Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook написал, что фундаментальная проблема украинской власти заключается не в персоналиях в Кабмине, а в потере экономического и политического суверенитета

Украина под действием броуновских сил.

Опубликованные вчера записи переговоров высших должностных лиц в стране, отвечающих за развитие экономики в стране, еще раз и в самой яркой форме доказали то, о чем я писал все годы после Евромайдана. А именно: единственным реформатором в стране является МВФ, у которого есть определенная программа.

Ни у одной нашей политической партии нет и не может быть никаких идей и программ развития экономики по той простой причине, что у нас просто нет политических партий, а есть только клановые сети, построенные на клиент-патронажной основе. А у кланов не может быть никаких политических программ развития страны, а есть только коррупционные инстинкты.

Есть клан Порошенко, есть клан Путина—Медведчука, есть клан Коломойского, Авакова, Ахметова и т.д. Есть множество региональных клановых сетей. Все эти клиент — патронажные сети так или иначе взяли контроль над всеми государственными органами, разделили их между собой и причудливым образом конкурируют и взаимодействуют друг с другом на неформальной и совершенно не публичной основе. Как принимаются решения в Украине никто не знает. Это все скрыто от глаз и совершается сугубо кулуарно. Гончарук на скандальном совещании раскрыл, кто убил экономику Украины © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Примечательно, что клановая сеть Пинчука-Сороса-Фиалы, контролирующая часть правительства и НАБУ, также участвует в подобных закулисных играх, полностью приняв украинские «правила игры».

Среди всех этих клановых сетей бродит потешный Зеленский со своим Богданом и «Вечерним кварталом», стараясь оторвать свой кусок власти.

Внешняя сторона — парламент, Конституция, президент, правительство, большинство, оппозиция, и т.д. — являются лишь декорацией, симулякрами, прикрывающими кланово-сетевую природу украинского политического режима.

Характерной особенностью такого режима является то, что при нем невозможно реализовать никакой политической программы в принципе. Кто бы что не рисовал, какие бы программы развития не разрабатывал, их все равно невозможно внедрить в жизнь, так как нет соответствующих политических механизмов управления страной. Единственно о чем клановые сети могут договориться между — это о разделе государственных ресурсов. Созидать такой режим, конечно, не в состоянии.

Именно по этой причине Украина оказалась в дефолтном состоянии, когда окончательной проела все свои ресурсы. И будет пребывать в нем до тех пор, пока не разрушится кланово-сетевая система. Выйти из дефолта при нынешнем режиме невозможно даже теоретически. Это равносильно попытке Мюнхгаузена вытянут себя из болота за волосы. Скубченко: «Метрополии в лице МВФ от колониальной Украины нужно лишь сырьё» © Facebook, Александр Скубченко

Обвинять Гончарука в том, что он клинический идиот, ничего не понимающего в реальной экономике и имеющий никакой программы развития страной, конечно, можно, но… бесперспективно. Любой другой на его месте вряд ли будет более эффективным. Ни у кого нет никакой программы, а если бы и была, то реализовать ее никто не сможет. Не может даже, казалось бы, всесильный МВФ потому что упирается в клановые сети и не видит партнера, на которого он мог бы опереться в Украине.

Украина сейчас напоминает пылинку, которая хаотично двигается под действием броуновских сил. Никто не может спрогнозировать, куда она сместится в тот или иной момент времени. Это величина случайная и зависит от конкретного расклада клановых сил в данный момент времени. Ни о каком плановом, логичном, поступательном, программном развитии сейчас не может быть и речи.

Как долго продлится такое состояние, никто не знает. Понятно, что Украина деградирует и впереди экономический и социальный кризис. Это будет кризис, причиной которого является неспособность нынешнего политического режима обеспечить основные социальные потребности общества.

Ну а главная интрига будет заключаться в ответе на вопрос: «Как и в каком виде Украина выйдет из надвигающегося кризиса и выйдет ли вообще?»