США и Украина. После провала импичмента Трамп решил уволить несколько сотрудников Администрации, которые помогали импичменту, рассказывая, как плохо Трамп обходится с властями Украины, требуя от них бороться с коррупцией Байденов.
Наиболее жестко выгнали из Совета Национальной безопасности выходца из Украины офицера Александра Виндмана. Его уволили и вывели из здания с помощью охраны. Еще и уволили его брата.
Странным образом эти два брата вместе работали в одном месте, в суперместе, в Администрации президента США, в аппарате совета по национальной безопасности, где готовятся ключевые решения.