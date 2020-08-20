История с «вагнеровцами» набирает новые обороты. Так украинские журналисты обнародовали информацию и аудиозаписи, которые подтверждают, что операция по задержанию в Минске ЧВК была спланирована СБУ. Однако из-за предательства на самом высоком уровне, а именно в окружении президента Владимира Зеленского она была сорвана

Целью операции было заманить военных на территорию Украины и задержать, таким образом пополнив «обменный фонд». Как прокомментировали эту новость или очередной информационный вброс эксперты — в обзоре соцсетей.



Главред издания «Страна» Игорь Гужва разбирался в мотивах и доказательствах причастности украинских спецслужб к задержанию "военных ЧВК": «Публикацию переговоров СБУшников с «вагнеровцами» можно считать подтверждением версии о том, что россиян заманили в Минск при участии украинских спецслужб и, соответственно, никаких массовых беспорядков они в Беларуси устраивать не планировали.

Для чего заманили — тут есть разночтения.

По версии нардепа Гончаренко и Бутусова их хотели отправить из Минска на самолете, который посадить затем в Киеве и «принять» всех 32 «вагнеровцев» для пополнения обменного фонда и получения показаний по их участию в войне на Донбассе. Но по настоянию Ермака операция была перенесена, а затем из окружения Зеленского пошла утечка информации и россиян захватили белорусские спецслужбы.

По версии, которая сейчас является почти что официальной в России, СБУ заманила «вагнеровцев» в Минск и сдала их белорусским властям для того, чтоб столкнуть лбами Путина и Лукашенко, а затем и получить воевавших на Донбассе «наемников ЧВК» в порядке экстрадиции (чем рассорить РФ и Беларусь окончательно).

На данный момент более правдоподобной кажется вторая версия.

Но интереснее даже другое.

История с «вагнеровцами» стала частью глобальной мистификации на тему «Путин готовит Майдан для свержения Лукашенко». В эту мистификацию было втянуто огромное количество людей включая Лукашенко, который теорию о «руке Москвы» продвигал лично.

Мотив Бацьки был понятен — убедить Запад в том, что против него играет Путин и добиться, чтоб США и ЕС закрыли глаза на подавление акций протеста. Но те, кто Лукашенко посоветовал такую стратегию наверняка понимали, что это не подействует, так как «центр управления» протестами находился не к востоку, а к западу от Беларуси. Их реальная цель была другая — к моменту выборов настолько ухудшить отношения Лукашенко и России, чтоб Путин не признал его победу. И тогда Бацька, столкнувшись с практически полной изоляцией (Китай далеко), потерял бы власть очень быстро.

Но Путин на эту разводку не повелся, Лукашенко он поддержал, благодаря чему белорусский президент удержался в первую критическую неделю и теперь противостояние перешло в затяжную фазу с перспективой постепенного угасания протестов.

Впрочем, впечатление об угасании может быть и обманчиво. В середине января 2014 года также многим казалось, что Майдан «выдыхается», но начало силового фазы на Грушевского кардинально поменяло ситуацию. Что-то подобное может произойти в той или иной форме и в Минске.

Но очевидно, что блицкриг по свержению Лукашенко не удался. И противостояние может идти еще не день и не два. В конце концов есть пример Венесуэлы, где масштабный конфликт власти и оппозиции идет годами, есть даже «альтернативный» президент Гуайдо, но реальная власть в стране по-прежнему принадлежит Мадуро. Причем ему куда тяжелее, чем Бацьке. России под боком у него нет».



Инвестиционный банкир Сергей Фурса прокомментировал обвинения Андрея Ермака в предательстве. А именно его фамилия фигурирует в новом витке скандальной истории: «Ермак говорит, что не он выглядит как русский агент, а информация о том, что он сорвал блестящую спецоперацию украинских спецслужб, что, возможно, стоило жизни украинским героям, выглядит как дезинформация. Ермак говорит…. И выглядит это все как полная протухшая туфта. Как всегда.

Мы могли получить повод для гордости. Операция, которую проводила военная разведка Украины, вошла бы во все учебники мира. Это стало бы основой для статей, книг и фильмов. Они проделали потрясающую и опасную работу. И могли дать нам новый повод гордится украинской армией. Это бы вдохновляло тысячи украинских мальчишек. Которые мечтали бы быть похожими не на решал с МАФами, а на героев. Умных, смелых, сильных.

А вместо этого мы получили повод для позора. Позора от осознания того, что в самом верху украинской власти есть люди, способные предать. Что люди, которых никто не выбирал, имеют власть как уволить человека, который организовал эту блестящую операцию, так и сорвать ее саму. Подставив людей. Умножив на ноль. Ослабив при этом страну. Позволив уйти от расплаты людям, убивавшим украинцев. По-настоящему убивавших. И теперь открыто в этом признающимся. Признававшимся в этом агенту Украины.

