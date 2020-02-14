Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook отметил, что стремление некоторых украинских политиков увязать экономику с «правильными взглядами» может нанести непоправимый удар по инвестиционной привлекательности Украины

После заявления "слуги народа" Богуцкой, что пенсионеров Донбасса можно лишить их пожизненной собственности — пенсии, только потому, что у них "неправильные взгляды", Зеленский может забыть об инвестициях. Собаки и либертарианство украинской власти вполне совмещаются © скриншот | скриншот | Перейти в фотобанк

Вот смотрите. Приходит какой-нибудь итальянец с парой сотен миллионов в Украину, вкладывает их, а потом Богуцкая заявляет: так у этого итальянца неправильные взгляды, он хорошо относится к России!

И бармалеи в балаклавах, которым у Зеленского слава и почёт, подхватывают её слова, начинают кошмарить итальянца. Если власть не в состоянии защитить и обеспечить собственность собственных граждан, то, как она защитит инвестиции иностранцев?