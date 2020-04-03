Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook заметил, что принятый Верховной Радой закон о продаже земли, никак не решает проблему возможного дефолта Украины

На днях НБУ опубликовал отчет. По которому валовой внешний долг Украины перевалил за 120 млрд. долларов. По их расчетам это составляет около 79% нашего ВВП! Таким образом наша фундаментальная проблема заключается в том, что наша страна не способна в нынешних условиях погасить всю задолженность по внешним кредитам и процентам по ним.

Хотя, в последние годы правления Леонида Кучмы такая цель ставилась и была практически достигнута. Но пришел к власти Ющенко и тенденция вернулась. Страна стремительными темпами продолжила набирать долги. Вместо того, чтобы их погашать и выйти в ноль. Зачем в принципе так нужно? Не быть должными никому.

Во-первых, это обеспечивает реальный суверенитет. Субъектность внешней политики.

Во-вторых. Страна без долгов весь свой ресурс тратит на внутреннее развитие. На свою экономику и социальную сферу. Обеспечивая не только тотальную занятость, рост доходов населения и бизнеса, но и достойную старость, социальную защищенность. А это в совокупности дает социальную стабильность и устойчивость стране. Отказ от всяческих революций, как инструмента социальной справедливости. Естественно, когда власть поясняет людям смысл своих действий. Битва мнений. Открытие рынка земли на Украине: «за» и «против» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако, благодаря усилиям внешних игроков и их наемников внутри вертикали госуправления, страна пошла по-иному пути. Мы стали донорами МВФ, ВБ и прочих "кровосисей". Очень мне последнее словечко, сказанное бывшим премьером Азаровым, в этом отношении нравится.

К чему я об этом сейчас? Чтобы развенчать вранье Зеленского и его команды по поводу надобности принятия закона о земле, как средстве избежать угрозы дефолта. Итак, угрозу дефолта Украине создает внешний долг в 120 млрд долларов!!! И принципиальная невозможность при нынешнем не профессиональном руководстве выбраться из долговой ямы. Если бы Зеленский и Ко действительно хотели бы избежать дефолта Украины, то взамен на принятие закона о земле должны были бы ставить вопрос о полном списании внешнего долга в размере 120 млрд долларов.

Механизмы нас не должны были бы волновать. Они есть. Вот если бы МВФ пошел на такой сценарий и погасил бы наши долги перед другими, а свои списал бы, наше правительство могло бы честно в глаза говорить людям: мы принесли в жертву открытие рынка нашей земли взамен за полное обнуление наших долгов и выход из зоны потенциального дефолта.

Что же произошло на самом деле? А мы взамен за продажу нашей земли получим от МВФ 5-8 млрд. долларов. Которые пойдут почти целиком на обслуживание уже существующего долга. Да еще и увеличат его на эти 5-8 млрд. У меня вопрос: это и есть способ избежать дефолта? В лучшем случае — отсрочить. Потому что долг в 120 млрд долларов никуда не денется и будет оставаться тем основанием, который в итоге рано или поздно приведет в дефолту. Перестаньте врать, господа Слуги МВФ!