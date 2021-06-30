У меня нет ни малейших сомнений в том, что «Прямую линию» с Владимиром Путиным смотрели не только в России, совершенно определенно за ее ходом внимательно наблюдали и граждане Украины, в особенности те, кого интересуют вопросы войны и мира

Их интерес понятен: президент России должен был высказать свое стратегическое видение проблемы военного конфликта в Донбассе, путей его разрешения и различных аспектов двусторонних отношений. Глава российского государства напрямую не стал затрагивать тему Донбасса, но косвенным образом дал понять, что считает многие решения, принятые украинским руководством, незаконными. Андрей Бабицкий: кто он © фото автора

Уверен, что одно из них в представлении президента — это антитеррористическая операция, ныне носящая название Операции объединенных сил. Он не раз заявлял об этом и полагать, что его точка зрения переменилась, нет ни малейших оснований. Путин сказал, что не считает украинцев «недружественным народом и в очередной раз подчеркнул, что, по его мнению, украинцы и русские — это «единое целое», а дробление «расслабляет этнос». Русских всегда старались расколоть, сначала Польша, потом Австро-Венгрия. Но ситуация подвергалась не только воздействию внешних факторов, по словам президента, «большевики внесли свою лепту». Путин пообещал написать об этом «большую аналитическую статью».

Очевидно, что враждебными по отношению к России являются действия украинского руководства. В качестве примера такого поведения первое лицо российского государства привел зарегистрированный в Верховной раде законопроект, в соответствии с которым русские не являются коренным народом Украины. Это является прямым искажением реального положения дел и исторического прошлого. «Понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», — просто уедут, а те, кто по разным причинам не сможет этого сделать «будут вынуждены переписываться», т.е. менять свой этнический статус, становясь по паспорту украинцами. О России и Украине: Появились подробности о новой исторической статье Путина © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Естественно, результатом станет сокращение количества русских. Владимир Путин фактически квалифицировал такие шаги как военное преступление: «Знаете, это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения». Упомянул он также и о том, что украинская власть прилагает все усилия для вытеснения русского языка «из практической, реальной жизни».

Действия «узколобых людей и крайних националистов» он назвал «разрушительными», подчеркнув, что «это касается и подавления оппозиции на Украине». Украинское руководство демонстрирует таким образом, что «нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов». В перечень инструментов, используемых против оппозиции, входят не только политические и языковые ограничения. Власти прибегают и к прямому насилию, бросая своих оппонентов за решетку или под домашний арест, в крайних случаях дело доходит до убийств «на улицах».

Отвечая на вопрос, намерен ли он встретиться с украинским президентом, глава России прямо сказал, что пока не видит в этом смысла, поскольку страна находится под «полным внешним управлением»: «Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?» Он снова повторил ранее уже высказанную им мысль, о том, что в принципе общение возможно, но сначала «надо только понять, о чем говорить». Будем созидать. «Прямая линия» Владимира Путина - краткие итоги

Прозвучал на «Прямой линии» вопрос об инциденте с Британским эсминцем. Это была, по выражению Путина, комплексная провокация, осуществленная «не только британцами, но и американцами. Еще до захода эсминца в российские территориальные воды, воздушное пространство России нарушил самолет ВВС США. Но президента беспокоит не то, «что кто-то не уважает выбор крымчан о присоединении к России», а стремление и дальше нагнетать напряжение. Он, чтобы разрядить ситуацию дал указание Министерству обороны отвести войска от российско-украинской границы. Вместо того, чтобы адекватно отреагировать на жест доброй воли, «они припёрлись к нашим границам.

Итак положение в соседней стране Путин описал самым беспощадным образом, даже не стараясь ничего смягчить, чтобы не задеть чьи-то чувства, как это происходило раньше. Совершенно очевидно, что Владимир Зеленский стоит на пороге того, чтобы стать Петром Порошенко, с которым российский лидер с какого-то момента счел невозможным вести какие бы то ни было переговоры. «Недружественная» политика официального Киева по отношению к России получила адекватную оценку.

Нынешняя украинская власть намеренно преследует русских в своей стране и сознательно отталкивает Россию по кивку из Вашингтона, Берлина или Парижа. В этих условиях говорить о перспективах нормализации двусторонних отношений не приходится. И тем не менее, есть и хорошие для заинтересованных в этом украинцев новости: их президент России считает дружественными. А это значит, что по большому счету, если такие граждане Украины когда-либо сумеют выбрать себе не президента, обещавшего мира, и обманувшего избирателей, а реального противника войны, то связи между двумя нашими странами улучшатся очень быстро. Только такая вот перспектива не выглядит сегодня слишком реалистичной.