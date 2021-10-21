Почему необходимо востребовать советский опыт массовых прививочных кампаний

Пандемия коронавируса ставит в Украине очередные антирекорды. За минувшие сутки Министерство здравоохранения зафиксировало еще 22 415 человек, которые заболели COVID-19, а 546 человек умерли от этой болезни. Причем, все понимают, что это верхушка айсберга — потому что официальная статистика не охватывает множество заболевших. И в киевских соцсетях распространяют видеоролики с расположенного на Байковом кладбище крематория, к которому на днях выстроилась автомобильная очередь.

Пик очередной ковидной волны еще впереди, однако декоммунизированная медицинская система уже сегодня работает на пределах своих возможностей. Из разных регионов Украины сообщают о нехватке машин «скорой помощи», больничных коек и медицинских работников. Однако острее всего ощущается нехватка кислорода, без которого нельзя спасти множество заболевших. Потому что за два года пандемии в стране так и не развернули необходимые мощности для его производства.

«Моя бабушка — 82 года — в больнице с ковидом. Позвонил главному врачу, у врача просто крик души: «Максим, ну вы же журналист, ну сделайте что-нибудь. Не хватает кислорода, его просто нет. В Украине два завода, бешеный дефицит, клиника заполнена больными. Я не знаю, что делать. Они ничего не делают», — пишет у себя в блоге телеведущий Макс Назаров. И это правда —высокопоставленные чиновники действительно самоустранились от этой катастрофической ситуации, ожидая, что она каким-то образом рассосется сама по себе.

Украинские власти провалили подготовку к осенней вспышке болезни, растратив на пиар средства антиковидного фонда. Однако это только одна из причин грянувшей сегодня трагедии. Еще одной предпосылкой к распространению коронавируса стал катастрофический низкий уровень вакцинации, который, по официальным данным, составляет в Стране Достоинства всего 15%, и является самым низким в Европе. Именно этот фактор приводит к высокому уровню смертности — потому что не привитые от ковида больные чаще всего переносят болезнь с опасными осложнениями, и попадают в итоге на ИВЛ. Охотники за эпидемиями. Три украинца, которые спасали мир от болезней © Украина.Ру

Глава Минздрава Виктор Ляшко дежурно обвиняет в этой проблеме российскую пропаганду, которая якобы призывает украинцев отказываться от антиковидных прививок. При этом, министр ни словом не упоминает о том, что украинские власти начали вакцинацию с неоправданно большим опозданием. Потому что американское посольство заставило их отказаться от использования «Спутника» — несмотря на то, что Украина не смогла создать собственную вакцину. А массовые поставки идеологически благонадежных вакцин начались только в середине текущего года.

В то же время, срыв кампании вакцинации во многом обусловлен причинами социально-психологического характера. Среди украинцев нет доверия к политике государства, которое обманывает людей на каждом шагу. В обществе господствуют процессы архаизации и клерикализации — потому что производство, образование и наука стремительно деградируют, уступая позиции националистической триаде «армія-віра-мова». А управленцы постмайдановского призыва оказались не способны провести элементарную разъяснительную работу — чтобы рассказать людям про необходимость прививок.

Все это создает питательную среду для развития конспирологических фобий в отношении антиковидных вакцин, а пропаганда всю дорогу подыгрывала украинским «антиваксерам», рассказывая о «неэффективности» вражеской российской вакцины. Как результат, вплоть до последнего времени украинцы массово уклонялись от прививок и продолжают делать это сегодня. «Ищите сами». Где будут тестировать украинскую вакцину

Число таких людей довольно значительно. Как выпускник факультета социологии, я проверил это путем опроса в своем блоге на Телеграме, где проголосовали почти тысяча человек. 61% опрошенных сделали на сегодня две или три прививки против Covid-19, 10% собираются вакцинироваться в ближайшее время, 5% пока не имеют такой возможности — но 24% опрошенных не собираются делать этого «ни при каких обстоятельствах». И такие результаты должны вызывать большую тревогу.

О критической ситуации с вакцинацией в Украине написала даже The New York Times. Причем, там констатируют, что в украинских клиниках активно выдают поддельные COVID-сертификаты, потому что здравоохранение имени Ульяны Супрун оказалось целиком и полностью коррумпированным — несмотря на разрекламированные электронные больничные, институт семейных врачей и прочую «телевизионную медицину».

«Система здравоохранения страны испытывает серьезную нагрузку. Больницы в Украине на данный момент заполнены на 65%, а в одном из городов — Херсоне, расположенном на юге страны, — в больницах закончились свободные койки и пациентов пришлось перевозить в больницы в других местах. Распространение фальшивых сертификатов о вакцинации в стране, которая много лет страдала от коррупции во многих сферах общественной жизни, грозит подорвать борьбу Украины с вирусом.

Представители органов здравоохранения страны борются с двумя взаимосвязанными и неприятными проблемами: широко распространенным скептицизмом в отношении вакцин и незаконными схемами продажи поддельных документов о коронавирусе, которые люди используют для обхода ограничений, направленных на замедление распространения вируса», — написала автор этой статьи, рассказывая про объективные причины украинских проблем с ковидом.

Впрочем, важно отметить: подобная ситуация в той или иной степени характерна для всех постсоветских стран, не исключая России, где сейчас фиксируются те же самые проблемы с общественным недоверием к кампании вакцинации — и с теми же трагическими последствиями для заболевших. Медики без работы. Украинских врачей сокращают в разгар пандемии © Андрей Гожый

Российские чиновники также продемонстрировали в этом вопросе невиданный либерализм, местами граничащий с радикальным либертарианством — в то время как в США, Евросоюзе, Канаде, Японии, Австралии и даже «отсталой» Индии давно проводят жесткую политику «принуждения к прививкам». Вакцинация по факту стала там обязательной для большинства категорий социально-активного населения. За попытку уклониться от нее предусмотрены достаточно серьезные административные наказания — несмотря на «антиваксерские» протесты, которые разгоняет полиция. А подделка коронавирусных сертификатов рассматривается в качестве уголовного преступления, и пресекается на корню.

То же самое — но в еще больших масштабах — происходит сейчас в Китае. Причем, китайские медики взяли на вооружение наработки советской санитарной службы, которая прославилась проведением массовых кампаний по вакцинации населения. И мы все благополучно прошли через них в свое советское детство, когда школьникам поголовно делали прививки прямо на переменах, а антивакцинаторские предрассудки казались нелепым нонсенсом — потому даже малые дети наизусть цитировали тогда стихи Михалкова:

— На прививку! Первый класс!

— Вы слыхали? Это нас!

Я прививки не боюсь:

Если надо — уколюсь!

Это только трус боится

На укол идти к врачу.

Лично я при виде шприца

Улыбаюсь и шучу.

Если только кто бы знал бы,

Что билеты на футбол

Я охотно променял бы

На добавочный укол!

Не пора ли сделать работу над ошибками, востребовав этот наработанный опыт массовой вакцинации — который приобретает сегодня новую актуальность.