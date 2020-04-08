Пандемия показала, что
— суверенитет и государственные границы не иллюзия и не пережиток прошлого;
— без государственной системы здравоохранения невозможно бороться с такими тяжёлыми проблемами как эпидемии тяжёлых болезней;
— без активной роли государства, мобилизационных планов и ресурсов невозможно противостоять таким катаклизмам (а это ещё не все напасти, которые могут возникнуть);
— Китай с чёткой коллективной системой управления в виде КПК, прагматичной национально-ориентированной политикой оказался лучше других подготовлен к чрезвычайной ситуации.
Не пора ли подумать о Госплане, сочетающим госпланирование с рыночными методами? О поощрении отечественного производства, а не импортёров и спекулянтов?