Я почти 15 лет прожил в Праге и до сих пор имею действующий вид на жительство в Чехии. Но сегодня, после 7 с лишним лет жизни в Донецке, поехать в Чехию я бы поостерегся, поскольку эта страна взяла курс на предельную политическую конфронтацию с Россией

Похищение Франчетти. Нельзя молчать - доказано Украиной Ивану Коневу и высылкой 60-ти российских дипломатов после обвинений России в подрыве склада боеприпасов, как чешские власти вновь решили продемонстрировать неизменность своего враждебного подхода к Москве. В пражском аэропорту по запросу Украины задержали активного участника «Крымской весны», гражданина России Александра Франчетти.

В украинском ордере на арест Франчетти инкриминируется ряд статей, среди которых участие в госперевороте, участие в незаконных вооружённых формированиях и другое. Если задержанный будет передан украинским властям, то ему грозит до 8 лет тюрьмы. И следствие станет для него серьезным испытанием с учетом того, что на Украине широко применяются самые изуверские пытки. Политический эксперт Ян Гагин в интервью агентству «Россия сегодня» предположил, что Франчетти может просто не дожить до освобождения. Смертность в украинских местах лишения свободы — явление достаточно распространенное.

Мама Александра Франчетти: Сын болен. Российский консул заверила меня, что Украине его не выдадут

Чешское руководство пошло вразнос и, надо полагать, не по собственной воле. Многие эксперты полагают, что на него оказывает давление Вашингтон с целью принудить к организации антироссийских провокаций самого безумного, в иных случаях и омерзительного свойства. Статус «недружественного государства», в перечень которых российское правительство включило Чехию, относится к странам, которые представляют «угрозу территориальной целостности РФ или направлена на экономическую и политическую дестабилизацию РФ». В самой России подобные действия квалифицируются как тяжкие уголовные деяния.

Оставить без ответа ставшие уже рутиной акции, направленные против нашей страны, я думаю, было бы, по меньшей мере, неумно, поскольку безответственность заставляет провоцирующую сторону брать все новые высоты подлости. Дать по рукам — означает отбить надолго охоту вести разнузданную русофобскую кампанию. Заодно, как пишет корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин «возникнет профилактический эффект — никто больше не станет выполнять дикие желания главного полуевропейского фрика — Украины».

Дочь задержанного в Чехии Франчетти заявила, что его не передадут Украине © скриншот видео "Ленур Усманов"

Опыт введения подобных санкций уже есть. Россия выкинула страны Прибалтики из инфраструктуры, позволявшей прибалтам зарабатывать на морских торговых перевозках, сократила перевалку нефти через порты Латвии, Литвы и Эстонии, задействовав собственные ресурсы. Экономический ущерб от этих ограничительных мер оказался огромен.

Правительство Чехии находится под серьезным влиянием чешского бизнеса. Если чешским предпринимателям перекроют кислород в России, то они постараются весьма доходчиво объяснить своим министрам, что пора «завязывать» с провокациями против России. Надо полагать, такие разъяснения руководство страны просто не сможет игнорировать. Ну а санкционную удавку можно будет и ослабить, а потом, убедившись, что Прага закончила играть в антироссийские игры, и вовсе снять. Франчетти же должен вернуться домой в самые кратчайшие сроки.