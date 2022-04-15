Нервными были прошедшие венгерские выборы. Даже ярые сторонники премьера Виктора Орбана незадолго до дня голосования начали сомневаться в победе его партии. Не все, но по крайней мере те, с кем я был на связи. Как мог, обнадеживал, но сомнения их разрывали

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Сорос активизировал все свои грантовые структуры против неистового оппонента. Пятьсот международных наблюдателей готовились фиксировать малейшее нарушения орбановской партии Фидес в день голосования. Ну и закрыть, конечно, глаза на шалости ее оппонентов.

А тут еще популярный европейский аниматор Зеленский фактически записал лидера Венгрии в свои враги. Деньги Сороса и хуцпа Зеленского — это «коктейль» позабористей, чем даже «Бандера-смузи».

Вот и засомневались некоторые сторонники этого слишком уж самостоятельного политика. Крайне одиноким выглядел он против бесчисленной и взбудораженной брюссельской рати. Крайне уязвимым казался одиночка, бросивший вызов целой армии профессиональных выборных фальсификаторов и интерпретаторов. Но я, повторяю, успокаивал сторонников. Мол, Виктор не упустит своей виктории. Не упустил! С неожиданно большим преимуществом над объединенной оппозицией.

Теперь уже спрашивают венгерские эксперты, как удалось верить в победу человека, против которого ополчился едва ли не весь западный мир. Отвечаю: «Да, ополчился, но не весь». И привожу для аргументации одну аналогию.

Мне ее подарил один венгерский дорожный строитель. Он много лет строил дороги по миру, в том числе на родине и на Украине. Удивился одному факту: в Венгрии дорога, построенная по современной технологии, стоит без ремонта условных десять лет, а украинский шлях, сработанный аккурат по той же методике, — один год.

Как Орбан победил Сороса и Зеленского. И что у Венгрии связано с Россией © РИА Новости, Сергей Гунеев, Илья Матусихис

Возможно, это легенда или шутка, но мне она навеяла стойкую ассоциацию. Я много раз замечал, что нельзя построить прочную страну на территории, где не было своей философии. Именно эта наука в ее метафизической проекции всегда выступала той «тонкой материей», смысловой «марлей», которая удерживала на себе всю громадную государственную конструкцию.

Напомню, что философия — это максимальная концентрация мысли. Она возникает только в центре мощных пространственно-духовных образований — империй, протоимперий… И никогда не возникает на периферии. Поэтому я не верю в прочность «новоделов» — государств, возникших на пустом смысловом поле. А провинция — это как раз территория, откуда вывезли или куда не завезли смыслы.

История Венгрии — это борьба за осмысленность своего непростого бытия. Страна всегда интуитивно чувствовала, что высокие смыслы всегда вынашивает имперское чрево. Поэтому даже блестящей дворцовой Австрии не уступила центровое имперское место. Австро-Венгрия! Эта интуитивная воля к смыслам, видимо, и создала в Венгрии богатейшую философскую традицию с древними школами и экзотическими направлениями.

Только в глубинах венгерской истории философии можно было найти мудрецов даже восточного духовного стиля (сказывается азиатское происхождение мадьяр!). Например, где еще в Европе можно было встретить мудреца, который бы записывал «молчание пруда»? А вот посидите ночью у зеркального пруда с лунной дорожкой — и откроете в своей душе много неожиданных истин. Об этом когда-то пытался поведать дивный альтист Данилов в своей теории «тишизма». Но в советские времена его не поняли. А венгры это знали всегда!

За половину тысячелетия венгерские философы от Яноша Витезе до Карой Бёма, от Петра Нигри до Дьёрдя Лукача создали колоссальный арсенал смыслов. Наверное, хватило бы бы не только на окормление компактной придунайской равнины, но и для половины всей Европы. Как хватает кальмановской заводной оперетты для музыкального тонуса половины мира.

Вот на это наследие и опирался Виктор Орбан. Против него выступили все унылые и бессмысленные чиновники континента. За — великие смыслы, без которых этот континент не состоялся бы. Великие, но почти уже утраченные. Хотя это тема отдельного разговора.

Пока только напомню, что Орбан как личность сформировался из студенческого кружка имени Иштвана Бибо, которого я считаю крупнейшим европейским философом прошлого века. Его, к сожалению, поздно стали переводить и издавать в нашем Союзе, иначе б судьба последнего могла сложиться по-другому.

Но венгерский будущий лидер наверняка впитал в себя главную идею своего учителя о том, что «демократия — это когда ты не боишься». А страха нет только у гражданина сильного государства с четкими правами и традициями, с умными чиновниками и достойными союзниками.

Можно только представить, что творилось в душе гордого мадьяра, когда недавний глава Евросоюза, пусть в полушутливой форме, но отвешивал ему публичную пощёчину и называл «диктатором». Или когда президент соседней державы совсем недавно оскорблял его за неверие в «бучу». Причислял его к врагам за подобное своемыслие и курьезный поляк Качиньский…

Однако такая Европа Орбану не страшна. Он тяготеет не к ритуалам, а к смыслам, стремиться не казаться, а быть… Всё как учил мудрейший Бибо, чей скромный бюст стоит на самом берегу Дуная у парламента. Европа вдруг разучилась слышать даже голос фактов и аргументов. И ей не понять тех, кто умеет слышать «молчание пруда».

Венгрия при Орбане примкнула к Союзу тюркских государств. Шаг неожиданный и спорный для многих российских экспертов. Если упустить из внимания, что этот союз становится в нынешних условиях фактически вариантом китайского «шелкового пути». А мы за Китай или против?

Учкудук — три колодца. О том, как Каримов спас Украину Марин Ле Пен и Эрика Земмура. Шаг парадоксальный для многих венгерских либеральных экспертов и журналистов. Если упустить из внимания, что Орбан больше говорил с ними о философии, чем о политике. Они ведь, пожалуй, последние знаковые персоны во Франции, которые помнят и знают своих великих мыслителей.

Венгрия с помощью Орбана отрабатывает модель рублевых расчетов в торговле с РФ. Шаг ожидаемый, но неприемлемый и даже «предательский» для большинства западных политиков и аналитиков. Если упустить из внимания, что Венгрия стала единственной страной пока еще существующего ЕС, где цены на энергоносители часто на порядок ниже, чем у соседей…

Знаменитый богослов Павел Флоренский создал некогда целую теорию о том как имя человека определяет его судьбу. Виктор Орбан своей судьбой это подтверждает. Даже вопреки тем, кто считает его своим врагом.