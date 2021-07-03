Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что 5 - 5,5 тысячи гривен заработной платы вполне достаточно для удовлетворения физиологических потребностей украинцев

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Собственно, таково обличье всей майданной власти: оплывшей на казённых харчах, высокомерно плюющей на нужды простых людей, неустанно требующей корма лично для себя. И самое удивительное, находятся голосующие за них люди (уверен, партия «Слуга народа», в рядах которой состоит госпожа Третьякова, наберёт достаточно голосов «неполноценных», по ее мнению, сограждан). Украинских «патриотов» не смущает ни распродажа украинской земли, ни бесконечный рост тарифов, ни то, что по ВВП на душу населения (3425 долл. США в 2020 г.) Украина занимает последнее место в Европе.

Взамен господин Зеленский запишет для людей очередной видеоролик («Россия коварна, а мы могучи»), и грабеж обязательно продолжат. МВФ продавливает давно ожидаемый законопроект, который резко ужесточает ответственность украинцев за коммунальные долги. Как сообщает украинская пресса, потребители получат штрафы до 50% от суммы долга с перспективой лишиться жилья за накрученные тарифами долги (одним из лоббистов данного закона так же выступает вышеупомянутая глава комитета соцполитики ВР Третьякова). При этом, по данным Международной организации труда (МОТ), по уровню средней зарплаты в 2020 году жители Украины занимают лишь 127 место в мире, а многие цены в незалежной давно достигли «европейского уровня».

Многие элементарные продукты питания на Украине стоят уже значительно дороже, чем в соседней Польше. Так за тепличные огурцы покупатели в Варшаве (если перевести в гривны) платят 14,9 гривны, а в Киеве — 23 гривны за кило. Свекла на польском рынке обходится покупателю в 9 гривен, на украинском — в 15 гривен за килограмм, помидоры тепличные 26,1 грн/кг и 40 грн/кг соответственно. Даже обычные яблоки на Украине в среднем на 60-100% дороже: если покупатель в польской столице платит за сорт «Чемпион» 7,5 гривны, то в Киеве уже 15 грн/кг. При этом средняя зарплата в Польше в три раза выше.

Весь проект Евромайдана реализован заинтересованными лицами ради личного грабежа этой богатейшей территории. Вспомним, например, ставшую патриотической «суперзвездой» Ульяну Супрун — диаспорянку, майданщицу, милейшую «Доктора Смерть». Она же директор гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев (ах!), основатель общественной организации «Защита патриотов» (ух!), директор Школы реабилитационной медицины при Украинском католическом университете (ого!).

Безработица и депопуляция: факторы социального кризиса в Украине © ukrinform.ru

Как и обещал Владимир Зеленский, наступает «конец эпохи бедности». В частности, глава «Укрпочты» Игорь Смелянский получает 836 тысяч гривен в месяц, узурпировавший кресло председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый лишь за май получил зарплату 349 119 гривен. Мы уж не говорим про персонажей вроде Сергея Лещенко, вынужденного воспевать реформы «Укрзализныци» за жалкие 200 тысяч гривен в месяц (такова его средняя зарплата за 2020 год). Прекрасно себя чувствует и предыдущий глава Украины Порошенко, которого Зеленский собирался к чему-то там приговаривать, — намедни Петр Алексеевич отдыхал в одном из самых дорогих отелей Турции, где стоимость за сутки проживания составляет от 213 тысяч гривен.

Конечно, этим «уважаемым людям» глубоко наплевать, что многим украинцам не хватает денег на самое элементарное, на самую простую еду, которая вдобавок ещё и растёт в цене. Так, по информации Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в июне на 16% подорожала курятина, обычная капуста выросла в цене в 2 раза, свекла — в 1,6 раза, а морковь — на 78%. Производители продуктов питания прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев цены подскочат еще на 10-15%, и это, как мы помним, на фоне продолжающегося роста тарифов на коммунальные услуги.

Кабмин Украины обещает повышение минимальной зарплаты © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Вообще-то пенсии выплачиваются не за политические взгляды: они заработаны многолетними целевыми отчислениями людей, потому взявшее на себя пенсионные обязательства государство просто обязано выплачивать пенсии, даже если пенсионер не верит в святость дела Бандеры, тела Богуцкой и не орет благим матом «Героям слава». Но майданщикам куда важнее сохранить деньги на свои личные нужды, ведь именно поэтому «эпоха бедности» для них уже завершилась.

А миллионам других пока приходится выживать и экономить на всем. Можно предположить, что лидерство Украины в рейтинге стран с самым высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди пяти десятков стран европейского региона (то есть включая Балканы, Турцию, Израиль и бывшие советские республики Средней Азии) по причине неправильного, а значит, дешевого и некачественного питания обусловлено и этими печальными причинами. Ещё одно неброское достижение «революции гидности»…

Зато на харьковском стадионе «Металлист» собравшейся публике был презентован самый большой жовто-блакитный прапор площадью 2813 квадратных метров. Несомненно, это значительно усилит позиции Украины в рейтинге самых счастливых стран мира, где она занимает 110-е место. Потому не будем терять оптимизма: стоит «патриотам» лишь захотеть, так они снова устроят майдан и сметут зарвавшуюся власть (кажется, так многие говорили в 2014 году). И значит, их всё пока устраивает.