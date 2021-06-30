Их интерес понятен: президент России должен был высказать свое стратегическое видение проблемы военного конфликта в Донбассе, путей его разрешения и различных аспектов двусторонних отношений. Глава российского государства напрямую не стал затрагивать тему Донбасса, но косвенным образом дал понять, что считает многие решения, принятые украинским руководством, незаконными.
Уверен, что одно из них в представлении президента — это антитеррористическая операция, ныне носящая название Операции объединенных сил. Он не раз заявлял об этом и полагать, что его точка зрения переменилась, нет ни малейших оснований. Путин сказал, что не считает украинцев «недружественным народом и в очередной раз подчеркнул, что, по его мнению, украинцы и русские — это «единое целое», а дробление «расслабляет этнос». Русских всегда старались расколоть, сначала Польша, потом Австро-Венгрия. Но ситуация подвергалась не только воздействию внешних факторов, по словам президента, «большевики внесли свою лепту». Путин пообещал написать об этом «большую аналитическую статью».
Очевидно, что враждебными по отношению к России являются действия украинского руководства. В качестве примера такого поведения первое лицо российского государства привел зарегистрированный в Верховной раде законопроект, в соответствии с которым русские не являются коренным народом Украины. Это является прямым искажением реального положения дел и исторического прошлого. «Понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», — просто уедут, а те, кто по разным причинам не сможет этого сделать «будут вынуждены переписываться», т.е. менять свой этнический статус, становясь по паспорту украинцами.
Естественно, результатом станет сокращение количества русских. Владимир Путин фактически квалифицировал такие шаги как военное преступление: «Знаете, это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения». Упомянул он также и о том, что украинская власть прилагает все усилия для вытеснения русского языка «из практической, реальной жизни».
Действия «узколобых людей и крайних националистов» он назвал «разрушительными», подчеркнув, что «это касается и подавления оппозиции на Украине». Украинское руководство демонстрирует таким образом, что «нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов». В перечень инструментов, используемых против оппозиции, входят не только политические и языковые ограничения. Власти прибегают и к прямому насилию, бросая своих оппонентов за решетку или под домашний арест, в крайних случаях дело доходит до убийств «на улицах».
Отвечая на вопрос, намерен ли он встретиться с украинским президентом, глава России прямо сказал, что пока не видит в этом смысла, поскольку страна находится под «полным внешним управлением»: «Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?» Он снова повторил ранее уже высказанную им мысль, о том, что в принципе общение возможно, но сначала «надо только понять, о чем говорить».
Прозвучал на «Прямой линии» вопрос об инциденте с Британским эсминцем. Это была, по выражению Путина, комплексная провокация, осуществленная «не только британцами, но и американцами. Еще до захода эсминца в российские территориальные воды, воздушное пространство России нарушил самолет ВВС США. Но президента беспокоит не то, «что кто-то не уважает выбор крымчан о присоединении к России», а стремление и дальше нагнетать напряжение. Он, чтобы разрядить ситуацию дал указание Министерству обороны отвести войска от российско-украинской границы. Вместо того, чтобы адекватно отреагировать на жест доброй воли, «они припёрлись к нашим границам.
Итак положение в соседней стране Путин описал самым беспощадным образом, даже не стараясь ничего смягчить, чтобы не задеть чьи-то чувства, как это происходило раньше. Совершенно очевидно, что Владимир Зеленский стоит на пороге того, чтобы стать Петром Порошенко, с которым российский лидер с какого-то момента счел невозможным вести какие бы то ни было переговоры. «Недружественная» политика официального Киева по отношению к России получила адекватную оценку.
Нынешняя украинская власть намеренно преследует русских в своей стране и сознательно отталкивает Россию по кивку из Вашингтона, Берлина или Парижа. В этих условиях говорить о перспективах нормализации двусторонних отношений не приходится. И тем не менее, есть и хорошие для заинтересованных в этом украинцев новости: их президент России считает дружественными. А это значит, что по большому счету, если такие граждане Украины когда-либо сумеют выбрать себе не президента, обещавшего мира, и обманувшего избирателей, а реального противника войны, то связи между двумя нашими странами улучшатся очень быстро. Только такая вот перспектива не выглядит сегодня слишком реалистичной.