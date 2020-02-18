Нам надо 100 миллиардов долларов инвестиций, чтобы догнать Беларусь — министр экономики Милованов.
Напомню, что в 1991-м, когда Беларусь мечтала догнать нас, нам обещали, что мы догоним Францию. Теперь уже мы догоняем Беларусь.
А всё очень просто. Если бы мы стремились к развитию, мы были бы уже развитой страной. Но мы стремимся в ЕС, и пока мы мечтаем, что немцы сделают нашу страну богаче, европейцы и их евроинтеграторы нас безбожно грабят и превращают нашу страну во всё более отсталую колонию.
И через пару лет с такой властью грантоедов мы будем мечтать догнать хотя бы уже ДНР, наверное.