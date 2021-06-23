Я понимаю, что украинские официальные лица практически исчерпали аргументы в пользу текущего политического курса. Однако как же надо не уважать себя, собственного президента, остатки собственного государства, какого низкого мнения нужно быть об интеллектуальных способностях своих западных партнёров, чтобы изобрести то, что заявил Алексей Арестович

И это не мальчик с улицы, а советник главы Офиса Зеленского — Ермака, а также советник и пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ Кравчука.

В принципе Арестович, конечно, имеет право считать Зеленского идиотом. Мало кто в Киеве боролся с Зеленским истовее и уже после избрания произнёс в его адрес больше гадостей, чем Арестович. Избирателей же действующего президента Украины он и вовсе именовал животными.

Если после всего этого Арестовича берут советовать ближайшим сотрудникам Зеленского, а заодно раскрывать городу и миру тайны президентской психики, у Зеленского действительно совсем плохо или с кадрами, или с головой. Или, что более вероятно, и с тем, и с другим. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

По словам Арестовича, Зеленский настолько глуп, что два года искренне верил, что Украину вот-вот примут в НАТО. Можно подумать, ему это кто-то обещал. И вдруг именно сейчас понял, что Украину в НАТО принимать не собираются, и «как человек с подвижной психикой в хорошем смысле этого слова» изменил отношение к Западу, с чего-то вдруг решив, что его обманули.

Кроме того, по словам Арестовича, Зеленского напрягает отношение Запада к строительству «СП-2» и ситуации в Донбассе. Украинский президент считает, что Запад «играет в непонятные игры».

То есть если верить Арестовичу, Зеленский не просто настолько глуп, что не в состоянии понять то, что давно известно всему миру (и по поводу НАТО, и по поводу «СП-2», и по поводу Донбасса), у него ещё и всё окружение состоит из людей, неспособных осознать и объяснить своему шефу реальную ситуацию в мире.

Непонятно, правда, за счёт чего в таких условиях Зеленский вдруг прозрел. Наверное, за счёт подвижной психики, надо понимать, что у остальных украинских государственных деятелей, как и у самого Арестовича, она неподвижна — в хорошем смысле.

Ну ладно, Зеленский прозрел, посмотрел по сторонам, никого лучше Арестовича не нашёл, раскрыл глаза ещё и ему. Вместе они ужаснулись осознанному и поняли, что надо радикально менять отношения с Западом.

Тут у меня возникает вопрос: как менять? Ясно, что радикально, но как именно, в какую сторону? Может, поехать в Москву, покаяться и попытаться-таки начать говорить с представителями ДНР/ЛНР (в Кремле помогут связаться, если что). Зеленский должен надавить на Байдена для того, чтобы изменить Минские соглашения — Арестович © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Или может Зеленский немедленно вышлет с Украины западных «советников», обсевших киевские ведомства, как саранча, а затем соберёт послов ЕС и США и предупредит, что после каждого наглого заявления, являющегося вмешательством во внутренние дела Украины, будет их объявлять персонами нон грата.

Из конституции Украины, наверное, уберут положение о вступлении в НАТО. Нет? А что же тогда собирается предпринять прозревший президент?

О, он не прост, этот Зеленский. Вместе с Арестовичем он приготовил коварному Западу настоящий удар пот дых. Радикальная перестройка взаимодействия с Западом означает уход от клиентских отношений. Ну что ж, тоже неплохо. Давно пора осознать, что судьба объекта чужой политики печальна, и попытаться вернуть себе хоть частичную субъектность.

Но, оказывается, речь идёт совершенно о другом. Уход от клиентских отношений мыслится Арестовичем как отказ от поездок на Запад с протянутой рукой.

Прошу прощения, но разве не Зеленскому ещё год назад объясняли, что ЕС не банкомат и не надо приезжать в Европу за деньгами? Это что, запоздалая реакция на ту рекомендацию? Так вроде нет. Арестович утверждает, что Зеленский только что прозрел и решил денег больше не просить не потому, что не дают, а потому, что в НАТО не принимают.

