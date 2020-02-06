Украинский политический аналитик Павел Нусс на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что обыск СБУ на телеканале Коломойского – это спланированная пиар-кампания власти, руководства канала «1+1» и самого олигарха

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко на встрече фракции с Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала "1+1". Блеф или начало борьбы с Коломойским. Что означают обыски на «1+1» © 112 Украина

Следовательно, этим самым заявлением Ткаченка подтверждается тезис о том, что сам обыск СБУ на телеканале олигарха Коломойского — спланированная и тщательно скоординированная pr-кампания власти, фигурантов, руководства канала и самого Коломойского, и, вероятно, является анонсом наступления власти на свободу слова и репрессии неподконтрольных власти телеканалов.

Радует, что вчера ни один вменяемый журналист и мировые СМИ не вступились за «плюсы». Все-таки, «обработать» у них не получилось. Теперь сложно будет другие атаки на оппозиционные телеканалы назвать объективными, мол, «провластный телеканал также проверялся».