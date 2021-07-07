На протяжении последней недели мы наблюдали две ситуации, возникновение которых не кажется нам случайным. Это «туфельный скандал» на Украине и протесты против ЛГБТ в Грузии. Причём если второй был предсказуем, то первый вообще непонятно откуда взялся

Суть «туфельного» скандала проста и незамысловата — в сеть попали кадры женщин-военнослужащих одной из воинских частей ВСУ, которые тренировались перед парадом на День независимости в туфлях.

Тут же произошёл вброс на вентилятор со стороны защитников прав женщин. Ирина Геращенко в парламенте заявила: «да, существует приказ, в котором указаны образцы военной формы для женщин, там предусмотрены каблуки летом и зимой. Но это не вопрос парада и плаца, где мужчины пойдут в берцах! Это не равенство — это унижение».

Тему активно подхватили СМИ и социальные сети, обвиняя министра обороны Андрея Тарана не только в издевательстве над женщинами, но даже и в том, что он якобы готовит специальную форму для подразделений из представителей сексуальных меньшинств. Тема дошла даже до «Гардиан», которая, не долго думая, обозвала украинских военных чиновников идиотами.

Самое интересное, что ничего особенного тут нет.

Например, российские и китайские женщины-военнослужащие тоже ходят на парады в специальной обуви. Правда, это всё-таки сапоги, но каблуки у них выше, чем у украинских туфель.

Ещё один забавный момент — в разгар «туфельного скандала» проходил День ВМСУ. Владимир Зеленский в Одессе раздавал награды, в том числе женщине, которая строевым шагом подошла к нему в туфлях (кстати, строевой шаг у неё был правильный, в отличие от моряка, который перед этим коробочки с наградами подносил), и никто этому страшному унижению женщины не возмутился… Так же, как никто не возмутился юбке и довольно легкомысленной форменной шляпке.

Раскрутку пустячной в общем-то темы можно, конечно, объяснить атакой на министра обороны Андрея Тарана или даже традиционным летним отсутствием тем (хотя сейчас никакого отсутствия тем не наблюдается — напротив, несмотря на лето, политическая и всякая иная жизнь бурлит, кипит и пускает пузыри).

В Грузии ситуация более типичная — в рамках «недели толерантности» в столице Грузии должен был пройти традиционный гей-парад. На организаторов окрысились националисты и православные. В центре грузинской столицы два дня шли столкновения, в ходе которых националисты пытались подержать за шею ЛГБТ-активистов, а полиция им не давала этого сделать. В результате вломили ни в чём не повинным журналистам (пострадало более 50 человек) и сожгли флаг ЕС.

Самое забавное, что семья гомосексуальных экоактивистов, столь неудачно снявшаяся в рекламе российской торговой сети «ВкусВилл», как раз из Грузии. Но вместо того чтобы продемонстрировать диким россиянам настоящую европейскую толерантность, получилось нехорошо… Впрочем, грузинские геи-русофобы обвинили националистов-русофобов в том, что они агенты Кремля, и тем сравняли счёт.

Опять же — ничего необычного. Недели толерантности (всё более напоминающие «пятиминутки ненависти» к сексуальному большинству) назначаются по графику, и скидок на реальный уровень толерантности стран при исполнении «плана по валу» не делают.

Правда, в случае с Грузией и Украиной Запад сначала навязывает нетолерантность, поскольку «цветные революции» и постмайданные режимы опираются именно на националистов. А потом требует от ими же выпестованных и профинансированных националистов толерантности. И ничего не жмёт.

Мы, конечно, противники конспирологии, но у нас уже «туфельный скандал» вызвал подозрения, которые ещё более укрепились после того, как президент Европейского совета Шарль Мишель, комментируя события в Тбилиси, заявил, что «права ЛГБТ — это не второстепенная проблема» и она касается «наших фундаментальных свобод».

Есть всё же основания подозревать, что если эти скандалы и не были напрямую инспирированы Западом (они были инспирированы, но не в рамках какого-то хитрого плана, а в рамках рутинной работы специально обученного актива, отрабатывающего повестку), то они точно будут использованы для обоснования позиции, что Украине и Грузии ещё рано в ЕС и НАТО. Понятно, что страны, в которых женщины ходят в туфлях, а геям не дают маршировать в туфлях по проспекту Руставели, не соответствуют критериям членства в этих уважаемых международных организациях.

Это, кстати, ответ Зеленскому, который давеча поинтересовался списком реформ, необходимых для вступления в НАТО.