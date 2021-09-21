Подведены предварительные итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации. «Единая Россия» получила 324 мандата (по итогам прошлых выборов было 343). При этом партия власти вновь имеет конституционное большинство в Думе

Еще один важный итог голосования у себя в Facebook обозначил известный политолог Сергей Марков: по его словам, теперь в парламенте будет «неформальная фракция «ветеранов войны в Донбассе», жесткие патриоты».

Это означает, что вопрос о разрешении военного конфликта в регионе будет ставиться гораздо чаще и в гораздо более острой форме.

Участники боевых действий уверены, что Россия должна или признать ЛНР и ДНР, или включить их в свой состав. Последний вариант считается более предпочтительным. Аналогичная позиция — у КПРФ. ЛДПР также выступает за признание или присоединение.

Таким образом, можно говорить об ужесточении донбасской повестки. Хотя это вовсе не значит, что вопрос будет точно решен, а тем более — решен быстро. Дело в том, что, признавая республики суверенными государствами или паче чаяния делая их своею частью, Россия автоматически ставит точку в «минском процессе», что дает Киеву возможность обвинить российскую сторону в саботаже мирного процесса. Выборы в Госдуму: пять вопросов по Украине © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Едва ли Москва может себе это позволить, поскольку в этом случае обвинения в том, Россия — «государство-агрессор», получают некоторые основания.

Поэтому Кремль, конечно, будет сдерживать самых горячих сторонников интеграции ЛДНР в Россию, тем более, что реально процесс объединения не останавливался.

Участие же жителей республик, получивших паспорта РФ, в российских выборах, вывело регион на новый уровень взаимоотношений с Россией. Москва прямо поддержала своих новых граждан, подтвердив, что они обладают всей полнотой конституционных прав.

Это значительно увеличивает шанс прямого вмешательства России в конфликт в случае военного обострения по образцу принуждения Грузии к миру в августе 2008 года. Одна из поправок в Конституцию РФ возлагает на российскую власть прямую обязанность защищать соотечественников.

В связи с этим можно утверждать, что и позиция Кремля по отношению к Украине и народным республикам становится жестче, но не в плане признания ЛДНР или включения их в свой состав, а в плане обеспечения безопасности жителей Донбасса.

Список «Единой России» возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Это не просто люди из ближайшего окружения президента — они отвечают за формирование военно-политического курса на внешних контурах. Соответственно, в российской стратегии никаких изменений не предвидится, разве что она станет еще более бескомпромиссной по отношению к Киеву.

Лавров продолжит раз за разом напоминать украинскому руководству о безальтернативности Минских соглашений, а Шойгу, как это уже происходило не так давно, обеспечивать силовое прикрытие, перебрасывая войска к границе в случае возникновения тех или иных угроз. Корнилов: Украина сама позволила гражданам принять участие в выборах в Госдуму © кадр из видео Украина.ру

Интеграция становится всеобъемлющей. Россия открыто демонстрирует свое намерение забрать Донбасс, чего очень долго не понимали в Киеве, полагая, что Москва и впрямь желает «впихнуть» конфликтный регион обратно в Украину, чтобы избавиться от токсичного актива.

Но сейчас ясно, что ни санкции, ни критика Запада не вынудили российское руководство отказаться от поддержки республик. Напротив, помощь становится все более обширной, а жители ЛДНР активно вовлекаются во внутрироссийскую жизнь.

Это системный подход, поддерживаемый сейчас большей частью российской властной элиты. И результаты нынешних выборов показывают, что он будет набирать обороты, тем более, что все большее число жителей Донбасса выезжают в поисках работы на российскую территорию или уезжают насовсем, сохраняя в сердце любовь к родному краю.

Это будет способствовать тому, что донбасская тема и в общественном сознании никак не потеряет своей актуальности. Напротив, она станет одним из критериев, по которому можно будет определить настоящего русского человека. Если ты идентифицируешь себя с Донбассом, если ты за него, значит, ты неотъемлемая часть русского мира.