США, пытаясь улучшить свою переговорную позицию, традиционно решили повысить ставки и нарвались на предложение России вскрыть карты и посмотреть, что у кого на руках

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Параллельно США и Британия демонстративно отправляли на Украину малыми партиями вооружения, ничего не способные изменить ни в соотношении сил между Украиной и Россией, ни в боеспособности украинской армии в принципе. Украинские генералы даже расходятся во мнениях способны ли полученные вооружения серьёзно повлиять на ситуацию в Донбассе. Малочисленные оптимисты утверждают, что опираясь на поставленное Западом оружие ВСУ смогут полностью нивелировать значение бронетехники ДНР/ЛНР, многочисленные пессимисты заявляют, что ДНР/ЛНР давно получили от России и освоили значительно боле современные системы вооружений и им «новинки» ВСУ, что слону дробина. Отдельные оставшиеся реалисты упирают на то, что всё полученное оружие скоро окажется далеко за пределами Украины: где-нибудь у йеменских хуситов, иракских шиитов или других борцов с американским и проамериканским империализмом, ибо «фактор украинского прапорщика» никто не отменял.

В общем, как бы то ни было, но на какую-то российскую реакцию американцы рассчитывали. Например на упреждающий удар по Украине, как советовали одни «специалисты», или на упреждающее признание ДНР/ЛНР, на чём настаивали другие. И Россия прореагировала, но опять не так, как полагали американцы.

В течение двух последних дней валом пошли сообщения. Вначале о выходе в море «на учение» двадцати кораблей и судов Балтийского флота. Затем выяснилось, что учиться приспичило всем российским флотам, а общее количество кораблей одновременно развёрнутых во всех морях и океанах превысило 140 штук (я так понимаю, это только «учащихся», без учёта тех, что и так несут боевое дежурство). По сути в море оказались все российские корабли дальней морской зоны, а с ними и большая часть носителей «Калибров» и прочих мелких военно-морских радостей ближней морской зоны.

Запугать войной. Зачем США нагнетают истерию вокруг Украины © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

Наконец, Британия и Ирландия грустно сообщили, что получили уведомление о проведении российским флотом в 250 километрах от их побережий учений, с пусками ракет и бомбометанием. Впрочем, партнёры тут же оговорились, что ничего экстраординарного в этом не видят, обычная, мол, практика. Практика-то обычная, только Россия раньше её не использовала.

«Учиться» ВР РФ собираются долго, где-то до конца февраля.

Если оценить все эти мероприятия в сумме, то можно сказать, что Россия демонстративно проводит предвоенное развёртывание под прикрытием учений. Причём легенда учений не для того, чтобы кого-то обмануть — всем и так всё понятно, а просто, чтобы Запад не имел повода кричать о том, что Россия угрожает напасть уже на «мирные страны НАТО». Пока нет никакой информации только об учениях сухопутной составляющей российских стратегических ядерных сил. Воздушная и военно-морская компоненты ядерной триады насколько я понимаю в текущих учениях уже задействованы.

Масштаб российского развёртывания не идёт ни в какое сравнение ни с тем, что Запад уже собрался развернуть в Восточной Европе, ни с тем, что он там угрожает развернуть в случае «вторжения на Украину». Более того, всё, чем угрожает Запад заключается в определённом усилении своих восточноевропейских группировок в ответ на ожидаемый Западом переход украинского кризиса в военную фазу с участием России. США пытаются этим бряцанием оружия сплотить Европу в антироссийском раже и добиться своих финансово-экономических целей, под прикрытием милитаристской риторики.

При этом, понимая, что просто так заставить Россию оккупировать Украину практически невозможно, США явно готовят на Украине какую-то сверх-провокацию — провокацию такого размера и такого формата, чтобы Россия никак не могла уклониться от «вторжения». Мы знаем, что американцы любят в таких случаях поиграть с химическим оружием (МО России даже предупреждало о соответствующих подготовительных мероприятиях, проводившихся США на Украине). Но, думаю, что «химоружие» достаточно скомпрометированное в ходе провокаций против Асада, вряд ли является тем козырем, который может помочь Вашингтону резко переломить ситуацию в отношениях России и Европы, обвинив Москву в химической атаке Украины.

Как бы наши американские друзья, под шумок «поставок оружия» на Украину не привезли в Киев ядерный заряд, килотонны в полторы. Если такой взорвать на Печерске, где буквально в линию, на протяжении одного километра расположены Рада, Кабмин, Нацбанк и Офис президента, то эффект будет знатный. При этом остальные части города практически не пострадают (слабость заряда, рельеф и расстояния не способствуют катастрофическому ущербу), да и радиоактивное заражение должно быть умеренным.

Зато, как вы понимаете, Вашингтон и Лондон тут же заявят, что никакое иное государство, кроме России просто не могло нанести такой удар. Могут сослаться и на многолетние упражнения российских «патриотов», постоянно призывающих «ударить ракетами» по Раде, Минобороны, МИД Украины, Офису президента и прочим местам скопления бандеровской элиты. Тем более, что среди излишне воинственно настроенных «патриотов» есть вполне себе респектабельные политики и уважаемые эксперты.

Как показывают предыдущие провокации (например с «Новичком» или с голландским «Боингом») доказывать, что ты не верблюд в такой ситуации можно долго и безуспешно. С другой стороны, самым большим друзьям России на Западе будет очень трудно отказаться от жёсткой реакции в адрес Москвы «нанесшей ядерный удар» по «молодой демократии».

Думаете такое невозможно? А чем химоружие, которого у Асада не было, отличается от ядерного, которое у России есть? Хуссейна вон вообще повесили за «оружие массового поражения», которым он не обладал.

Украина не нашла подтверждений скорого нападения России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В то же время российская власть достаточно ответственна, чтобы формат развёртывания ВС РФ не воспринимался как фатальная подготовка к полномасштабной ядреной войне. Россия пока всего лишь продемонстрировала способность в любой момент перекрыть транзит любых грузов в Индийском океане, Северной Атлантике, Средиземном, Красном, Аравийском морях и в Персидском заливе. Короче говоря Западу показывают, что он может лишиться доступа к ближневосточной углеводородной кладовой, будет блокирована возможность переброски американских войск в Европу, а также Запад будет отрезан от азиатской и, частично, от латиноамериканской торговли. И это ещё не всё. С учётом того, что последние учения проводились совместно Россией, Ираном и Китаем, в Тихом океане возможности западных флотов также могут быть существенно ограниченны.

Вот после этого пусть Запад думает стоит ли воевать, мяч опять на его половине поля. Теперь США должны решить будут ли они отвечать России аналогичным развёртыванием, а главное есть ли у них для этого не задействованные в текущих авантюрах силы.