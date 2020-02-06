Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook написал, что обыски на телеканале «1+1» явились не чем иным, как ответной реакцией президента Зеленского на давление на него со стороны Игоря Коломойского

Папа Карло и Буратино: от любви до ненависти

Когда ИВК слил записи Гончарука и тем самым поставил Зеленского в довольно сложное положение, он явно вышел за границы дозволенного и очевидно нарушил какие — то договоренности между ними.

Зеленский долго думал как реагировать и наконец сегодня пришла ответка —обыски на канале 1+1, том канале, который показал образ Голобородько и, по сути, сделал Зе президентом. Обыски на «1+1» проводятся в связи с делом о прослушке Гончарука - СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Буратино показал папе Карло, что, несмотря на то, что он превратил его из клоуна в президента, он, Буратино, не намерен полностью выполнять волю своего создателя.

Сейчас мяч на стороне папы Карло. И главная интрига заключается в ответе на вопросы:

Поднимет ли Коломойский резко ставки в своем настойчивом стремлении сорвать сделку с МВФ и вернуть Приватбанк?

Сольет ли он теперь записи разговоров самого Буратино и тем самым сожжет все мосты между ними, или будет стараться взять контроль над взбунтовавшимся Буратино более изощренными методами?

Думаю ближайшая неделя покажет, как далеко Коломойский готов идти в противостоянии с президентом.