И это было чье-то решение. Возможно, этот кто-то даже найдет оправдания, что он выбрал перемирие. И сорвал операцию. Опять этот выбор позора. Сознательный выбор. Как выбор не эвакуировать раненого бойца и дать ему умереть.

И тут нет хорошего варианта. Потому что это либо сознательная работа на врага. Либо работа на рейтинги. Личные рейтинги. Которые позволяют сохранить власть. Зачем? Ради чего? Заработок? Деньги? Как все банально и мерзко.

И вот на одной стороне рейтинги, которые может позволить сохранить формальное перемирие, договоренность о ним с Путиным, а с другой — справедливость, жизни людей, которые рискуя собой проводили эту операцию. И понятно тогда, почему так эмоционально кое-кто реагировал, капс локом, на решение Лукашенко по вагнеровцам. Потому что знали, что будет в тот момент, когда украинцы осознают реальную цену этого решения. Когда вагнеровцы уедут не в Киев. Как должны были. Если бы кто-то не сорвал операцию. А уехали в Москву. Вместе с украинским героем. Который попадает прямо в лапы ФСБ.

И работа на врага и работа на рейтинги, и не важно, что там было на самом деле — это предательство. И это позор. Для страны. Которую так предают. И когда за такое предательство никто не несет ответственности.

Вот такая тонкая грань. Между гордостью и позором. Для всей страны.

И Украина получила позор».



Российский политолог Сергей Марков усомнился в истинных мотивах спецоперации СБУ, которые озвучивают украинские СМИ: «Оказывается, 33 ребят, которых арестовали в Минске, а потом передали Москве, планировали совсем по другому арестовать. Арест в Минске их спас.

Год военная разведка Украины вместе с СБУ готовили операцию. Отобрали 28 тех, кто воевал на Донбассе, пригласили их служить охранниками в Сирии сначала, потом в Венесуэле. Лететь должны были по маршруту Москва- Минск — Стамбул — Гавана — Каракас. Но на маршруте Минск — Стамбул над Украиной одному из пассажиров должно было стать плохо, и самолет должны были посадить в Киеве. А там СБУ должна была арестовать всех 28 тех бывших вагнеровцев, которые воевали на Донбассе.

24 июля проходит совещание в Совете безопасности и обороны Украины, что операция входит в финальную стадию. Но в последний момент Андрей Ермак, глава Администрации президента Зеленского (называется офис) и главный переговорщик с Россией, говорит, — давайте отложим на 5 дней. Потому что мы с Козаком договорились, что 27 июля начнется перемирие на Донбассе. И такой коварный арест может это перемирие сорвать. (Это уже странно, потому что все знают, что перемирие срывает только Киев). Решают отложить вылет из Минска до 30 июля. Но 29 июля, за один день до запланированного ареста в Украине, ребят арестововывают в Белоруссии. Обвиняют в подготовке беспорядков. Потом ФСБ публикует, что билеты им оформляли в Украине, переговоры с Москвой и их отпускают.

30 июля заседание в Совете национальной безопасности и обороны Украины проходит уже в скандале. Ясно, что операция сорвана. И что сорвал ее арест в Минске. Кто и почему? Глава военной разведки (а это номенклатура Разведывательного управления министерства обороны США) предлагает чтобы все прошли собеседование на полиграфе, чтобы понять, кто сорвал операцию. Зеленский вместо этого увольняет главу военной разведки Бурбу. И назначает боевика Кирилла Буданова.

Внешне все выглядит как что сама судьба против Киева. И ясно, что ФСБ России до ареста ничего не знали, иначе бы их 29 июля не арестовали, а тихо вывезли из Белоруссии. И ясно, что Зеленский пытается взять силовиков под свой контроль. И для этого их надо перетасовать так, чтобы американцы такой контроль понемногу потеряли.

А может все таки это все операция прикрытия и главное готовилось в Минске? Расстрел кого то, а обвинить должны были Россию? Мне кажется, это все таки наиболее вероятная версия, — готовился расстрел в Минске с обвинением во всем России. А раскрытие ФСБ заговора ГУР МО и СБУ сорвало силовой сценарий. Поэтому в Минске до сих пор мирно ходят с цветами?»



Блогер Владимир Петров не верит в причастность Ермака к измене: «Андрей Ермак занимает моё место в ОП. В моих интересах чтоб он максимально быстро съехал из моего кабинета вместе со своей камарильей.

Но справедливости ради, поверить в СБУ-шную операцию и в то, что Ермак лично звонил в ФСБ чтоб её сорвать, может только человек с вырезанными лобными долями.

P.S. Я купил себе, кстати, шпионский плащ».



