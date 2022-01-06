Психологи говорят, что одним из проявлений «комплекса неполноценности» у молодежи является повышенная агрессивность. Если воспринимать молодое украинское государство как некий живой организм, то его исступленное желание самоутвердиться за счёт «старшего брата» – это типичное проявление комплекса неполноценности

«Клоуны, мы придумали вашу Россию и мы придумали ваш Советский Союз… Если бы не Украина, то не было бы никакой Российской империи, которую придумал наш Феофан Прокопович, ректор Киево-Могилянской академии, который вас, идиотов, Романовых убеждал и всю эту с кашей в бороде Московию убеждал в том, что надо провозглашать себя Россией, - прямо-таки визжит известный украинский медиа-персонаж Алексей Арестович. - Кто вам академию наук создал, придурки? Разумовский, тоже полтавский хлопец из хора. И так далее. Что вы нам рассказываете про вашу Россию? России и СССР не было бы, если бы не Украина. Мы авторы этих двух империй».

Просто для понимания: граф Кирилл Разумовский (младший брат фаворита императрицы Елизаветы) был уже пятым президентом Императорской академии наук и художеств, и был назначен таковым в возрасте 18 лет - как вы догадываетесь, отнюдь не за научные заслуги. Так что о вкладе юноши в создание Академии втирать не надо.

Подобным образом можно пройтись ещё множеству эпизодов беспардонного майданного вранья, в частности, господина Арестовича. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Упорные попытки доказать свое происхождение от изобретения колеса и пресловутое «на месте Москвы жабы квакали» - по сути попытка оправдаться за собственное ничтожество. Украинское государство пытается легитимизировать себя через отрицание прошлого - поскольку это прошлое неразрывно связано с иной действительностью, державностью, языком.

Отсюда эти пошлые завывания, будто русские украли у украинцев само историческое понятие «Русь», демонстративные переименования России в «Московию» (чем занимаются некоторые западноукраинские облсоветы), фальсификации, вроде того, что понятие «Россия» якобы появилась лишь при Петре Первом (хотя само слово официально употреблялось ещё за полтора века до Петра).

А в обращении Ровенского облсовета о переименовании России в Московию даже утверждается, что предками «нынешних москвинов» (так в тексте) являются угро-финны и что в Московии еще в ХХ веке «носили кожаную одежду дикого кроя - один кусок с дыркой на голову - которую носили обезьяно-люди 6 тысяч лет назад».

Но от того, что стаи свидомых активистов и грантоедов от науки пытаются перелицевать историю, не станут древнерусские граффити Софийского собора в Киеве (например, «Господи, помози рабе своей Олисаве Святополчей матери русьской княгине») «дренеукраинскими», как невозможно Waffen Grenadier Division der SS (galizische Nr.1) переделать в дивизию Сичевых Стрельцов «Галичина». Пережеванные революцией. У украинского «достоинства» истек срок годности © AFP, Genya SAVILOV

Правда упорно просачивается при простейшем сопоставлении данных, изучении первоисточников, непредвзятом научном анализе.

Так, две бывшие сотрудницы «Национального музея голодомора» заявили о сознательной фальсификации под давлением бывшего заместителя Председателя СБУ, а ныне «большого ученого», генерала Николая Герасименко официального числа жертв голода 1933-34 годов на Украине - с 3,9 миллионов до 10,5 миллионов человек. Пример характерный и более чем убедительный для разгрома данного постулата украинской пропаганды.

Вообще, как представляется, российским учёным надо более активно развенчивать ложь украинской квазиистории и теснить фальсификаторов на серьёзных научных площадках.

Обуздать поток фальсификата внутри Украины на данный момент остановить невозможно, однако в мировом научном процессе профессиональных лгунов необходимо приводить в чувство.

«Самая древняя в Европе Конституция Орлика», «украинские конструкторы» Игорь Сикорский и Сергей Королев, освобождение Освенцима некой «украинской армией» и прочая галиматья должны получать системный отпор, быть признаны научным сообществом проявлением лжи и пропаганды - то есть изъяты из научного употребления (как и подвергнуты сомнению научные звания распространителей фальсификата).

Спасти через победу. Как очистить Украину от русофобов © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

Следовательно, в противостоянии с украинской пропагандой и эту ее подпорку надо планомерно выбивать. Причем это касается не только «истории made in Украина», но и некоторых подтявкивающих ей представителей российского грантоедского сообщества.