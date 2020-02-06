Первый заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua» Светлана Крюкова на своей странице в соцсети Facebook пояснила, о чем свидетельствуют проведенные накануне, 5 февраля, обыски редакции телеканала Игоря Коломойского «1+1»

Обыск СБУ не даст результатов для следствия. В современном мире, простигосподи, диджитализации никто не хранит важную информацию на рабочих компах или на флешках, кроме сотрудников СБУ и Офиса президента. Зато обыск даст и уже дал много чего другого.

Во-первых, бесплатный антипиар власти и пиар нового будущего закона о медиа. Дурной, комичный, бесперспективный. Все, как заказывал Ткаченко. Баканов открестился от давления на телеканал «1+1» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во-вторых, возможность говорить и писать про явление само по себе беспрецедентное в украинской истории. На «плюсы» силовики не смели приходить с обысками ни при Януковиче, ни при Порошенко. А пришли только при Зеленском, который, как считается, стал президентом благодаря поддержке Коломойского и его телеканала (где, в частности, транслировался сериал "Слуга народа" и сам "Квартал 95").

Примечательно также, что СБУ сейчас возглавляет близкий друг Зеленского и экс-директор «Квартала» Иван Баканов.

Третье. Теперь можно смело утверждать, что «плюсы» уже не канал Зеленского. И вчера журналисты канала получили моральное право разлюбить «бывшего». Дизель-шоу готовится.

Ну и третье, обыск СБУ показал развал внутри Слуги народа минимум на две части, а то и больше. Вчера стало очевидно главное: будущая оппозиция к Зеленскому родится внутри этой силы.