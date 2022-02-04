Корпорация Цукерберга потеряла за сутки почти 200 миллиардов долларов

В ночь на 3 февраля произошло историческое падение акций корпорации Meta, которой принадлежит Facebook, Instagram и WhatsApp. Ее капитализация рухнула почти на 200 миллиардов долларов, а Марк Цукерберг в одночасье вылетел из десятки самых богатых людей планеты, где он присутствовал уже не один год — и, казалось, прочно прописался в этом пантеоне рыночных небожителей.

Его состояние сократилось на 27,1 миллиарда долларов — то есть, на 23,67%, — и составляет сейчас 87,4 миллиарда долларов. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Это крупнейший однодневный крах за всю историю фондового рынка США, о котором, может быть, со временем снимут фильмы. Шоковый обвал случился после того, как Meta представила акционерам отчетность за прошедший 2021 год. Ее выручка за четвертый квартал прошлого года выросла на 20%, однако чистая прибыль снизилась на восемь%, составив 10,3 миллиарда.

Кроме того, Meta предупредила, что в первом квартале текущего года выручка будет демонстрировать самый слабый рост за все восемнадцатилетнее существование корпорации — в пределах от 3 до 11%.

Но главным было другое: число ежедневно активных пользователей Facebook также снизилось — примерно на миллион человек. И такое тоже произошло с корпорацией Цукерберга впервые, поскольку раньше аудитория ее сетей постоянно прирастала из года в год. Потеря кажется небольшой — но она указывает на неутешительные для менеджмента тенденции, и стала той соломинкой, которая сломала спину верблюду.

Информация послужила для инвесторов четким сигналом — они поняли, что империя Meta-Цукерберг достигла пределов своего роста, который казался еще недавно неудержимым и безграничным. А это сразу же сказалось на текущих биржевых котировках. После публикации отчета бумаги корпорации упали на 25,5%, а вслед за ними рухнули котировки других глобальных социальных сетей. К примеру, так произошло с Twitter, акции которого потеряли около восьми процентов.

Глобальные социальные сети постепенно теряют свою популярность среди наиболее активных интернет-пользователей — и, в первую очередь, среди молодежи. Иными словами, сервисы Фейсбука обречены утратить то, что называется актуальностью, а корпорация может лишиться контроля над умами и кошельками жителей планеты, которые обогащают ее сейчас за счет рекламных доходов. А новые поколения обитателей интернета и вовсе смотрят на детище Цукерберга со скепсисом, негодованием — или, в самом лучшем случае, без особого интереса, предпочитая этой бумерской тусовке TikTok. Facebook: прибыльная ненависть © CC0, Pixabay

Такой перелом в настроениях отчасти связан со скандалом прошлого года — когда бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген уличила социальную сеть в разжигании ненависти, на которой, в буквальном смысле слова, заработали миллиарды. Корпоративные администраторы умышленно не удаляли сообщения с оскорблениями, агрессией и прямой травлей — потому что это привлекало внимание широкой аудитории и в итоге приносило большие деньги.

Признания Хауген, подтвердившей свои обвинения документами, напомнили всем о том, чем давно занимаются представители корпорации Цукерберга — включая использование личных данных пользователей, манипулирование общественным мнением и позорную политическую цензуру. Последнее особенно характерно для постмайдановской Украины, где к идеологическом контролю над Фейсбуком привлекли ультраправых, а популярных оппозиционных блогеров удаляли из сети, даже не стараясь подыскать для этого какие-то формальные основания.

Репрессивная политика гигантской коммерческой структуры, которая видела в своей аудитории бесправных дойных коров, привела к оттоку многих социально-активных пользователей. Они нашли для себя новые площадки, где за ними осуществляется меньше невидимого контроля.

Произвол на Facebook стал вызывать растущее раздражение, и рынок сразу отреагировал на подобные настроения. Под давлением критиков компания Apple ограничила доступ приложений к уникальному идентификатору устройства и запустила функцию, которая обязывает запрашивать разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы. И это принесло корпорации Цукерберга убыток на сумму около десяти миллиардов долларов.

В течение прошлого года менеджеры Metа предпринимали попытки выправить ситуацию. Они вкладывали средства в развитие сервиса Reels, который не слишком удачно конкурирует с TikTok за внимание со стороны молодежи. Наконец, было заявлено о создании целой метавселенной, где можно будет вести виртуальную жизнь, используя для этого технологии дополненной реальности. Стражи пропаганды. Как победить цензуру от украинских ультраправых в Facebook © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

Однако очевидно, что попытки загнать в нее миллиарды людей потребуют значительного времени и усилий — и не обязательно приведут к успеху, учитывая негативную динамику корпорации. Тем более, что у этого проекта тоже будут появляться новые, более модные и менее токсичные конкуренты, привлекая внимание юных пользователей.

Нет, это еще далеко не конец. Империя Марка Цукерберга может просуществовать долго и принести немалую прибыль. Но это все равно будет затуханием и регрессом. Мечты о том, что антисоциальная сеть Facebook охватит собой все человечество, и станет управлять им через свои алгоритмы, во имя бесконечного обогащения собственников и акционеров, придется отложить в долгий ящик. А имя этой компании, которое являлось символом фантастического успеха, отныне будет вызывать ассоциации с катастрофическим биржевым крахом.

Закономерная расплата за раздувание ненависти ради коммерческой прибыли, позорное сотрудничество с ультраправыми и политическую цензуру. Будущее как бы говорит Марку — давай, до свидания!