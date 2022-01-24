Каждое наступление начинается на пропагандистском фронте. И попытка дипломатического наступления США на встрече министров иностранных дел в Женеве не была исключением – 20 января офис секретаря Госдепа выдал сразу два пропагандистских документа, о содержании которых раздражённо отозвался Сергей Лавров – «это невозможно читать»

В общем, недовольство Сергея Викторовича можно было спрогнозировать заранее. Оба документа — «темники», предназначенные для того, чтобы журналисты «демократических СМИ» случайно не забыли, как надо освещать российские предложения.

Разумеется, эти документы не имеют ничего общего с «темниками» времён диктаторских режимов Кучмы и Януковича - их можно было игнорировать. А к чему приводят попытки не игнорировать объективную реальность отлично можно наблюдать на примере бывшего командующего Бундесмарине.

«Факты против вымысла: российская дезинформация об Украине»

По версии США, имеют место следующие примеры российской лжи:

1. «Украина и украинские чиновники являются агрессором в российско-украинских отношениях».

Мы, честно говоря, в некоторой задумчивости — Россия на официальном уровне никогда не обвиняла Украину в агрессии.

В доказательство Госдеп приводит фразу Владимира Путина с последней пресс-конференции: «теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют». Речь, между тем, идёт о Донбассе и о возможном нарушении Минских соглашений, гарантом которых является Россия. Ни слова об агрессии против России тут нет.

А вот о том, что Украина не выполняет Минские соглашения российская сторона говорит постоянно. Может быть это имеется в виду под «обвинением в агрессии»? Ну так Украина действительно ведёт войну на своей территории рядом с границами России, что, разумеется, не может не вызвать озабоченности. Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин

2. «Запад подталкивает Украину к конфликту»

Нет, отвечает Госдеп: «Москва спровоцировала нынешний кризис, разместив более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной» и т.п.

Скажем так: разместили 100 тыс. российских военнослужащих на границе с Украиной (которая иногда граница с Белоруссией, например), нарисовали красивые карты со стрелочками и сообщили о срочной эвакуации западных посольств из Киева (почему не из Москвы?) западные СМИ. Они же постоянно называют всё новые сроки российского нападения.

Дошло до того, что украинские официальные лица, вплоть до секретаря Совета национальной безопасности и самого президента Зеленского вынуждены успокаивать украинскую общественность, объясняя, что угроза войны несколько преувеличена. Несколько странный факт — жертва агрессии об агрессии явно не подозревает…

Так кто подталкивает Киев к конфликту?

3. «Развертывание Россией боевых сил — это просто передислокация войск на ее собственной территории»

Запомните! Это — вымысел! Российские войска движутся не по своей территории! Ждём жалоб стран, по территории которых перемещались российские войска…

А вот когда американские войска движутся по территории Польши — это совсем другое. Они, наверное, американскую землю на гусеницах несут…

4. «США планировали химические атаки на Донбассе»

«США не применяют химическое оружие». И правда — зачем самим-то мараться? В заявлении Сергея Шойгу речь шла о частных военных компаниях… Или они выполняют поручения правительства США? Ну, извините, мы не могли этого знать…

Что до применения химического оружия Россией (имеется в виду «дело Скрипалей» и «дело Навального»), то это, опять таки, продукт американских СМИ. Не странно ли, что в результате применения химического оружия не погиб ни один человек?

5. «Россия защищает этнических русских на Украине»

По мнению Госдепа это вымысел. «Ты любишь Россию и считаешь всю жизнь, что пребывал на территории Украины, и всегда чувствовал, что это Россия, — если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», — эти слова Владимира Зеленского, очевидно, тоже вымысел… Очень интересно высказывался относительно перспектив Донбасса и его предшественник. Впрочем, мы уже поняли, что мнение украинской власти Госдеп не очень-то волнует. У него есть какой-то свой украинский режим, все действия которого соответствуют заявлениям Госдепа.

