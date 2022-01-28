Несколько дней назад ЕС решил выделить Украине помощь в размере 1,2 млрд долларов. Естественно, это сопровождается пафосными заявлениями. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, к примеру, так представила цели финансовой поддержки, которая будет оказана украинскому государству: «Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи стране, состоящем как из экстренных кредитов, так и из грантов. Во-первых, комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта».
Масштаб задач впечатляет, однако указанных финансовых средств едва ли хватит Украине, чтобы удовлетворить какие-либо свои потребности. Прикроют несколько дыр, остальное, как всегда расползется по карманам олигархов и чиновников.
Давайте посмотрим, что вообще такое европейская помощь собственным странам. Сейчас Болгария ожидает кредит в размере 6,3 млрд. Она пока не получена, поскольку болгарское правительство еще не разработало программы, как будут использованы эти средства. Но когда такой план будет представлен, кредит выделят незамедлительно. Где Болгария, где Украина. Страны несравнимы ни площади, ни по количеству населения. А в прошлом году представителям 27 стран-членов ЕС удалось согласовать самый крупный бюджетный и финансовый пакет в истории организации. Общий объем пакета составляет 1,8 трлн евро. Из них 1074 млрд будут выделены в рамках семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы. Остальные 750 млрд евро планируется потратить в рамках программы восстановления экономики стран ЕС после пандемии. При этом из них 390 млрд евро — это гранты, то есть деньги, которые не нужно возвращать.
Эти суммы, кончено же, помогут европейским странам значительно легче перенести пагубное влияние ковида. А что Украина, которой кинули жалкую подачку, сможет с нею сделать, куда пристроить? Ну разве что разворовать. Урсула фон дер Ляйнен сообщила также, что «с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты выделили стране более 17 млрд евро в виде грантов и кредитов». Это вроде более значительная сумма, а учитывая еще и транши МВФ, в общем эти деньги должны были стать драйвером развития украинской экономики. Но не стали. Напротив, страна продолжает нищать, и впереди уже замаячила перспектива настоящего голода для миллионов людей.
Не думаю, что чиновники ЕС, принимавшие решение, хотели оскорбить Украину. Они просто полагают, что такую страну из-за ее убожества и коррумпированности оскорбить просто невозможно. Да, сейчас играет роль обременения для России и трансатлантические элиты, к которым относится и европейская бюрократия, это вполне устраивает, но и только.
Ну в завершении совсем уже анекдотическая новость о финансовой помощи из Канады. Киеву будет выделено до 50 млн канадских долларов ($39,5 млн) в дополнение к обещанному кредиту в 120 млн ($95 млн). Утверждается, что эти деньги пойдут на поддержку экономики Украины. Что же, Владимир Зеленский считает Джастина Трюдо своим другом, о чем он написал в своем Twitter. Наверно, дружба сейчас измеряется такими вот суммами. Хотя с другой стороны, говорят, что с миру по нитке, голому рубаха.