В который раз вспоминаю эпизод старого боевика

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Щелкаю различные телеканалы. Восьмилетняя латентная война перешла в открытую, в том числе визуальную, фазу: ракетные взрывы, артобстрелы, беженцы, сироты… А потом прерывают трансляцию, полную человеческого горя, рекламой полного трэша. Какие-дешевые псевдо-швейцарские часы, явно одноразового употребления. Немецкие мужские барседки, вышедшие из моды лет двадцать назад. Гастроли потускневших «звезд» Комеди Клаб в Германии. Даже промоушен «95 квартала» (на российских каналах!) хотя и без своего вожака…

Мир разорван. Взорваны привычные устои, устоявшиеся модели потребления жизни, традиционные представления о мире. Короче, рухнул старый «порядок». Но одна его часть продолжает что-то насвистывать из уже старых мелодий, другая педалирует еще не проговоренное будущее. Хотя, чему удивляться. Как там говорят: кто в армии служил, тот в цирке не смеется, А кто пережил распад Союза, того сложно удивить не пониманием людьми судьбоносности переживаемого момента.

Вспоминая Артхашастру, или почему Россия — экзистенциальный враг Запада

За что, кстати говоря, бескомпромиссный ленинец, зав цековского отдела пропаганды и агитации Леонид Кравчук потребовал моего исключения из партии. Но это отдельная и личная локальная история. Сейчас о другом. О глобальном. О том, что будучи вмонтированным в актуальное время, человек не всегда может заглянуть и на шаг вперед. Хотя стремиться к этому должен. Особенно, если управляет не только своей судьбой. Или сделал своей профессией мучительное стремление заглянуть за горизонт сиюминутных событий.

Об одном таком человеке — выдающимся мыслителе, философе, провидце Зиновьеве мы уже в нулевые вели беседу в том же Донецке. Его замечательная жена и соратница Ольга пыталась организовать «зиновьевские чтения» в Питере и Днепре, Москве и Запорожье и многих других «интеллектуальных центрах». Везде получила отказ, кроме небольшого вуза в Донецке, где работали последователи и почитатели Александра Александровича. Я же, как его ученик, и получил честь вместе с ней модерировать встречу.

Так совпало, что в это же время в городе открывался «лучший в Европе» футбольный стадион. Его владелец и пригласил нас с Ольгой на церемонию. Потом проникновенно спросил нас, явно потрясенных размахом и великолепием сооружения: «Как вы думаете, с такой спортивной базой, когда мы станем чемпионами Евро?» Ольга деликатно промолчала. А я буркнул: «Никогда!» И в ответ на дико недоуменный и сердитый взгляд мецената рассказал свою любимую историю.

Живые и «мертвые»: борьба начинается

Владелец клуба недоуменно посмотрел на меня — мол, в чем здесь мораль. Я расшифровал: «Три дня рядом со стадионом, на открытие которого прибыло всё руководство страны и области, проходят чтения по творчеству самого великого мыслителя века. И никто из гостей-фанатов футбола и самих членов клуба «Шахтер» не заглянул на эту встречу».

И вот тогда владелец и сделал мне блестящий «пас». «А какое отношение футбол имеет к философии?»

«Не знаю, какое отношение имеет футбол к философии, но интуитивно чувствую, что его организаторы, участники и фанаты не сделают свой клуб чемпионом, если не читают великих мыслителей»…

Так потом и получилось. Чемпионами не стали. Более того, могучий донецкий жуз уступил власть всем остальным пяти украинским территориально-криминальным группировкам. И мега-жузам — днепровскому и львовскому. А попутно, даже мини-жузам — закарпатскому, буковинскому и винницкому. Но это тема отдельного разговора. Пока только отмечу, что всё же не случайно именно Донецк приютил тогда почитателей еще не вошедшего в моду наследия Сан Саныча.

Вернусь в девяностые. Стоя тогда сутками на площади Ленина, где брутальные гирныки убивали Союз, я «интуитивно чувствовал», что когда-то душа убиенного может воскреснуть именно в этом месте.

Тогда я, конечно, не был знаком с проектом «Голгофа». Много позже мне о нем расскажет блестящий питерский интеллектуал Сергей Очкивский. Как, мол, группа неравнодушных и влиятельных людей решила с болью в сердце ликвидировать (в том числе мозолистыми руками шахтеров) свою державу. Не из ненависти, а из любви: понимали, что номенклатура заразило плоть страны неизлечимыми болезнями, и решили ее «усыпить» до неизбежного воскрешения — в новой плоти, красе, миссии, силе…

Я и позже, на упомянутой конференции поймал «импульс Зиновьева», который привел всех нас в «город миллиона роз». Если воля нерожденного ребенка способна по Артуру Шопенгауэру понудить людей (разного пола) полюбить друг друга, то почему воля умершего гения не может заставить людей (любого пола) спасать друг друга?

