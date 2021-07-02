На этой неделе был принят закон, который определит самую суть судебной реформы Украины, — «О судоустройстве и статусе судей». После того как он вступит в действие, вновь начнет функционировать Высшая квалификационная комиссия судей, работа которой была заблокирована властью еще в 2019 году

В судейской системе это стержень, который формирует судейский корпус, отвечает за аттестацию, ведает назначениями служителей Фемиды.

Когда к власти пришел Владимир Зеленский, ВККС был распущен из-за того, что украинской власти не удалось договориться с Западом и МВФ о принципах отбора членов комиссии. Киеву было почти в приказном порядке предложено включить в состав управленческой команды ввести так называемых международных экспертов, подотчетных западным структурам. Согласно принятым к закону поправкам, для отбора членов ВККС будет создана конкурсная комиссия, состоящая из 6 человек. Трое — это кандидаты от съезда судей, и еще трое — представители зарубежных партнеров, помогавших Украине «в борьбе с коррупцией». Андрей Бабицкий: кто он © фото автора

Самое важное в этой поправке то, что голоса международных экспертов будут «весить» больше, нежели голоса остальных членов комиссии. Именно им, если сложится ситуация, когда голоса разделятся поровну между местными и иностранцами, последним дано право решать, кого назначить в ВККС, а чью кандидатуру зарубить. Зеленский уже заявил, что ему не терпится подписать этот закон.

На Украине (и не только) трактуют происходящее как передачу судебной системы Украины под контроль Запада. Так оно и есть. В заявлении «Оппозиционной платформы — За жизнь» ситуация описана следующим образом: «При рассмотрении законопроекта о судоустройстве провластное парламентское большинство проголосовало за очередную антиконституционную поправку. Эти «народные депутаты» отдали иностранным ставленникам контроль над формированием Высшей квалификационной комиссии судей. Теперь представители иностранных кредиторов получат ключевую роль в формировании судейского корпуса Украины. Иностранным кредиторам нужны судьи-марионетки, которые будут защищать только их интересы. Сидящая на кредитной игле бездарная Зе-команда превращает Украину в кредитную колонию».

Едва ли у кого-то найдутся серьезные аргументы против такой оценки происходящего, но на ситуацию можно взглянуть и с другой стороны. Известный политолог Михаил Погребинский пишет: «Украина никогда не имела своей государственности, и в разные времена разные части территории нынешней Украины управлялись разными (историки насчитывают больше 10) внешними центрами силы». Отсутствие традиции государственного строительства и управления в итоге приводит к хаосу коррупции, феодализации страны.

Еще в 2014 году Петр Порошенко по совету западных друзей стал вводить в органы власти иностранцев, которые по замыслу должны были помочь решить проблему создания функционального государственного аппарата. Несколько десятков специалистов из-за рубежа заняли высокие государственные посты. Они и сегодня стоят у руля некоторых ключевых украинских ведомств — таких как «Нафтогаз», «Укрпочта», «Укрзализница».

Деятельность этих специалистов оценивается по-разному: многие считают, что им так и не удалось добиться сколько-нибудь заметных успехов.

Но идея в целом понятна. Согласно русским летописям, отправная точка русской государственности — это призвание варягов. Якобы для того, чтобы прекратить внутреннюю междоусобицу, славянские и финские племена решили пригласить князя со стороны: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Среди историков нет единого взгляда на достоверность этого события, но рассматривать его как модель, используемую сегодня на Украине, мы вполне можем. Прощай, независимость. Украина теряет контроль над судебной системой © из открытых источников

Когда говорят, что страна лишена политической субъектности, имеется в виду то же самое. Украинское руководство считает, что западные государственные образцы могут быть перенесены на украинскую почву. Ориентация на ЕС, НАТО базируется на этом фундаменте: дескать, они прошли путь, который привел их к демократии и процветанию, следовательно, надо действовать по их указаниям.

Но схема эта работает плохо. Придуманные в Вашингтоне антикоррупционные органы Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро, которые возглавили ставленники США, оказались малоэффективными, более того, глава НАБУ Артем Сытник попал в реестр коррупционеров. Деятельное участие высоких западных чиновников и политиков в событиях Майдана, свержении Януковича и формировании постмайданной власти тоже не принесло Украине счастья. Страна продолжает существовать в состоянии управленческого и экономического коллапса, и полагать, что она из него выберется, больших оснований нет. Тем не менее, можно понять и украинскую власть, которая, осознавая свою беспомощность при администрировании сложных систем, стремится переложить ответственность за многочисленные провалы на представителей Запада.