На днях НБУ опубликовал отчет. По которому валовой внешний долг Украины перевалил за 120 млрд. долларов. По их расчетам это составляет около 79% нашего ВВП! Таким образом наша фундаментальная проблема заключается в том, что наша страна не способна в нынешних условиях погасить всю задолженность по внешним кредитам и процентам по ним.
Хотя, в последние годы правления Леонида Кучмы такая цель ставилась и была практически достигнута. Но пришел к власти Ющенко и тенденция вернулась. Страна стремительными темпами продолжила набирать долги. Вместо того, чтобы их погашать и выйти в ноль. Зачем в принципе так нужно? Не быть должными никому.
Во-первых, это обеспечивает реальный суверенитет. Субъектность внешней политики.
Во-вторых. Страна без долгов весь свой ресурс тратит на внутреннее развитие. На свою экономику и социальную сферу. Обеспечивая не только тотальную занятость, рост доходов населения и бизнеса, но и достойную старость, социальную защищенность. А это в совокупности дает социальную стабильность и устойчивость стране. Отказ от всяческих революций, как инструмента социальной справедливости. Естественно, когда власть поясняет людям смысл своих действий.
Однако, благодаря усилиям внешних игроков и их наемников внутри вертикали госуправления, страна пошла по-иному пути. Мы стали донорами МВФ, ВБ и прочих "кровосисей". Очень мне последнее словечко, сказанное бывшим премьером Азаровым, в этом отношении нравится.
К чему я об этом сейчас? Чтобы развенчать вранье Зеленского и его команды по поводу надобности принятия закона о земле, как средстве избежать угрозы дефолта. Итак, угрозу дефолта Украине создает внешний долг в 120 млрд долларов!!! И принципиальная невозможность при нынешнем не профессиональном руководстве выбраться из долговой ямы. Если бы Зеленский и Ко действительно хотели бы избежать дефолта Украины, то взамен на принятие закона о земле должны были бы ставить вопрос о полном списании внешнего долга в размере 120 млрд долларов.
Механизмы нас не должны были бы волновать. Они есть. Вот если бы МВФ пошел на такой сценарий и погасил бы наши долги перед другими, а свои списал бы, наше правительство могло бы честно в глаза говорить людям: мы принесли в жертву открытие рынка нашей земли взамен за полное обнуление наших долгов и выход из зоны потенциального дефолта.
Что же произошло на самом деле? А мы взамен за продажу нашей земли получим от МВФ 5-8 млрд. долларов. Которые пойдут почти целиком на обслуживание уже существующего долга. Да еще и увеличат его на эти 5-8 млрд. У меня вопрос: это и есть способ избежать дефолта? В лучшем случае — отсрочить. Потому что долг в 120 млрд долларов никуда не денется и будет оставаться тем основанием, который в итоге рано или поздно приведет в дефолту. Перестаньте врать, господа Слуги МВФ!