А вот народный депутат Алексей Гончаренко направил обращении об открытии уголовного дела в отношении главы ОП: «Направил в СБУ, ГБР и ГПУ обращение, чтобы начать уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены — Андреем Ермаком.

Как стало известно из моих собственных источников и с СМИ — ближайшее окружение президента Украины причастно к утечке информации и к срыву секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов в Беларуси.

Вчера были опубликованы телефонные разговоры сотрудников СБУ с так называемыми «вагнеривцямы», где они напрямую признаются в совершенных преступлениях на территории Украины. Требую от СБУ, ГБР и ГПУ провести проверку фактов утечки информации участниками совещания, которое состоялось 24 июля 2020 в кабинете президента по обсуждению секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов.

Начать уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены, всех без исключения участников совещания по спецоперации, в частности в отношении руководителя Офиса Президента — Андрея Ермака, который уговорил президента отдать приказ СБУ и ГУР МО остановить захват террористов и перенести операцию».



Шеф-редактор украинского издания «Бабель» Катерина Коберник написала о том, что нет ни одного доказательства государственной измены, при этом раздувается тотальный хайп: «Вижу в ленте очередной шер поста Бутусова и очень хочется спросить тех, кто репостит это с подводками об «измене на самом верху»: чем вы отличаетесь от Авакова, которого критикуете? Тысячи людей всерьёз, в истерике и с надрывом обвиняют президента и главу его Офиса в госизмене:

— без хотя бы одного реального доказательства

— без свидетелей

— игнорируя миллион несостыковок. Например: если Россия наконец внедрила своего человека на самый верх, то зачем она же первая помогла его слить через свои государственные сми.

Сейчас в истории с Ермаком и Зеленским мало кого волнуют факты. Кто-то крикнул «ату» и остальные побежали. Самое удивительное, что завтра, когда против близких кого то из этих людей начнётся такая кампания, они будут кричать о правовом государстве, доказательствах, стандартах. Учить, почему нельзя бездоказательно никого обвинять в тяжких преступлениях.

Возможно, Ермак виноват, возможно, он совершил преступление, но нельзя обвинять человека в госизмене на основе поста в Фейсбук со ссылками на никого.

В этой стране не работают законы и в этом виновата власть. Но, если у общества нет запроса на справедливость ко всем без исключения, а просто хочется наказать врагов, то общество от власти отличается не многим: она тоже каждый раз сажает «попередников» и отмазывает своих».



Политтехнолог Тарас Березовец написал о зачистках в силовых ведомствах в связи с этим делом, которые по его мнению свидетельствуют о новой зраде: «Ну что ж. Как оказалось, Зеленский уволил начальника ГУР МО Василия Бурбу из-за требования расследовать причины провала выдачи вагнеровцев. Нехило Владимир Александрович прикрыл своего канцеляриста Ермака. Вместе пойдут по статье «госизмена». Чип и Дейл мать твою.

Ермак чистит всех, кто пытается вскрыть его связи с российскими спецслужбами. Зеленский активно помогает. Бурбу убрали в т.ч. потому что требовал от Ермака и Руслана Демченко из СНБО пройти полиграф.

По моей инсайдерской информации, Зеленский на минувшей неделе хотел убрать ещё одного важного руководителя спецслужб, первого зам главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра Руслана Баранецкого».



Политтехнолог Карл Волох считает, что версия от СБУ о масштабной спецоперации правдива, как и факт госизмены в Офисе Президента: «Ну, ок, странная и мало понятна вне конкретного контекста история с вагнеривцямы в Минске вас не наводит на размышления. Ну, ок, факт, что именно в эти дни Зеленский снимает руководителя ГУР вы считаете случайным стечением обстоятельств. Ну, ок, вы не считаете обнародованные Яниной Соколовой записи достаточным доказательством. Но неужели все эти три обстоятельства вместе не зажигают у вас красную лампочку в голове?

И неужели ничего в реакции властей на этот скандал вас не настораживает?

В обнародованном истории упоминаются фамилии двух генералов, которые отвечали за эту операцию — председатель (уже уволен) ГУР Бурба и первый заместитель председателя СБУ Баранецкий. Вполне понятно, что их заявление о «фейковой» операции ГУР-СБУ если не развеяла бы все сомнения, то высоту пламени под бочкой с порохом уменьшила бы в разы. Как видите, за двое суток ОП на это не удосужился. Анонимное заявление пресс-службы СБУ вызывает разве что дополнительную подозрение.

Думаю, причина одна: история со срывом операции — правда. И генералам каким-то образом хватает смелости противостоять давлению. Хотя, по моей информации, кресло под Баранецким сильно шатается, а от немедленного освобождения (вслед за Бурбой) его спасает разве что понимание, что это будет похоже на чистосердечное признание Ермака в государственной измене».