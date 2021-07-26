Вопреки сложившемуся заблуждению Европейский суд по правам человека вовсе не отказался рассматривать иск России к Украине, жалоба зарегистрирована в надлежащем порядке, а это уже фактически начало процесса, который, однако, будет тянуться не один год. И это не из злонамеренности, такова традиционная судебная практика Страсбурга

Побывавший в плену министр ДНР захотел выступить свидетелем против Киева в ЕСПЧ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Напомню, что Россия обвиняет соседнее государство в совершении целого ряда преступлений: в гибели людей во время Евромайдана, в Донбассе, где уже более 7 лет идет необъявленная война и «в результате обстрелов сопредельной территории России», трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, в совершении государственного переворота, подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, дискриминации русскоязычного меньшинства. По мнению составителей жалобы, Киев также несет ответственность за крушение самолета Boeing 777. Украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий.

В 2014 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело «Война» и собранная за 7 с лишним лет информация (полагаю, что насчитывающая сотни томов) легла в основу иска, который подготовила Генпрокуратура. Во время судебного следствия в Страсбурге естественно будут представлены многочисленные доказательства преступных деяний украинских власти и силовых структур. В Генпрокуратуре, речь идет о нарушении целого ряда статьей Европейской конвенции по правам человека, в частности, о запрете пыток и о праве на жизнь.

В ЕСПЧ зарегистрировали иск России к Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Константин Косачев написал в своем Фейсбуке, что «сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведет в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей, хотя правильнее было бы сказать покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся «отмазывать» наломавшие гнилых дров киевские власти».

До сих пор Россия фигурировала в Страсбурге исключительно как ответчик. Начиная с 2014 года Украина подала 9 жалоб. В связи с этим Тем временем судья от РФ в ЕСПЧ Дмитрий Дедов заявил, что в данном случае Россией «решается стратегическая задача: атаковать именно в ЕСПЧ, сколько же можно там защищаться». По его мнению, которое разделяют далеко не все эксперты и политики, Страсбургский суд «проведет независимое и беспристрастное рассмотрение на основании представленных материалов».

В любом случае перспектива у дела есть, и какой бы вердикт не был вынесен, то обстоятельство, что во время процесса обнародованы материалы, изобличающие украинские власти в многочисленных нарушениях прав и свобод человека, крайне важно, поскольку речь идет об авторитетной международной площадке, за происходящим на которой, вне всякого сомнения, будут очень внимательно следить западные политики и общественность.

Алексей Пушков: Иск России к Украине в ЕСПЧ не останется без последствий © РИА Новости, Владимир Трефилов Сергей Марков. А глава комитета по международным делам Государственной дума Леонид Слуцкий назвал это проявлением двойных стандартов. Но это лишь самое начало процесса. В дальнейшем судьям будет достаточно сложно игнорировать неопровержимые доказательства, которые российская сторона представит в ходе судебного следствия. «ЕСПЧ придется продемонстрировать, является ли он беспристрастным органом, следующим букве закона, или политизированной структурой» написал Леонид Слуцкий.

В российском политическом пространстве уже давно идут разговоры о том, что Россия, обложенная со всех сторон санкциями и являющаяся объектом бесконечных претензий и обвинений со стороны Запада, долгое время занимала оборонительную позицию, предпочитая вести линию защиты. Однако в последнее время позиция российского руководства на украинском направлении стала заметно жестче, статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» кможно рассматривать как доктрину, в которой обозначен основы совершенно нового политического курса в российско-украинских отношениях. Подача жалобы — это переход в наступление, предпринятое с совершенно определенным намерением: прорвать информационную блокаду вокруг происходящего на Украине и в Донбассе. Вне зависимости от того, как будет вести себя суд, это вполне выполнимая задача, поскольку ЕСПЧ — трибуна, каждое произнесенное слово с которой, хорошо слышно по всему миру.