Почему торжественные похороны ветерана СС в Ивано-Франковске являются ритуальным убийством? Потому что в этом городе и его окрестностях в 1941 году проживали 70 тысяч человек — из них 50 тысяч евреев.
Люди в нацистской форме, которую носил покойный, зверски уничтожили эти 50 тысяч женщин, мужчин и детей — практически всё население города.
Торжественные похороны нациста, захоронение его на Аллее Славы, участие чиновников, духовенства и людей в форме СС — это еще одно убийство евреев Станислава, дикое надругательство над их святой памятью, нарушение законов Украины и плевок в лицо всем нам!