Националистические чиновники нарушают основополагающие принципы Олимпийской хартии

Невзирая на пандемию и международную напряженность, в мире готовятся к открытию Олимпийских игр, которые стартуют 4 февраля в Пекине. И украинские власти начинают Олимпиаду с характерного скандала, который опять притягивает к спорту политику.

Министерство спорта Украины порекомендовало участникам олимпийской сборной не общаться с прессой на русском языке, а также избегать совместных фото с россиянами. Больше того, украинским спортсменам вполне официально запретили находиться рядом с российскими атлетами — особенно когда где-то рядом развевается вражеский флаг. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами о том, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», — рассказал об этом министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Чиновник намекает на позорные истории, которые случились после летней токийской Олимпиады, где украинская сборная показывала далеко не самые блестящие спортивные результаты.

Темнокожий борец Жан Беленюк, завоевавший для Украины единственную золотую медаль, почти сразу же стал жертвой политической травли. Группа националистов набросилась на него в центре Киева с расистскими оскорблениями, и в итоге не понесла за это ни малейшего наказания — хотя Беленюк является депутатом Верховной Рады от партии президента Зеленского.

Причиной нападок на афроукраинца стала старая фотография, сделанная еще на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в 2016 году — когда этот спортсмен дружески обнялся с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Кого надо расисты. Почему в Украине замяли дело об оскорблениях в адрес Жана Беленюка © пресс-служба президента Украины

В то время Беленюку уже пришлось услышать в свой адрес угрозы со стороны украинских расистов. Однако он явно не подозревал, что обыкновенная аполитичная фотография может принести ему в будущем какие-то неприятности. Но градус шовинизма, который царит сегодня в украинском патриотическом сообществе, настолько велик, что невинные фотоснимки с россиянами по факту приравниваются к измене. Со всеми вытекающими из этого последствиями для украинских спортсменов, которые позволили себе постоять рядом с друзьями из-за поребрика.

В подобную ситуацию попала бронзовая призерка Токио, легкоатлетка Ярослава Магучих. Во время Олимпиады она неосторожно сфотографировалась в компании со своей подругой, россиянкой Марией Ласицкене. Ультраправый активист Сергей Стерненко, безнаказанно зарезавший на улице человека, немедленно обвинил олимпийскую прыгунью в утрате политической бдительности.

«Младший сержант ВСУ обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора РФ… Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит. Так же как не беспокоит тот факт, что Ласицкене — доверенное лицо Путина», — написал он у себя в блоге, после чего Магучих жестоко затравили в социальных сетях. А представители министерства обороны и министерства спорта тут же вызвали преступницу на ковер, заставив ее публично покаяться за свой идеологически невыдержанный поступок.

«Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все», — написала в покаянном письме эта несчастная девятнадцатилетняя девушка, которая испытала на себе истерическую кампанию ненависти, помноженную на давление со стороны начальства. Не стоит осуждать Магучих за то, что она сломалась — потому что, в противном случае, легкоатлетка не смогла бы рассчитывать на продолжение спортивной карьеры в Стране Достоинства.

Эти дикие скандалы привели в итоге к официальному запрету на фотоснимки с российскими спортсменами, который озвучил сегодня министр Гутцайт. Судя по его признаниям, украинским олимпийцам устроили сеанс политинформации, помогая подготовиться к отражению вражеских провокаций. До такой степени, что теперь они не должны отвечать на вопросы журналистов на русском, который является родным языком для многих атлетов из Украины. Игры – не для патриотов © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Конечно, это является вопиющим нарушением прав человека, которые формально гарантирует еще не запрещенная украинская конституция. Инициативы украинского министерства спорта являются попыткой насадить уродливые тоталитарные практики, недопустимые в современном спортивном сообществе. Потому что каждый олимпийский атлет, представляющий демократическую страну, имеет право общаться и фотографироваться с другими спортсменами. А также может свободно контактировать на удобном для себя языке с прессой.

Это неспортивное поведение украинских чиновников напрямую противоречит Олимпийской хартии, в которой изложены основополагающие принципы движения олимпийцев. Потому что она гласит: «осуществление прав и свобод должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса».

Нездоровая атмосфера политической истерии не может не сказаться на спортивных результатах украинских спортсменов. Мы уже видели это летом, в Токио, когда украинская олимпийская сборная показала худший результат в своей истории. Она оказалась на сорок четвертом месте в общем командном зачете, пропустив вперед крохотное Косово. Хотя когда-то, в 1996 году, украинцы были в общем зачете девятыми — за счет подготовленных в советское время кадров. Хоккей и пропаганда © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Результаты в Пекине могут быть еще хуже — тем более, что украинские атлеты жалуются на постоянное системное недофинансирование спортивной подготовки, которое осуществляется государством по остаточному признаку, и не позволяет надеяться на серьезные спортивные достижения.

А это зачастую подталкивает олимпийцев к желанию сменить гражданство и флаг — как когда-то грозился сделать сам Жан Беленюк, уставший от расистской травли со стороны патриотов.

Но украинским функционерам сейчас вообще не до спорта. Они будут заняты идеологическим контролем над подопечными — чтобы олимпийцы не попали в кадр рядом с врагами.