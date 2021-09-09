Состоявшаяся в среду, 8 сентября, и длившаяся около двух часов в формате видеоконференции встреча советников «Нормандской четверки» не принесла конкретных результатов

Лавров заявил о «внешнеполитической шизофрении» МИД Украины © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в высшей степени определенно сформулировал позицию Москвы, которая не считает целесообразной «встречу ради встречи»: «Нам нужна встреча, которая как минимум подтвердит выполнение последнего на данный момент саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже почти два года назад, в декабре 2019 года. Все, что там записано, Украина отказывается выполнять».

Вышеупомянутый источник полагает, что Берлин и Париж решили изменить подход к Минским соглашениям, смягчив в итоговой декларации будущего саммита «жесткие формулировки», из-за которых Киев гарантированно откажется подписывать документ. Однако в результате мирный процесс, который вменяет Украине выполнение обязательств, взятых еще при Петре Порошенко, окажется полностью выхолощен, а минские договоренности — размыты до полной неопределенности.

То есть теперь уже Франция и Германия не пытаются принудить Украину к выполнению «Комплекса мер…», а считают необходимым воздействовать на Россию с целью уговорить ее пойти навстречу пожеланиям Украины и согласиться на переформатирование «Минска-2». Похоже, что «нормандский формат» становится таким же бессмысленным занятием, как и мирные переговоры, на которых украинская делегация прибегает к одному только способу обсуждения: на все российские инициативы следует железобетонное «нет».

Теперь уже и Берлин решил стать могильщиком диалога, который без всякой надежды на успешный итог ведется много лет.

Во время визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию «стороной конфликта». Это в корне противоречит точке зрения российской стороны — в таком статусе Москва откажется участвовать в обсуждении ситуации в Донбассе на площадке «нормандского формата». Есть надежда, что после ухода Меркель с поста меняющий ее социал-демократ Олаф Шольц вернется к базовым основам переговоров — и тогда их можно будет возобновить.

Но пока ситуация зашла в полный тупик.

«Нормандский формат»: Лавров сказал, как Киев оскорбляет Париж и Берлин © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что нет никакой необходимости в их выполнении. Из недавней поездки в США украинский президент вернулся окрыленным. По его версии, Джо Байден дал ему полный карт-бланш на выход из переговоров по минской схеме.

Итоги визита подвел советник Офиса президента Алексей Арестович, заявив, что Украина снялась с минского крючка, а министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников назвал минский формат «мертвой историей».

Однако не все в Вашингтоне прошло успешно для украинской стороны. В течение многих лет руководство Украины вынашивало мысль, чтобы к списку гарантов присоединились США. Зеленский поднял этот вопрос на встрече с Байденом, однако положительного ответа не получил. По словам украинского лидера, в Белом доме будут думать на эту тему.

Впрочем, даже если и будет принято положительное решение, это вовсе не означает, что Россия встретит нового участника переговоров с распростертыми объятиями. Еще в июне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков высказался по этому поводу более чем определенно: «При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего».

«Им не до нас»: Резников оценил возможность подключения США к «нормандскому формату» © Алексей Резников/Фейсбук

И все-таки Украина отказывается официально признавать, что она фактически вышла из Минских соглашений, поскольку в этом случае она будет нести ответственность за срыв мирных переговоров. Если удастся доказать, что украинская сторона является недобросовестным переговорщиком, то в этом случае против страны могут быть введены санкции за отказ выполнять принятые на себя обязательства.

Напомним, что Минские соглашения были в 2015 году одобрены Советом Безопасности ООН, следовательно, они являются международным документом обязывающего характера.