и Меркель. Своеобразная скудность выбора © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

p.p.s. В общем, празднуем, а потом со всем этим — в Вашингтон. На "вдруг".

Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук:

«Завершились переговоры между канцлером Германии и президентом Зеленским практически нейтрально, то есть никак. Несколько дней назад я прогнозировала, что ничего определяющего не произойдет. Так и есть! Протокол, на котором настояла немецкая сторона, в том числе и возложении цветов в парке Славы к Могиле Неизвестного солдата —каждый о своем! И по — своему. Важность встречи и дальнейшего диалога по всем волнующим стороны вопросам… Вручение Ордена Свободы госпоже Меркель! Как мне кажется, это единственная приятность. Огромная разница в видении и дипломатической ловкости. Хотя госпожа Меркель пыталась быть корректной и сдержанно снисходительной. Если коротко и емко, то все!»

Народный депутат Олег Волошин остановился на самом болезненном в украино-немецких отношениях вопросе — газотранспортном: «Если отложить в сторону субъективные эмоции, то реализацию «Северного потока- 2» необходимо признать грандиозным инженерным и политико-дипломатическим свершением.

Изначально мало кто верил в техническую возможность прокладки трубопровода по дну Балтийского моря. Там одни только морские мины времён Второй и даже Первой мировых войн представляли собой грандиозный вызов.

Огромной проблемой стало согласование маршрута прохождения газопровода через территориальные воды нескольких государств, ни одно из которых не является излишне дружественным по отношению к Москве.

А дальше уже включилось масштабное сопротивление координируемое Вашингтоном и опирающееся на мощь американских санкций, применяемых вопреки нормам международного права экстерриториально. Плюс на это все наложились общее антироссийское настроение западных элит после Крыма, обвинений во вмешательстве в американские выборы и отравления Скрипалей. Когда все это не сработало, появилась история с отравлением Навального. И вопреки такому штормовому встречному ветру проект близится к завершению.

Возражения в духе «немцев подкупили» абсурдны по определению: суть дипломатии и состоит в том, чтоб находить общую выгоду с заинтересованными сторонами. Украинская власть ничего альтернативного предложить не смогла и основывает свои требования на голом морализаторстве. Причём довольно нелогичном. Как правильно сказал мне один немецкий дипломат: «Те, кто в Украине так хочет отгородиться во всем от России, должен быть благодарен за строительство СП-2: не будет транзита — будет ещё меньше связей с Москвой».

В итоге в новейшей истории это наверное самый масштабный инфраструктурный проект, реализованный в наиболее неблагоприятных геополитических обстоятельствах. Тем, кто это сделал, не придётся для описания своих заслуг считать участников международного форума в континентах, приравнивая посла Японии и главу МИД Турции ко всей Азии».

Народный депутат Сергей Ларин отметил важность того, что Германия чтит историю и не претендует ее переосмыслить, как это делают в Украине: «Признаваемый европейским лидером Ангелой Меркель символ Победы над фашизмом — памятник Неизвестному солдату.

Лидер страны, которая в 1941 напала на Советский Союз.

Нашим неучам истории хороший пример, что такое быть европейской и демократической страной, где нет произвола нацизма».



