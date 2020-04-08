Российский юрист и государственный деятель, доктор юридических наук Евгений Тарло на своей странице в соцсети Facebook предположил, что России по опыту борьбы с эпидемией коронавируса следует вернуться к идее Госплана или иной форме регулирования экономики, сочетающей госпланирование с рыночными методами

Пандемия показала, что

— суверенитет и государственные границы не иллюзия и не пережиток прошлого;

— без государственной системы здравоохранения невозможно бороться с такими тяжёлыми проблемами как эпидемии тяжёлых болезней; Коронавирус в Европе: одни смягчают ограничения, другие ужесточают, а полякам предлагают «выборы по почте» © РИА Новости, Эдуард Эрбен | Перейти в фотобанк

— без активной роли государства, мобилизационных планов и ресурсов невозможно противостоять таким катаклизмам (а это ещё не все напасти, которые могут возникнуть);

— Китай с чёткой коллективной системой управления в виде КПК, прагматичной национально-ориентированной политикой оказался лучше других подготовлен к чрезвычайной ситуации.

Не пора ли подумать о Госплане, сочетающим госпланирование с рыночными методами? О поощрении отечественного производства, а не импортёров и спекулянтов?