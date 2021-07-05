Социальные последствия приватизации украинского чернозема

С начала текущего месяца в Украине официально разрешена продажа земли. Согласно закону, который был принят под давлением международных финансовых кредиторов, ее могут приобретать физические лица с украинским гражданством, причем не более ста гектаров. А в 2023 году право на покупку земли предоставят юридическим лицам, понизив планку ограничений до десяти тысяч га.

У Зеленского подчеркивают, что в приватизации разрешено участвовать только украинцам, а размеры участков ограничены, чтобы избежать образования латифундий. Но все понимают, что это блеф. Иностранные собственники все равно смогут скупать землю через украинские компании во главе с туземными зиц-председателями или через подконтрольные иностранному капиталу банки. Аграрные бароны без проблем получат в свою собственность любое количество гектаров, покупая и аккумулируя их через своих агентов. И это не считая зашитых в закон поправок, лазеек или специально выписанных туманных мест, которые позволяют обходить все ограничения и запреты.

Такая ситуация вызывает в обществе глубокую и обоснованную тревогу. Украинские социологи по-прежнему фиксирует массовую непопулярность земельной приватизации. Большинство украинских граждан осознают, что она обречена привести Украину к масштабной социальной катастрофе в духе девяностых годов, потому что ослабленное и деградировавшее государство элементарно не в состоянии провести этот процесс в прозрачном режиме, с соблюдением интересов простых селян, у которых просто не будет денег на покупку земли. Декоммунизация чернозема. Что ждет «аграрную сверхдержаву» © Елена Андреева

Как результат, она попадет в руки крупных корпораций. Обнищавший народ за копейки отдаст им свои наделы, а криминальные банды бесплатно заберут землю у несговорчивых, как когда-то отбирали приватизированные квартиры.

«Открытие рынка продуктивной земли — это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. То есть способ легитимного перехода общенародной собственности в руки небольшого числа владельцев. Так, как в свое время ваучерная приватизация была способом концентрации промышленных активов в руках крупного капитала — как отечественного, так и транснационального. Следствием этого стала деиндустриализация Украины и ее превращение в сырьевой придаток с дешевой рабочей силой.

Украинская земля будет скуплена крупным капиталом по той цене, которую выставят покупатели. Крестьяне будут вынуждены согласиться на низкую цену земли из-за элементарной нехватки финансов. Этот факт, а также внеэкономические методы, которые широко используются сейчас в аграрном секторе — например, рейдерство, — свидетельствуют о том, что землю будут скупать по минимальной цене. Кроме того, небольшие фермерские хозяйства будут проигрывать в конкурентной борьбе большим латифундистским хозяйствам, банкротиться и продаваться», — описывает сценарий земельной приватизации известный правозащитник Владимир Чемерис.

Еще более важным результатом отмены моратория на торговлю землей будет пролетаризация села и массовый отток «лишних» людей. Продав свою землю, бывшие крестьяне окажутся ненужными у себя дома. Крупные аграрные корпорации не заинтересованы в большом количестве рабочей силы, обеспечивая свои производственные нужды за счет небольшого количества специализированных сельхозрабочих. А в деиндустриализованной провинции не хватает рабочих мест, способных удовлетворить запросы молодых обезземеленных селян, не считая перспективы трудоустроиться в полиции, армии или пополнить ряды криминала, отжимая пашни и огороды своих соседей.

Следствием этого будет новая волна трудовой миграции. Бывшие селяне продолжат массовый исход в крупные города в надежде найти там работу и перспективы. А затем отправятся за границу, насыщая рынок труда в Польше, Чехии и России. Всё это дополнительно ухудшит социальную ситуацию в мегаполисах Украины — даже в её столице, которая пока еще пытается имитировать некоторое подобие благополучия и стабильности. А Украина окончательно потеряет основную массу молодого трудоспособного населения просто потому, что оно обречено оказаться ненужным и невостребованным в реалиях разоренной и разграбленной «аграрной сверхдержавы».

Наконец, приватизация земли дополнительно ухудшит продовольственную безопасность страны, которая и без того импортирует у своих соседей картошку, лук, капусту, морковь и гречку, потому что местные сельхозпроизводители предпочитают засаживать площади более выгодными техническими культурами и зерном. Причем импортные овощи зачастую выращивают те самые украинские трудовые мигранты, для которых не нашлось работы у себя дома.

«Существует большая доля вероятности закрепления за Украиной статуса крупной страны-экспортера зерновых, которая не способна обеспечить базовые продовольственные потребности на внутреннем рынке потребления. Произойдёт упрочнение позиций агробизнеса, ориентированного на экспортные зерновые культуры, с последующей деградацией животноводческого сегмента. Это, в свою очередь, ведет к дальнейшей примитивизации простейшего сельхозпроизводства, что, несомненно, повлечёт за собой цементирование сложившейся модели структуры распределения труда.

Учитывая экономическую ситуацию, внешнему и даже внутреннему инвестору выгоднее создавать производственные цепочки в соседней Польше, оставляя в Украине примитивную кормовую базу растениеводства и резервуар рабочей силы, которая, так или иначе, поедет ради выживания в ту же Польшу. Украинский заробитчанин на польской ферме, которая сбывает продукцию в Украину — это не просто пугающая перспектива, это объективная реальность и практически неизбежное будущее», — рассказывает об этом журналист Роман Губриенко.

Понимают ли это в верхах украинской власти? Этот вопрос выглядит чисто риторическим, ведь правительство евроатлантических реформаторов не обращает внимания на базовые потребности большинства украинских граждан, потому что оно обслуживает интересы грантодателей и родных украинских олигархов.

Задача чиновников и депутатов состоит именно в том, чтобы передать в частные руки последние оставшиеся активы государственной собственности — железные дороги, стратегические предприятия, грузовые порты, энергокомпании, почту и миллионы гектаров украинской земли. А оппозиция, которая могла бы противостоять этому самоубийственному процессу, задавлена политическими преследованиями со стороны власти. Хотя угрозы земельной приватизации признаются сегодня даже представителями патриотического мейнстрима. Предпоследняя капля. Украине угрожает нехватка питьевой воды

«Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют использование сельхозземель, запрещается любой экологический контроль. Это все вычеркнуто из Земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить. Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной. Людей превратили в рабов, и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев», — заявила об этом на днях Юлия Тимошенко.

По сути она повторила на свой лад знаменитый призыв Кличко: «готовьтесь к земле». И эти слова звучат сейчас для украинцев предупреждением, без юмора и иронии.

Шутки кончились — началась распродажа украинских черноземов.