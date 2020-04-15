Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что к 14 апреля в стране проведено всего 83 теста на 100 тыс. населения, в то время как в большинстве европейских стран этот показатель составляет в среднем от одной до двух тысяч

В Украине — самая низкая заболеваемость коронавирусом в Европе: этому есть объяснение. Коронавирус в Европе: карантин во Франции продлён до 11 мая, «Мрия» в Варшаве и «Великая самоизоляция» экономики © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

Самая высокая заболеваемость коронавирусом фиксируется в обеспеченных странах с небольшим количеством населения — Люксембурге и Исландии, в которых производится наибольшее количество тестов на коронавирус в соотношении с количеством населения: 4775 и 9681 тест на 100 тыс. населения соответственно. Также высокий уровень тестируемости в Эстонии (2425), Норвегии (2361), Лихтенштейне (2334) и Швейцарии (2261).

Самая низкая заболеваемость на 100 тыс. населения в Украине, Болгарии, России, Словакии, Венгрии, Польше, Греции, Беларуси, Румынии и Латвии.

Но, вероятно, самая низкая заболеваемость коронавирусом в Украине среди стран Европы на 100 тыс. населения может объясняться самой низкой тестируемостью в Европе: к 14 апреля в Украине проведено всего 83 теста на 100 тыс. населения, в то время как в большинстве европейских стран тестируемость составляет в среднем от одной до двух тысяч тестов на 100 тысяч населения.