Волков: Трамп решил расквитаться со всеми, кто принимал участие в импичменте

Похоже, пройдя через неудавшийся импичмент, Трамп решил расквитаться со всеми, кто принимал участие в мероприятии — телеканал республиканцев выпустил 50-минутный фильм-расследование о киевском майдане.
В нем прекрасно все. И участие администрации Обамы в организации госпереворота, и люди Саакашвили, которые нанимали грузинских снайперов, и Парубий с Пашинским, командовавшие расстрельными командами, и расстрел беркутовцев, и даже приказ физически устранить Януковича.
Я считаю, что с такими раскладами награда скоро найдет героев, ведь даже нацистами и убийцами надо быть умными.