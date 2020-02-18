Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook прокомментировал заявление министра экономики Украины о том, что нужно стране для достижения сегодняшнего уровня развития Белоруссии

Нам надо 100 миллиардов долларов инвестиций, чтобы догнать Беларусь — министр экономики Милованов. Смена приоритетов: Киев решил догнать и обогнать Белоруссию, но это дорого обойдется © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк

Напомню, что в 1991-м, когда Беларусь мечтала догнать нас, нам обещали, что мы догоним Францию. Теперь уже мы догоняем Беларусь.

А всё очень просто. Если бы мы стремились к развитию, мы были бы уже развитой страной. Но мы стремимся в ЕС, и пока мы мечтаем, что немцы сделают нашу страну богаче, европейцы и их евроинтеграторы нас безбожно грабят и превращают нашу страну во всё более отсталую колонию.

И через пару лет с такой властью грантоедов мы будем мечтать догнать хотя бы уже ДНР, наверное.