Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков считает, что Россия вольно или невольно, но все глубже погружается в конфликты региона, который пылает все сильнее

Ближний Восток. Большая война в регионе все ближе. Два главных события новогодних дней.

1. В Ираке в новогодние дни осадили посольство США, дипломаты эвакуированы, посольство частично разгромлено. США обвинили в этом Иран. В ответ ракетным ударом США по аэропорту Багдада убит генерал Сулеймани. Это глава спецназа КСИР, корпуса стражей иранской революции. Собственно, главный участник войны в Ираке и Сирии иранских сил. Харизматичный лидер, популярный. Иран должен будет как-то ответить. Если не ответит, население Ирана не простит этой слабости своим руководителям. Помпео все же перенес поездку на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

2. Турецкий парламент 2 января одобрил участие Турции в войне в Ливии на стороне правительства Триполи во главе с Фаизом Сараджем. Его еще поддерживают Катар, «братья мусульмане», Италия, немного США и ЕС. Сарадж проигрывает маршалу Хафтару, которого активно поддерживает Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ. Россия играет чуть более тонкую игру и на 90% поддерживает Хафтара и на 10% Сараджа. И пытается их помирить.

В рядах Хафтара воюют и россияне из ЧВК.

Получается, что Россия и Турция союзники, но их военные участвуют в боевых действиях на разных сторонах и Сирии, а теперь и в Ливии. Такой современный мир, где нет прочных союзов.

А Ближний Восток все больше разгорается с разных сторон. Россия, имеющая мощные системы вооружения, сильную армию и успехи в Сирии, воспринимается всеми как пример, — как надо действовать в регионе. С России все берут пример. Но Россия при этом все глубже погружается в конфликты региона, который пылает все сильнее. Но в этом регионе энергоресурсы мировой экономики и главная мировая политическая игра.