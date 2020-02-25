Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что события в Новых Санжарах показывают полную неготовность украинских властей к вполне вероятной настоящей эпидемии коронавируса в стране

Сейчас многие обсуждают падение рейтингов Зеленского, рассуждают о провалах и немощности власти, троллят Гончарука с Малюськой и т.д.

Хотя, наверное, пора уже подумать и о другом. Коронавирус и его последствия.

Если сопоставить информацию из разных стран, то видим примерно такую картину последствий эпидемии для жизни их граждан. Всех граждан, а не только заболевших.

1. Ограничение передвижения. Как внутри страны (Италия, Китай), так и за ее пределами (соседние страны закрыли границы с Ираном, часть соседей закрыла границы с Китаем, отменяются авиаперелеты).

2. Продуктовая паника — люди сметают товары с полок магазинов (Италия).

3. Дезорганизация экономической жизни (Китай) — остановка производства, перебои с поставками продуктов питания.

4. В мире стараются минимизировать контакты и со страной вообще и с ее жителями в частности. Смертельный вирус украинства © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

В этой связи возникает вопрос — насколько Украина готова к тому, что в нашей стране появятся (не дай Бог, конечно, но никто не застрахован от этого, увы) зараженные коронавирусом? Вопрос не праздный.

На прошлой неделе к нам привезли несколько десятков человек из Уханя. Вероятность, что они больны коронавирусом чисто теоретическая. Что у нас по итогу? Паника, мракобесие, погромы, политические провокации.

А если, не дай Бог, у нас появятся реальные заболевшие коронавирусом? Что тогда начнется?

Очень хотелось бы, чтоб из трэша прошлой недели были сделаны выводы. И сделаны не только властью, но и теми, кто раздувал панику, пытаясь заработать политические очки.

Сейчас уже не до хайпа. Если к нам придет коронавирус и соседние страны начнут закрывать границы, то цена новых попыток раздуть истерию будет слишком высока.

А потому нужна максимальная собранность. Ну а власти стоит прорабатывать уже сейчас различные сценарии развития событий с коронавирусом, включая наихудшие. Дай Бог, чтоб эти сценарии не оправдались. Но нужно быть к ним готовыми.