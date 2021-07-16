Большая ложь лежит в основе украинской государственности, но вряд ли она является надёжным фундаментом в эпоху перемен

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Антон Дробович как-то заметил: «Для многих людей красные пятиконечные звёзды были нормой, которая была частью жизни, и они были частью страны, которая довольно успешно лгала. И это то, чем тоже надо заниматься в рамках декоммунизации. И более того, мне кажется, что это вообще самое главное». То есть Советской Союз — это страна, которая «успешно лгала», а декоммунизация (равно честность) — самое главное для развития Украины.

Украина в рамках декоммунизации вышла на столбовой (он же домотканый, он же посконный, он же шароварный) путь развития цивилизации, отметая предыдущий опыт страны, которая «лгала». Видимо, поэтому господин Зеленский, прорываясь на пост украинского президента, говорил, что откажется от пышных президентских кортежей (врал), обещал остановить войну (врал), не притеснять русский язык (врал), перенести Администрацию президента (врал), предрекал снижение тарифов (врал).

Лишь за май, по данным Госстата Украины, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 3,9%, а за год тарифы поднялись на 35,3%. Как следствие, оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2021 года, в сравнении с июнем прошлого года, выросли на 39,1%, подорожали практически все продукты, к примеру, сливочное масло — на 89,3%, хлеб — на 19%. По данным ООН, нехватку еды испытывает почти 10 миллионов граждан Украины, что является наихудшим показателем в Европе.

В целом платежки рядовых украинцев за прошедший год, по данным Госстата, увеличились почти на 60%, но эксперты сообщают о грядущих повышениях и без того жутких тарифов. «На сегодня подняли стоимость услуг теплокоммунэнерго в Черновцах, это рост 75%. Киев уже объявил о росте стоимости услуг КП "Киевтеплоэнерго", более 70% киевлян получат в ближайший отопительный сезон новые платежки, которые будут больше, чем предыдущие, на 100%, — на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. — Уже на сегодня есть информация от представителя теплокоммунэнерго в Полтаве, там рост 36%, город Кременчуг Полтавской области — 53%. В Одессе ожидается 56% роста, в Тернополе — 70% роста стоимости горячей воды и отопления… Нас всех с вами ожидает рост стоимости услуг на уровне 40-50-60%».

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«За такие деньги можно было бы приобрести 338,6 тыс. доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 гривны за дозу, как было заложено в бюджетную программу по вакцинации», — прокомментировал очередное достижение власти председатель StateWatch Глеб Каневский. А пока на Украине достигли очередных мировых рекордов: в Мариуполе растянули самый большой в мире 128-метровый флаг Украины да засеяли рядом с Борисполем поле кукурузы в виде тризуба. Возможно, это должно как-то компенсировать рост тарифов.

Зеленский рассказывал об окончании «эпохи бедности» — лгунишка. Причём последнее слово используется не в уменьшительно-ласкательном смысле (вроде «трусишка зайка серенький»), а в смысле микроскопичности и ничтожности объекта исследования, который окончательно заврался. Намедни соврал даже папе римскому Франциску, заявив, будто на Украине нет никаких выраженных межконфессиональных конфликтов и отсутствуют спекуляции на теме веры — хотя факты рейдерского захвата украинскими националистами десятков храмов УПЦ и избиения тамошних священников общеизвестны и Украинская православная церковь неоднократно сообщала о подобных инцидентах. Глупо предполагать, что у понтифика нет своих источников информации об особенностях религиозной жизни на Украине или он не знает предыстории возникновения проправительственной ПЦУ. Тем не менее Зеленский врет даже ему.

Речевой аппарат господина Зеленского не умолкает почти круглосуточно, а ежели к нему добавить враньё президентской команды, получается неумолчная какофония о скором вступлении в НАТО и ЕС, о пользе продажи украинских чернозёмов, о радости легализации марихуаны. Однако даже маленькая ложь рождает большое недоверие, а ложь государственная — недоверие ко всему государству.

Украинские блокады и крымские прорывы. Глазами человека моего месторасположения Олег Барна, которого вообще невозможно заподозрить в симпатиях к России. А возможность нормально прокормить себя и свои семьи украинское государство у миллионов своих граждан настойчиво отбирает — недоедает, повторюсь, почти четверть населения страны.

И только директор УИНП Антон Дробович на фоне тотальной государственной лжи самозабвенно продолжает вещать о сакральном значении «декоммунизации»: «Это очень опасная вещь для России, потому что, если у нас получится декоммунизация, это будет такой пример для России…» Подразумевается, надо полагать, «пример заразительный». И это, пожалуй, чистая правда.

Пример обвала в ничтожество огромного, ранее экономически развитого государства настолько убедителен, что, кажется, надо восстанавливать памятники не только истинному архитектору современной Украинской государственности Ульянову-Ленину, но и лучшему собирателю украинских земель — Джугашвили-Сталину.

Хотя бы для того, чтобы в России никогда не было украинского экономического разорения, украинской гражданской войны, украинских национализма и неонацизма. И такого лгунишки у власти.