Государственное предприятие "Почта Донбасса" (ДНР) на своей официальной странице в соцсети Facebook сообщило о выпуске нового государственного знака почтовой оплаты, посвященного юбилею Владимира Ильича Ленина

Выпуск нового государственного знака почтовой оплаты мы посвятили Владимиру Ильичу Ленину и приурочили, конечно, к 150-летию со дня его рождения. Терриконы и розы. «Почта Донбасса» к 150-летию Донецка ввела в обращение новые марки © commons.wikimedia.org, Валерий Дед

Ленин и теперь живее всех живых, как бы пафосно это ни звучало;) Его наследие колоссально и является по-настоящему бесценной сокровищницей революционной теории, а также мирового освободительного движения. И это аксиома.

22 апреля, в следующую среду, введем в обращение, пожалуй, самую главную и ожидаемую марку 2020 года, по мнению филателистов. Форма выпуска — малый лист, выполненный в стилистике серии «Великие люди». Конверт первого дня и специальный почтовый штемпель первого дня также будут введены в обращение. Номинал марки — 39 ₽, стоимость КПД в день ввода в обращение — 12 ₽.

Убедительно просим коллекционеров оформить предзаказ и выбрать индивидуальное время для визита в специализированный магазин «Филателия» (Донецк, ул. Артема, 72).