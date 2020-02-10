Волков: Трамп решил расквитаться со всеми, кто принимал участие в импичменте

Украинский журналист Павел Волков на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что сразу после провала импичмента Трампа телеканал республиканцев выпустил 50-минутный фильм-расследование о киевском майдане

Похоже, пройдя через неудавшийся импичмент, Трамп решил расквитаться со всеми, кто принимал участие в мероприятии — телеканал республиканцев выпустил 50-минутный фильм-расследование о киевском майдане. Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания против него - СМИ © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

В нем прекрасно все. И участие администрации Обамы в организации госпереворота, и люди Саакашвили, которые нанимали грузинских снайперов, и Парубий с Пашинским, командовавшие расстрельными командами, и расстрел беркутовцев, и даже приказ физически устранить Януковича.

Я считаю, что с такими раскладами награда скоро найдет героев, ведь даже нацистами и убийцами надо быть умными.