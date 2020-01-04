Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский возмущен решением Львовского облсовета объявить 2020-й годом нацистского коллаборанта Андрея Мельника и Юрия Липы – писателя, поэта и идеолога украинского социал-национализма

Львовская облрада объявила 2020-й не только годом нацистского коллаборанта Андрия Мельника. Отдали дань и людям культуры. Весь следующий год Львовская область будет праздновать Юрия Липу — писателя, поэта и идеолога украинского социал-национализма.

В своей главной работе «Украинская раса» философ Липа писал о том, что счастье Украины не в газе и нефти, а в эякуляциях и яйцеклетках: «Уясним себе то, что 300 яйцеклеток каждой Украинки, как и 1500 эякуляций каждого Украинца, — это точно такое же сокровище для державы, как, скажем, энергетические запасы, или залежи железа, угля или нефти». Радикальное похмелье: националисты готовятся отметить день рождения Степана Бандеры © commons.wikimedia.org, Waynelai10 | Перейти в фотобанк

В результате долгих и глубоких раздумий писатель приходит к неожиданному выводу: «Женщин рождается приблизительно столько же, сколько и мужчин, — поэтому каждая женщина должна быть замужем».

Волновали поэта и вечные проблемы: «Ж_довские загонщики поступают с народами советов, как со своим конем поступает сельский ж_д: гонит без конца кнутом, пока тот конь в конце не получает своеобразный зашарпаный ритм…»

Поэт Липа предположил, что здоровье женщины победит ж_довские методы: «Здоровье женщины на первом месте. В этом лозунге возрождение. Этот лозунг притянет на Украину разбросанные повсюду семьи, не менее сильно, чем политические лозунги. Рассеянные по всем советам ж_довскими методами люди начнут стягиваться на свою землю».