Без философии, без элитного мышления нельзя спасти свою страну и ее отношения с другими державами. А трагедия и России, и Украины как раз заключалась в отсутствии класса или хотя бы «прослойки» профессионально мыслящих людей — интеллигенции. Уже тогда украинская «интеллигенция» утонула в национализме, глубоком до нацизма. А русская растворилась в либерализме, бесплодном как либерастизм. Потом еще началась взаимная аннигиляция при попытке создать бастарда — «национал-либерализм».

Донецк же мистически и притянул к себе тех, кто по заветам упомянутого наставника мог бы профессионально осмыслить процесс, механику и протокол «возрождения».

Этот город тяжелых профессий, тяжелых судеб и тяжелых испытаний всегда интуитивно тянулся к чему- то воздушному, высокому. Ну, как Одесса к юмору и смехачеству. Отсюда и «миллион роз» на бульварах. Отсюда трогательная попытка сделать из окалистого чугуна «пальму Мерцалова». Отсюда культ прыжков в высоту (пусть с шестом, но не с бейсбольной битой). Отсюда даже страсть околокриминальных олигархов жить в Ботаническом саду, чтобы поутру кормить с руки не только чиновников, но и золотых рыбок в пруду. Отсюда же и подлинники Айвазовского в туалетных комнатах нуворишей…

Главный местный олигарх брал у меня уроки древнеримской софистики и древнегреческой философии. Зачем? Город ему что-то настойчиво нашептывал…

У меня своя периодизация цивилизационной истории. Пусть возражают историки, но я выделяю три главных периода любого социума: бронзовый век; серебряный; золотой.

Первый, связан с силой. Второй — со смыслами. Третий — с гармонией. Новая Россия, видимо, переживает свой бронзовый век. Бронзовое оружие было первым в истории «высокоточным оружием». Оно позволяло в силу свой прочности и остроты наносить точные удары.

Российское оружие сейчас самое точное и быстрое в мире. Оно способно поразить любого супостата и спасти друга. Вот, сейчас остановило экспансию пост-цивилизационного «бумажного века» Запада. Спасло Донбасс, который наполовину провалился в доцивилизационный «каменный век». Но интуиция мне подсказывает, что «спасенный» сам может стать спасителем. Не отягощенная дурными привычками недавнего прошлого, прошедшая очистительный путь испытаний, эта суровая земля может своему покровителю открыть секреты «серебряного века». То есть воскресить наконец смыслы, ради которых стояли на солнцепеки шахтеры девяностых.

Донбасс начинает с «чистого листа». Отсюда многие его проблемы, но и многие преимущества. Здесь нет колоссальной инерции «святых девяностых» со всеми дурными соблазнами мгновенного обретения активов и утраты совести. Здесь местная протоэлита на старте национализирована, о чем Россия только мечтает. Здесь нет пока олигархов-кукловодов. Здесь лояльность еще не ценится выше инициативы…

На Украине, где сейчас решается даже не судьба страны, а вся архитектура нового мира, две очевидные проблемы — демилитаризация и денацификация. Первую можно решить силой, в стилистике «бронзового века», вторую — не решить без помощи новых смыслов, способных подавить и вытеснить в маргинальное сознание бредовые идеи нацизма.

У Донбасса все шансы стать катализатором нового «серебряного века» — породить эти смыслы, создать, предъявить человечеству. Он идеальный испытательный полигон для громадной и поэтому неповоротливой России. Военная фаза вот-вот закончится и надо быть готовыми к следующей — смысловой. (Про «золотой век» гармонии силы и смыслов пока говорить рановато. Ну и не будем забегать).

Подобная миссия является достойной награды за восемь страшных лет — лучше воскреснуть со смыслом, чем погибнуть бессмысленно!

Надеюсь, что это не утопия. И аргументы мне для такой надежды дает прошедшая зимняя Олимпиада. У российской команды самое э… неважное соотношение между золотыми и бронзовыми наградами. Как человек некогда не чуждый спорту, я знаю что «бронзу» от более высокого достоинства отделяет не материальный фактор (база, оборудование, инвентарь) а психологический (мотивация, гордость, признание). Когда Россию лишили своей формы, флага, гимна — всех ее потенциальных чемпионов переместили сразу как минимум из «серебряного века» в «бронзовый». Дальше только путь в «каменный»…

После Донбасса Россия становится другой. У нее есть сила. (И да прибудет с нею сила!) Теперь она обретает смыслы. Это вообще-то джентльменский набор. Победителя.