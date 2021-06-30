Внешнее управление повышает неэффективность и коррупцию государственной власти

Торжественно отпраздновав годовщину принятия Конституции, депутаты Верховной Рады тут же демонстративно вытерли об нее ноги.

Украинский парламент принял закон «О судоустройстве и статусе судей», который предусматривает коренную реформу Высшей квалификационной комиссии судей. Отбором ее членом будет заниматься специальная конкурсная комиссия из шести человек, причем половина ее состава официально зарезервирована за смотрящими от международных организаций. А в случае спорных ситуаций голос этих варягов окажется по факту решающим.

Таким образом, условный Запад будет контролировать кадровый отбор в украинской судебной системе. В течение года Высшая квалификационная комиссия должна утвердить две тысячи кандидатур на вакантные должности в украинских судах и провести аттестацию пяти тысяч действующих судей. Украинский суд окончательно потеряет после этого свою независимость, потому что в судах останутся только те, кто устраивает иностранных «экспертов» и обязуется отстаивать их совершенно небескорыстные интересы.

«Большинство депутатов понятия не имеют, что проголосовали за то, что продали Украину. Продавив поправку о решающем голосе иностранцев при отборе ВККС, они подписали сами себе приговоры. Теперь судебная система будет независимой только от Украины. Фактически это государственная измена», — комментирует эту ситуацию известный украинский юрист Ростислав Кравец. Почему Украина – не Латинская Америка © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Впрочем, новость о передаче судебной системы под внешнее управление прошла в Украине совершенно буднично, без всякого драматизма и даже потерялась в потоке восторженных новостей о футболе. «Очередное нарушение Конституции? Подумаешь — власти нарушают ее практически каждый день», — меланхолично рассуждают по этому поводу украинские блогеры. Потому что сдача народных интересов действительно является для украинской действительности чем-то совершенно обыденным и привычным. И эта стыдная практика давно является предметом гордости украинских патриотов.

Мало кто думает о том, что это означает собой конец остатков украинского правосудия. Между тем, отныне его будут контролировать те самые люди, которые не дают осудить ультраправого убийцу Стерненко, потому что он относится к сообществу патриотических грантоедов. А неэффективность и коррумпированность украинских судов возрастет в разы, ведь это произошло во всех сегментах государственной власти, которые уже попали под контроль иностранных менеджеров.

«У нас иностранцы уже избирали главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, к нему были претензии. После этого они избирали руководителя Национального антикоррупционного бюро, и он сам оказался в реестре коррупционеров. В «Нефтегазе» сидит их ставленник, в «Укрзализнице» сидит их ставленник, в «Укрпочте» сидит их ставленник, и ни один конкурс не был успешным, ни одно из этих госпредприятий не стало успешным. Теперь они приведут иностранцев выбирать нам тех, кто будет назначать судей. Неужели у нас на сорокамиллионную страну не нашлось шести порядочных людей? Мы единственная страна в мире, где происходит такой произвол. Я не могу поехать в Германию или в США и там им выбирать судей, а у нас такое не просто возможно, а и прямо поддерживается депутатами», — напомнил об этом депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко.

«Украинская тупая шляхта, так называемый политический класс, коррумпированные чиновники с депутатами в смычке с десятком семей крупного монополистического капитала еще не понимают, что они уже проиграли. Они сдали судебную власть под контроль «коллективному Западу», отдав ему право отбирать людей, которые будут назначать и увольнять судей. Причем всех судей — от Верховного суда до Кацапетовки.

И это все после того, как «эффективность» контроля Запада уже была показана в НАБУ, «Нафтогазе», «Укрзализнице», где при Порошенко поназначали руководство, контролируемое Западом. Они успешно провалили все свои задачи. НАБУ руководит официальный коррупционер. «Нафтогаз» в рекордных убытках с падающей добычей. Вагоны «Укрзализници» разваливаются на ходу еще быстрее. Но Зеленский продолжает упорно ползти на политическое кладбище. Где его уже ждет Порошенко», — вторит ему журналист Алексей Романов.

И действительно, потеря контроля над судебной системой не сулит Владимиру Александровичу ничего хорошего. На Банковой до последнего сопротивлялись требованиям со стороны коллективного Запада, прекрасно понимая, что теперь он сможет использовать украинские суды против украинского президента, угрожая наказать его за малейшую нелояльность. И в перспективе назначенные импортной ВККС судьи вполне могут судить когда-нибудь нынешнего правителя Украины — по примеру бывшего президента марионеточного Косово Хашима Тачи.

Украинские правители всегда хотели использовать правосудие в своих собственных целях, исходя из принципа «Техас должны грабить сами техасцы», и до конца сопротивлялись в этом вопросе нарастающему давлению со стороны Евросоюза и США. Однако «Слугу народа» загнали в угол — «международное сообщество» демонстративно отказывает ему в живительной помощи валютных кредитов, не допускает к руке президента Байдена и шантажирует историей с несостоявшимся приземлением «вагнеровцев». А во время недавнего визита Блинкена и Нуланд открыто потребовали от Киева энергичных реформ, подразумевая под этим именно «реформирование» судебной системы. Операция «Кличко»: чешская облава на украинских мигрантов © РИА Новости, Всеволод Власенко / Перейти в фотобанк

Голосование за этот закон стало условием будущей встречи с американским президентом, которая должна подтвердить собой легитимность Зеленского, предоставив ему что-то вроде ярлыка на княжение, которые выдавали в Орде монгольские ханы. Однако введение внешнего управления над ВККС по факту подрывает собой его полномочия государственного руководителя, не говоря уже о размывании суверенитета украинского государства.

Хотя это меньше всего волнует мнимых украинских патриотов, которые будут праздновать в августе тридцатилетие его независимости.