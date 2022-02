О том, что главари киевского режима потеряли всякое чувство меры, мы писали многократно. Угрозы, оскорбления, лютая русофобия стали визитной карточкой множества украинских политиков. Они упивались своей безнаказанностью и, похоже, упились донельзя

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Андрей Парубий, майданный пропагандист Юрий Бутусов, прямо в телестудии напавший на оппозиционного политика Нестора Шуфрича и поцарапавший ему лицо; в той же телестудии Порошенко, исподтишка добивающий ногой уже лежачего Шуфрича. Или вот еще — действующий министр юстиции (!) Денис Малюська записал абсолютно дебильное обращение на уголовном жаргоне: «Вечер в хату» и т.д.

А копнуть чуть глубже — можно сознание потерять от смрада. Не государство, а гигантская банка с червями. Безобразных скандалов с выдвиженцами Майдана тысячи, а может и десятки тысяч. Война - момент истины © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of

Вспомним, к примеру, быстро и сознательно забытую историю с заместителем министра МВД Александром Гогилашвили, который на блокпосту грязно обругал своих подчинённых, когда они попросили вельможного «патриота» предъявить документы. Тогда, на волне общественного возмущения, всплыли материалы о наркозависимости высокопоставленного чиновника и его личной дружбе с господином Зеленским (как говорили злые языки, на этой самой почве).

Инцидент замяли — как и множество других, например, скандал с получением нардепами от правящей партии «Слуга Народа» особых зарплат в «конвертах» — очевидное проявление системной коррупции во власти Украины. В интервью Дмитрию Гордону бывший руководитель ОП Андрей Богдан рассказывал: «Я видел, как это работает. Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч не гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается». Наличность для такого рода противозаконных деяний берётся из особых фондов, которые наполняют лояльные власти олигархи и «откаты» с различных бюджетных схем.

Ещё раз, подобных примеров сотни и, разумеется, беспредел верховных правителей стекает вниз — в региональные органы власти, оборачиваясь безобразнейшими сценами на местах. Вспомним, к примеру, эпическую драку на родине вышеупомянутого Зеленского — в Кривом Роге — где выломав двери на заседание райсовета ворвались около 40 «титушек» во главе с депутатом криворожского горсовета от «Слуги народа» Денисом Векленко. Причем депутат Векленко отрезал провода микрофонов в президиуме, облил водой и плюнул в одного из оппонентов…

Это не единичный эксцесс, но настоящее моровое поветрие по всей вертикали власти. Украинская государственность прогнила напрочь, она нуждается в переосмыслении и даже переучреждении.

Разворачивающиеся на наших глазах грандиозные события — повод приступить к данному процессу незамедлительно. Причем не факт, что новым условиям соответствует федерализация Украины, возможно, речь должна идти о конфедерализации.

Кроме заявленных президентом РФ Владимиром Путиным целей денацификации и демилитаризации, есть ещё ряд пунктов — казалось бы, второстепенных, но чрезвычайно важных: в частности, экономическая децентрализация Украины. Экономическая основа децентрализации — безусловное оставление доходов в тех регионах, где они генерируются, без перетекания их в киевские перераспределяющие структуры.

Саван или белый флаг? Слово на похоронах политических мертвецов Украины © commons.wikimedia.org, WildEnergy

Децентрализация Украины должна начинается с ее экономической основы, и тогда более развитые (как правило, русскоязычные) регионы получат должную основу своего достойного автономного существования. А на местах будут решаться не только вопросы образования на родном языке, но и политико-экономической субъектности местных элит — причём в их прямой связи с большой Россией.

Местные элиты должны понять и безусловно принять к исполнению необходимость подавления (в том числе, и своими силами) всех неонацистских формирований, радикальных националистов, паразитических структур созданных майданщиками и грантоедами, переформирования принадлежащих им региональных СМИ.

Прошлого не вернуть, однако необходимо вернуть и наказать виновников того положения дел, в котором оказалась Украина. У преступлений против человечности нет срока давности, но миллионы втянутых в воронку майданщины граждан Украины должны иметь возможность начать мирную жизнь с чистого листа. И как нельзя влить молодое вино в старые меха — так невозможно начинать новую жизнь на старых устоях.