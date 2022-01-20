Происходящее в западных и украинских СМИ — уже не просто истерия, а целенаправленное нагнетание обстановки перед серьёзной провокацией. Если они действительно хотят удержать Россию от «вторжения», то вряд ли этого можно достигнуть методами, против которых гипотетическое «вторжение» было бы направлено

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В последние дни слова Владимира Путина о военном освоении территории Украины полностью подтверждаются. Британские ВВС в режиме нон-стоп перебрасывают на Украину вооружения (в частности, более тысячи противотанковых ракетных комплексов), Канада отправляет свой спецназ, американские бойцы Нацгвардии Флориды уже там, Дания вносит многомиллионную финансовую лепту, посильно помогают оружием другие страны НАТО.

The Wall Street Journal пишет, что Минфин США готовит финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов в Украине»; западные границы РФ от Балтики до Черного моря патрулируют до десятка разведывательных самолётов НАТО и Швеции; американские и британское дипломаты готовятся работать в «кризисном режиме»; Соединенные Штаты направляют на Украину дополнительную партию военной помощи. Как разъяснил Госдеп США, «мы предоставили Украине за последний год больше помощи в сфере безопасности, чем когда-либо с 2014 года… Эти поставки продолжаются, и на ближайшие недели запланированы новые». А «Yahoo News» тем временем сообщает, что ЦРУ готовит на территории Соединенных Штатов Америки бойцов украинских сил специальных операций для диверсионной и повстанческой деятельности.

Классики и современники. О «властителях дум» украинцев © СС0, Pixabay

Сообщений о лихорадочной подготовке к боевым действиям ежедневно приходят десятки, и вполне очевидным становится факт, что время, которое Россия предложила использовать для выработки договорённостей, противостоящей стороной используется для ускоренной милитаризации украинского плацдарма. При этом пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила: «Российские агенты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине. Например, российские официальные лица и агенты влияния делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека на Украине и усилении воинственных настроений украинских лидеров».

Дежавю. Об украинских журналистах-«активистах» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Именно Вашингтон будет определять формат грядущей провокации: стоит ли ее проводить и какими средствами? Ответ зависит от уступчивости Москвы в проходящих сейчас дипломатических консультациях. В противном случае — Украина уже под ружьём, общественное мнение стран Запада обработано, союзники по НАТО построены.

Дипломатия — великое достижение человеческой цивилизации, но разговаривать можно только с теми, кто договариваться хочет. По вопросу натовской активности на Украине (а также антироссийской деятельности самого киевского режима) с нами никто договариваться не собирается — это давно пора понять.

В 1941 году «бить врага на его территории» не получилось, поскольку Сталин отчаянно старался избежать войны и слишком поздно отдал приказ о приведении войск в боевую готовность. Сейчас времена иные, сражения ведутся другими способами, но и ошибок прошлого повторять нельзя.