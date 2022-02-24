Люди, претендовавшие представлять украинскую нацию, стали отвратительной карикатурой на весь народ Украины. Вспомните лишь некоторые характерные кадры последнего времени: лузгающий семечки в зале суда экс-спикер ВР Андрей Парубий, майданный пропагандист Юрий Бутусов, прямо в телестудии напавший на оппозиционного политика Нестора Шуфрича и поцарапавший ему лицо; в той же телестудии Порошенко, исподтишка добивающий ногой уже лежачего Шуфрича. Или вот еще — действующий министр юстиции (!) Денис Малюська записал абсолютно дебильное обращение на уголовном жаргоне: «Вечер в хату» и т.д.
А копнуть чуть глубже — можно сознание потерять от смрада. Не государство, а гигантская банка с червями. Безобразных скандалов с выдвиженцами Майдана тысячи, а может и десятки тысяч.
Вспомним, к примеру, быстро и сознательно забытую историю с заместителем министра МВД Александром Гогилашвили, который на блокпосту грязно обругал своих подчинённых, когда они попросили вельможного «патриота» предъявить документы. Тогда, на волне общественного возмущения, всплыли материалы о наркозависимости высокопоставленного чиновника и его личной дружбе с господином Зеленским (как говорили злые языки, на этой самой почве).
Инцидент замяли — как и множество других, например, скандал с получением нардепами от правящей партии «Слуга Народа» особых зарплат в «конвертах» — очевидное проявление системной коррупции во власти Украины. В интервью Дмитрию Гордону бывший руководитель ОП Андрей Богдан рассказывал: «Я видел, как это работает. Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч не гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается». Наличность для такого рода противозаконных деяний берётся из особых фондов, которые наполняют лояльные власти олигархи и «откаты» с различных бюджетных схем.
Ещё раз, подобных примеров сотни и, разумеется, беспредел верховных правителей стекает вниз — в региональные органы власти, оборачиваясь безобразнейшими сценами на местах. Вспомним, к примеру, эпическую драку на родине вышеупомянутого Зеленского — в Кривом Роге — где выломав двери на заседание райсовета ворвались около 40 «титушек» во главе с депутатом криворожского горсовета от «Слуги народа» Денисом Векленко. Причем депутат Векленко отрезал провода микрофонов в президиуме, облил водой и плюнул в одного из оппонентов…
Это не единичный эксцесс, но настоящее моровое поветрие по всей вертикали власти. Украинская государственность прогнила напрочь, она нуждается в переосмыслении и даже переучреждении.
Разворачивающиеся на наших глазах грандиозные события — повод приступить к данному процессу незамедлительно. Причем не факт, что новым условиям соответствует федерализация Украины, возможно, речь должна идти о конфедерализации.
Кроме заявленных президентом РФ Владимиром Путиным целей денацификации и демилитаризации, есть ещё ряд пунктов — казалось бы, второстепенных, но чрезвычайно важных: в частности, экономическая децентрализация Украины. Экономическая основа децентрализации — безусловное оставление доходов в тех регионах, где они генерируются, без перетекания их в киевские перераспределяющие структуры.
Для наглядности возьмём относительно благополучный (по украинским меркам) доковидный 2018 год. Тогда предприятия Киева произвели продукции на сумму порядка 170 миллиардов гривен (более 6 миллиардов долларов), а Харькова — на 200 миллиардов гривен. Но согласно официальной статистике, по вкладу Харьков (вместе с областью) дал всего 6,3% от ВВП Украины, а Киев почти 25%. Понятно, что большая часть ВВП Киева формируется налогами центральных офисов различных корпораций, которые базируются в столице и выкачивают средства изо всей страны — с дальнейшим перераспределением (нередко в своих корыстных интересах).
Децентрализация Украины должна начинается с ее экономической основы, и тогда более развитые (как правило, русскоязычные) регионы получат должную основу своего достойного автономного существования. А на местах будут решаться не только вопросы образования на родном языке, но и политико-экономической субъектности местных элит — причём в их прямой связи с большой Россией.
Местные элиты должны понять и безусловно принять к исполнению необходимость подавления (в том числе, и своими силами) всех неонацистских формирований, радикальных националистов, паразитических структур созданных майданщиками и грантоедами, переформирования принадлежащих им региональных СМИ.
Прошлого не вернуть, однако необходимо вернуть и наказать виновников того положения дел, в котором оказалась Украина. У преступлений против человечности нет срока давности, но миллионы втянутых в воронку майданщины граждан Украины должны иметь возможность начать мирную жизнь с чистого листа. И как нельзя влить молодое вино в старые меха — так невозможно начинать новую жизнь на старых устоях.