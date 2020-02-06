Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что действия СБУ на телеканале Игоря Коломойского – это ясный сигнал олигарху от президента Украины

Об обысках на "плюсах". Если бы хотели что-то найти, то обыск должен был быть еще на прошлой неделе, а то и раньше. Обыски на «1+1» проводятся в связи с делом о прослушке Гончарука - СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

ЗН (украинское издание «Зеркало Недели» — ред.) написало о том, что в СБУ знали, где монтировали эти аудиофайлы, еще 31 января. Возможно, были опасения относительно записей с Зеленским. Мне кажется это публичный ляпас Дубинскому, чтобы знал свое место, заодно и сигнал Коломойскому, что нельзя нарушать правила игры.

Посмотрим, как будет реагировать Игорь Валерьевич. Охлаждение отношение между ним и Зе будет неизбежно. Но пойдет ли Беня на открытый конфликт с Президентом?