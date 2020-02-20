Экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко на своей странице в соцсети Facebook прокомментировала реакцию украинцев на попытки властей разместить эвакуированных из Китая соотечественников на карантин

Эвакуировали украинцев из Уханя. Родина «встретила» проклятиями, горящими покрышками, перекрытыми дорогами, ненавистью в соцсетях, увольнением врачей из госпиталя, куда везут прибывших на карантин. Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Шесть лет ненависти превратили людей в зверей. Голодных, злых и бесжалостных. Предполагаю, что зачинщиками этих беспорядков стали те, кто с таким же остервенением бегал на майдан/ майданы.

Ну, расскажите мне еще о сознательном гражданском обществе в стране, о львовском пьемонте и полтавском гостепреимстве.

Зеленский практику дележа украинцев продолжил. В шестую годовщину расстрела на майдане поперся «скорбеть» только по убитым протестующим. Убитые силовики его мало волнуют. Сочувствую его родителям. Наверняка они такого результата своего воспитания не предполагали.