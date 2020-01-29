Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что торжественное захоронение бывшего Эсэсовца с участием представителей власти Ивано-Франковска не чем иным, как циничным антисемитским актом

Почему торжественные похороны ветерана СС в Ивано-Франковске являются ритуальным убийством? Потому что в этом городе и его окрестностях в 1941 году проживали 70 тысяч человек — из них 50 тысяч евреев. Или узники концлагерей, или заслуженные эсэсовцы - пора определиться. Зеленский в Польше © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Люди в нацистской форме, которую носил покойный, зверски уничтожили эти 50 тысяч женщин, мужчин и детей — практически всё население города.

Торжественные похороны нациста, захоронение его на Аллее Славы, участие чиновников, духовенства и людей в форме СС — это еще одно убийство евреев Станислава, дикое надругательство над их святой памятью, нарушение законов Украины и плевок в лицо всем нам!