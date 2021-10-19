С такой катастрофической ситуацией Украине не приходилось сталкиваться еще ни разу за все время независимости. Украинская промышленность вплотную подошла к порогу, за которым ее ожидает полное разорение

На Украине критически низкие запасы угля - Минэнерго © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Такой уровень цен является убийственным для украинской промышленности, которая единственная в Европе на 100% закупает газ по спотовым ценам», — говорится в пояснительной записке к результатам опроса. Спотовая цена, напомню, — это стоимость товара, действующая на данный момент, а цены на европейских газовых рынках уже давно пробили потолок и продолжают ставить немыслимые рекорды. Происходит это из-за физического дефицита газа, вызванного отказом от угольной генерации и форсированным энергопереходом, газа просто не хватает на всех, а Европа выгребает сейчас из подземных хранилищ ежедневно топлива больше, чем закачивает.

В ноябре же, порог убыточности украинских предприятий доберется до 96%, говорится в исследовании ФРУ. Половина опрошенных уже готовятся либо сократить производство, либо остановить его полностью. А в декабре производство планирует заморозить большинство участников опроса, поскольку для них газ является единственным, то есть незаменяемым источником энергии, на которой держится весь производственный процесс.

Украина входит в зиму полностью неподготовленной © REUTERS, Gleb Garanich

Но промышленность — это только одна сторона грядущей катастрофы. Коллапс коснется и жилищно-коммунального хозяйства, а также всей системы теплоснабжения населения. За первые две недели октября цена на газ для рядовых граждан повысилась в полтора раза. И это не предел. В Закарпатье приняли решение считать ситуацию в области чрезвычайной в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, ЧС ввели в Ивано-Франковске, на Полтавщине и в Кременчуге. Аналогичная ситуация в Чернигове, в Одесской и Днепропетровской областях. Цена топлива у поставщиков в 4 раза выше той, которую заложили в местные бюджеты. Киев пообещал в следующем году компенсировать разницу и даже, если он это сделает (в чем есть большие сомнения), до следующего года надо как-то дожить. В результате большинство бюджетных организаций либо отключены от отопления, либо их даже не подключали. Школьников отправили на каникулы, закрыты детские сады, холод гуляет по больничным коридорам.

Отказ Киева договариваться напрямую с «Газпромом» о поставках необходимых объемов газа в этом году сыграл с Украиной злую шутку. Взлетевшие на европейских биржах цены создали кажущийся непреодолимым для украинского населения ценовой барьер в преддверии отопительного сезоны. Политика разрыва экономических связей с Москвой и без того оказалась разорительной для украинской промышленности, в первую очередь ее высокотехнологичных отраслей. То, что не было добито в прошлые годы, будет уничтожено этой зимой. Для простых людей нынешняя зима вне всяких сомнений станет тяжелым испытанием.

Инфляция и резкий рост цен. Как власти Украины борются с энергетическим кризисом © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Это прямая ложь. Раскладка запасов выглядит так: по утверждению «Нафтогаза», по состоянию на 16 октября закачано 18,7 млрд кубов газа. Казалось бы, этого должно хватить, чтобы пройти холода на минимуме, с учетом выключения промышленности. Проблемой, однако, является то, что государство не является собственником всех запасов.

Порядка 4 млрд куб принадлежит нерезидентам, уже заявившим, что они будут производить отбор всего принадлежащего им объема. 4,6 млрд кубометров — это вообще технический газ, закачиваемый для обеспечения необходимого давления в трубе. Существует еще неприкосновенный, страховой запас: 3 млрд. Соответственно, «Нафтогаз» может распоряжаться лишь 5-6 млрд. Это почти в три раза меньше, чем требуется для того, чтобы не заморозить людей в отопительный период.

В Киеве уже заговорили об отборе газа из трубы в кризисных ситуациях. Об этом заявил глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Однако это очень опасная игра, «Газпром» сейчас занимает крайне жесткую позицию. Российская компания вполне способна просто перекрыть вентиль в случае несанкционированного хищения топлива. И тогда уже взвоет Европа и немедленно спустит на Украину всех собак.

В общем, положение дел выглядит как безнадежное. Если цена на газ не упадет в несколько раз (а на это совсем не похоже из-за его острейшего дефицита в Европе), то Украину ожидает энергетический крах. Вопрос один: когда Зеленский отправит своих гонцов в Москву, чтобы вымолить льготные услговия поставок. Если он этого не сделает, то его второй срок, который и без того находится под вопросом, станет стопроцентно нереализуемой фантазией.