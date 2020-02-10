Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что президент США Дональд Трамп сразу после провала импичмента уволил из администрации Белого дома выходцев из Украины, которые свидетельствовали против него

США и Украина. После провала импичмента Трамп решил уволить несколько сотрудников Администрации, которые помогали импичменту, рассказывая, как плохо Трамп обходится с властями Украины, требуя от них бороться с коррупцией Байденов. Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания против него - СМИ © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Наиболее жестко выгнали из Совета Национальной безопасности выходца из Украины офицера Александра Виндмана. Его уволили и вывели из здания с помощью охраны. Еще и уволили его брата.

Странным образом эти два брата вместе работали в одном месте, в суперместе, в Администрации президента США, в аппарате совета по национальной безопасности, где готовятся ключевые решения.