6. «НАТО замышляло заговор против России после окончания холодной войны, окружило Россию войсками, нарушило предполагаемые обещания не расширяться и угрожало безопасности России перспективой членства Украины в Североатлантическом союзе»

А что, американские войска выведены из Европы? Когда? А, нет — Госдеп забыл поинтересоваться мнением Пентагона… И, кстати, надо было в доказательство приводить не карту стран НАТО, которые граничат с Россией, а карту американских военных баз за пределами США. Там, поверьте, есть что рассматривать.

7. «Запад избегает дипломатии и сразу переходит к таким мерам, как санкции»

Тут мы с Госдепом согласны. Запад не избегает дипломатии — он сразу прибегает к санкциям.

Резюме: Уникальный документ. В ответ на «вымысел российской пропаганды» приводятся факты, которые их подтверждают… Особенно нам, конечно, понравилось перемещение российских войск не по своей территории. Шедевр, однозначно.

«Пять наиболее устойчивых дезинформационных нарративов в России»

«Тема №1: "Россия — невинная жертва"»

«Российские правительственные чиновники ложно изображают Россию вечной жертвой, а её агрессивные действия — вынужденным ответом на предполагаемые действия Соединенных Штатов». Госдеповские авторы благоразумно воздерживаются от приведения фактов и сразу перескакивают на русофобию, которая растёт по мере того, как Россию обвиняют во всё новых «провокациях».

«Тема № 2: Исторический ревизионизм»

«Путин опубликовал искаженную версию начала Второй мировой войны, преуменьшающая роль Советского Союза и перекладывающая вину за войну на другие страны».

Тут в пример приведён Пакт Молотова-Риббентропа, который «помог спровоцировать Вторую мировую войну». Неплохо было напомнить — кому помог? Что было до этого пакта? Неплохо было бы указать поимённо «другие страны». Германия? Италия? Или они тут не причём?

«Тема № 3: "Коллапс западной цивилизации неизбежен"»

Ну вот… В «российские пропагандисты» записали Освальда Шпенглера и Фридриха Ницше. Впрочем, те, кому адресованы темники Госдепа, эти фамилии в лучшем случае слышали когда-то.

«Этот дезинформационный нарратив, основанный на "ценностях", вызывает нечёткие определения понятий, включая "традицию", "семейные ценности" и "духовность"». В то время как «чёткое определение» выглядит так: Запад «работает над обеспечением безопасности и равенства людей ЛГБТКИ+ и продвигает такие концепции, как равенство женщин и мультикультурализм». Владимир Путин: «если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, то ради бога. Но существует же какой-то здравый смысл!». По нашему мнению, всё более чем чётко.

«Тема № 4: "Народные движения — это "цветные революции", спонсируемые США"»

Насколько нам известно, никто и никогда ничего подобного не утверждал. Более того, на последней пресс-конференции Владимир Путин даже киевский Майдан назвал мирным трансфером власти в пользу оппозиции, который, однако, перерос в государственный переворот.

Ну а влияние США в «цветных революциях» прослеживается очень чётко — «выбрав свободу» страны тут же начинают проводить антироссийскую политику даже во вред себе. Причём во всех случаях посольство США имеет большую власть, чем ЦК КПСС в те ещё времена…

«Тема № 5: Реальность такова, какой хочет ее видеть Кремль»

Ну это чепуха. Все же знают, что реальность такова, какой её хочет видеть Вашингтон…

Впрочем, тут речь идёт не об интимных отношениях с реальностью, а о российских СМИ — RT и нашем Sputnik`е, которые освещают события без учёта госдеповских «темников».

Резюме: нас, собственно, последний момент тревожит больше всего. Не смотря на невероятную скорость передачи и свободу информации, Запад всё больше отгораживается от всего мира «железным занавесом» не желая посмотреть на себя со стороны. Эта демократия сломалась… Впрочем, нет — она всегда такой была.

Глядя на нынешнюю ситуацию в мире понимаешь, каково было Сталину и Молотову…