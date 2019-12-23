Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий пояснил, почему украинский транзит уже через несколько лет будет востребован в полном объеме

Ну наконец-то "Газпром" и "Нафтогаз" подписали «мировую». Значит, очередной газовой «войны» не будет. И опасаться ряду областей Украины, что начнутся перебои с поставками из-за падения давления в ГТС, не стоит.

Пять лет передышки, на столько удалось продлить транзитный контракт, шанс на его дальнейшее продление. И возможный рост транзитных объемов. Сейчас они зафиксированы на уровне 65 млрд кубов в следующем и 40 млрд кубов в последующие годы. Объясню, почему я столь оптимистичен. Вся возня вокруг нашей трубы — попытка США зайти на европейский рынок со своим сжиженным газом. Споры о победителях и проигравших в газовых переговорах. Что обсуждают соцсети 23 декабря © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В ближайшие десять лет из-за закрытия Германией всех своих атомных станций только ее потребность в газе может вырасти в двое и более раз. По ЕС в целом — такая же тенденция. По прогнозам, в течении ближайших двадцати лет, потребность в голубом топливе в Европе удвоится. Никакие нынешние Северные и Южные потоки удовлетворить этот спрос не способны. Прокачать его можно только через украинскую трубу. В интересах США было нашу трубу ликвидировать и поставить ЕС перед фактом неудовлетворенного "Газпромом" спроса. А значит — необходимостью покупать сжиженный газ в Америке.

Уверен, что все игроки эту ситуацию прекрасно осознают. При сохранении трубы Киев может поначалу получить падение транзита, пока растущие потребности ЕС будут удовлетворять мощности Потоков, а потом рост. Причем до полной загрузки. А не на жалкие 40-60 миллиардов кубов.

Так что решение Газпрома пойти на уступки Киеву очень дальновидная позиция, которая с лихвой окупится через десять лет. А то и ранее… Более того, и европейцы сумели отстоять свой интерес. Не легли под дядю Сэма. Дело в том, что со дня создания ЕС и введения евро головной болью США был контроль над экономическим ростом Евросоюза. В частности, он должен был регулироваться контролем американцев над ценой энергоносителей, поставляемых в ЕС. Сохранение украинской трубы и транзита по ней росгаза не позволяет Вашингтону этот план реализовать в полной мере.

Ну а нам, пересичным, описанный сценарий позволяет надеяться, что если к власти в Украине придут прагматики типа Бойко-Медведчука, то коммунальная удавка через цену на газ тоже уйдет в прошлое. Да и гарантированные валютные поступления в казну от Газпрома — хорошая опора для социальных выплат.