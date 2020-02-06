На крупнейшем украинском телеканале 5 февраля прошли обыски, организованные Службой безопасности Украины. Украинская группа "1+1 медиа" расценивает действия власти как давление на СМИ. Журналисты в своих соцсетях написали о куда более серьезных трудностях внутри власти и конфликте с олигархом Игорем Коломойским

Журналист Светлана Крюкова написала о рождении новой оппозиции власти: «Обыск СБУ не даст результатов для следствия. В современном мире, простигосподи, диджитализации никто не хранит важную информацию на рабочих компах или на флешках, кроме сотрудников СБУ и Офиса президента. Зато обыск даст и уже дал много чего другого.

Во-первых, бесплатный антипиар власти и пиар нового будущего закона о медиа. Дурной, комичный, бесперспективный. Все, как заказывал Ткаченко.

Во-вторых, возможность говорить и писать про явление само по себе беспрецедентное в украинской истории. На "плюсы" силовики не смели приходить с обысками ни при Януковиче, ни при Порошенко. А пришли только при Зеленском, который, как считается, стал президентом благодаря поддержке Коломойского и его телеканала (где, в частности, транслировался сериал "Слуга народа" и сам "Квартал 95").

Примечательно также, что СБУ сейчас возглавляет близкий друг Зеленского и экс-директор "Квартала" Иван Баканов.

Третье. Теперь можно смело утверждать, что «плюсы» уже не канал Зеленского. И вчера журналисты канала получили моральное право разлюбить «бывшего». Дизель-шоу готовится.

Ну и третье, обыск СБУ показал развал внутри Слуги народа минимум на две части, а то и больше. Вчера стало очевидно главное: будущая оппозиция к Зеленскому родится внутри этой силы».

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала основания для политического суицида: «Я понимаю, что СБУ встревожена возможным наличием на программном оборудовании «1+1» файлов с прослушкой Гончарука и программ для их редактирования. Странно, что СБУ не понимает, что общественный интерес к фигуре профана Премьера, к сброду, его окружающему невероятен, а тот, кто обнародовал записи фактически ПРЕПЯТСТВОВАЛ длящимся преступным деяниям наших министров. И НЕобнародование этих записей, фактическое несообщение о преступлении, было бы не только не моральным, а и стало бы формой причастности к преступлению гончаруковъ. Но дело даже не в этом. Неужели силовики и верхушка не понимают, что приведя «весну» на канал, сделавший Зеленского известным, и при этом девятый месяц игнорируя Порошенко, Парубия, Яценюка, Гройсмана, Супрун, Стерненко, Медведько, Полищука, покровителей убийц Шеремета и прочих карасей.. он совершают политический суицид? Ну и ладно… не останавливайтесь».

Депутат Рады и бывший глава комитета по свободе слова и информационной политике Виктория Сюмар осудила давление на СМИ, но и нашла совпадения в смене информационной повестки: «Обыски на плюсах происходят накануне двух крайне важных голосований в Раде уже завтра: рынок земли и банковское законодательство делают невозможным возвращение Приватбанка. Эти законопроекты имеют целью разблокировать сотрудничество с МВФ и получить несколько миллиардов долларов, что крайне важно для власти, которая имеет хронический дефицит в бюджете. Не исключаю, что Игорь Коломойский хотел разменять банковский законопроект на голосование приближенных к нему депутатов по земле. Но Банковая решила сама диктовать условия, ища доказательства по обвинениям в прослушке и монтаж записей премьера.

Не думаю, что такая ситуация Коломойскому нравится, тем более на фоне, когда два его извечных конкурента-олигарха за последние два дня получили своих людей на должности в правительстве и Укрзализныци… Атака на свободу слова. Как в Украине будут контролировать СМИ и журналистов © Facebook, Sergiy Tomilenko | Перейти в фотобанк

Ирония в том, что Президентом Зеленского сделали «плюсы». И Коломойский. А теперь ему показывают, кто «хозяин в доме»…

Готов ли он на такую ​​«трактовку» иерархии, покажут уже завтрашние голосования в Раде. И голоса. У Коломойского точно есть голоса все сорвать. Но это будет означать войну.

И последнее. Обыски в СМИ являются тревожным сигналом. Если можно с «плюсами», со всеми остальными можно и подавно… В стране Зеленского не существует «священных коров» типа журналистов, СМИ или свободы слова. Сила и силовики играют «первую скрипку»…

Журналист Елена Скидан тоже увязывает обыски на "1+1" с непростым голосованием по земле: «Обыски на 1+1 обязательно надо было проводить именно в ночь перед сдачей земли. Другого времени, конечно же, не нашлось… Ну-ну. Честь бедолаги Гончарука потребовала сакральную жертву. Выражаю солидарность с экс-директором телеканала Александром Ткаченко, желаю ему мужественно пережить презентацию методического пособия, прилагающегося к законопроектам по СМИ и дезинформации».

Журналист Сергей Лямец подробно описал перипетии во власти и роль СМИ: «Сегодня произошли два события. Первое — Комитет Рады по свободе слова одобрил закон "О медиа", который лично я называю "закон о затыкании ртов". Этот закон позволит властям блокировать и отключать неудобных журналистов и блогеров от профессии.

Второе событие — это обыски СБУ на студии "1+1". Очень символично. Ну очень.

Шокирует хотя бы то, что разработчик закона "О затыкании ртов" — глава Комитета по свободе слова Александр Ткаченко, который еще вчера занимал пост генпродюсера "1+1". Человек, который при малейшем нажиме властей тут же вопил "помогите" на весь медиа-рынок и получал поддержку, сегодня готовится к роли главного гестаповца. Точно говорит народная мудрость: "Не копай яму своему ближнему, сам туда попадешь". Ткаченко еще не попал в яму. Но я надеюсь, что как минимум протрезвление наступило в лагере Игоря Коломойского, который продвигал и Александра Ткаченко, и Андрея Богдана. А зная Коломойского, яма для павликов морозовых не за горами.

Просто удивляет, что СБУ решилось публично атаковать телеканал, без которого Владимир Зеленский не стал бы президентом, а Иван Баканов — руководителем СБУ…»

Журналист Наташа Влащенко предлагает затянуть пояса потуже этой самой свободе слова: «О событиях на 1+1. Передайте Ткаченко, пусть что-нибудь о праве на обыск добавит в закон — пока не поздно. Под видом борьбы за безопасность информационного пространства.

Есть еще немного времени. Я бы обыскивала всех — от производителей контента до потребителей. Ишь, распоясались. И решение об обыске пусть принимает Нацрада.

Ей виднее».