Если у вас есть миллиард в кармане, то вас можно поздравить, вы – миллионер и способны жить на широкую ногу. На самолет или яхту, конечно, не хватит, но ведь и без них с миллиардом, как я полагаю, жилось бы неплохо. Но если вы целая страна, такая как Украина, то миллиард — это ничто. Даже на поддержание штанов не хватит

Евросоюз направит Украине 1,2 млрд евро © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Урсула фон дер Ляйен, к примеру, так представила цели финансовой поддержки, которая будет оказана украинскому государству: «Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи стране, состоящем как из экстренных кредитов, так и из грантов. Во-первых, комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта».

Масштаб задач впечатляет, однако указанных финансовых средств едва ли хватит Украине, чтобы удовлетворить какие-либо свои потребности. Прикроют несколько дыр, остальное, как всегда расползется по карманам олигархов и чиновников.

Киев получил помощь от ЕС и теперь — с газом. Но другие проблемы впереди © president.gov.ua

Эти суммы, кончено же, помогут европейским странам значительно легче перенести пагубное влияние ковида. А что Украина, которой кинули жалкую подачку, сможет с нею сделать, куда пристроить? Ну разве что разворовать. Урсула фон дер Ляйнен сообщила также, что «с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты выделили стране более 17 млрд евро в виде грантов и кредитов». Это вроде более значительная сумма, а учитывая еще и транши МВФ, в общем эти деньги должны были стать драйвером развития украинской экономики. Но не стали. Напротив, страна продолжает нищать, и впереди уже замаячила перспектива настоящего голода для миллионов людей.

Надежда на погоду. Украине пока хватает газа, но катастрофа — близко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ну в завершении совсем уже анекдотическая новость о финансовой помощи из Канады. Киеву будет выделено до 50 млн канадских долларов ($39,5 млн) в дополнение к обещанному кредиту в 120 млн ($95 млн). Утверждается, что эти деньги пойдут на поддержку экономики Украины. Что же, Владимир Зеленский считает Джастина Трюдо своим другом, о чем он написал в своем Twitter. Наверно, дружба сейчас измеряется такими вот суммами. Хотя с другой стороны, говорят, что с миру по нитке, голому рубаха.