Теперь, говорит Арестович, будем с Западом выстраивать прагматичные партнёрские отношения во всех сферах, включая экономику. Прошу прощения, кто и что собирается выстраивать? Украина? Прагматичные отношения с Западом? И в экономике тоже?

А что, экономика ещё существует? Кроме вывоза зерна пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса, а также небольшого количества металлургической продукции? «Здоровая Украина». Увеличит ли программа Зеленского срок жизни украинцев © пресс-служба президента Украины

Чтобы украинские ведомства не напрягались и не вели долгие расчёты прагматизации отношений, могу сразу рассказать, чем всё завершится.

В ближайшие два-три года европейский рынок потеряет украинская металлургия, а с ней умрут и остатки горнодобывающей отрасли. Сельское хозяйство полностью не умрёт.

Просто присутствие Украины на мировых рынках будет постепенно сокращаться, так как её производители в условиях постоянно растущих цен на энергоносители и технику, ухудшения логистики, а также вакханалии в законодательстве, которое к тому же не соблюдается, будут всё менее и мене конкурентоспособны в сравнении с наращивающими производство Россией, Казахстаном, Европой, Канадой, Австралией, США.

Но до полного перехода украинской сельскохозяйственной отрасли на натуральное хозяйство (когда что производится, то и съедается) пока относительно далеко. Если страна столько проживёт, то лет десять чем-то ещё можно будет приторговывать. Как раз за это время и население сократится до численности, способной прокормиться с земли.

Вот и вся экономическая прагматизация — не больше чем постепенная потеря оставшихся внешних рынков по причине абсолютной неконкурентоспособности украинской промышленности и сельского хозяйства. Точнее того, что от них осталось.

По поводу финансовой прагматизации Арестович уже разъяснил: просто перестанут деньги просить. Запад вздохнёт с облегчением и перестанет давать. Украина всё равно в таком состоянии, что её уже не жалко. Можно поставить эксперимент: сколько государство способно существовать, не имея никаких источников финансирования. И чем это удовольствие закончится.

«Украинцы должны»: Зеленский заставит граждан жить дольше © Владимир Зеленский/Инстаграм

Ну а политическая прагматика будет заключаться в том, что украинские военные должны принимать участие в операциях НАТО по всему миру. Жаль, Байден раньше не знал. Он как раз американские войска из Афганистана выводит.

Тысяч двести дешёвого украинского пушечного мяса могли бы там вполне пригодиться вместо дорогих американских солдат. А так, прямо не знаю. Только украинцы собрались поучаствовать, НАТО резко сокращает свою военную активность. Как это понимать? Демарш, что ли, какой-то? На что-то Киеву намекают? Или само так сложилось?

В общем, если перевести слова Арестовича на простой русский язык, украинское руководство очень боится, что произойдёт неизбежное и рано или поздно великие державы договорятся через головы лимитрофов, после чего украинской элите станет очень неудобно жить на родине.

Не потому, что «русские нападут». У Украины нет столько денег, чтобы заплатить России за оккупацию. Просто надо будет рано или поздно сказать своим людям, что вступление в ЕС отменяется, и кто не успел пристроиться на польскую клубнику на постоянной основе (получив польский паспорт), теперь навеки обречён жить с украинской элитой «на Богом данной земле».

Что-то выпало: на встрече лидеров Украины и Грузии произошел конфуз © пресс-служба президента Украины

Изменить свою политику в реальности украинская элита не может. Почему? По той же причине, по которой в апреле 1945 года не могла изменить свою политику элита рейха. Поздно уже — слишком много преступлений совершено, кто-то должен ответить. Поскольку же в одиночестве отвечать грустно, первые потянут за собой последних, и в конечном счёте отвечать придётся всем.

Остаётся только смешно надуваться и грозить Западу тем, что Зеленский страшно зол и больше не будет денег просить. В общем, теперь с Украиной можно делать то же самое, но бесплатно.

Шикарный ход. Талейран и Меттерних, Горчаков и Бисмарк, Дизраэли и Кавур обзавидовались, ждут не дождутся на том свете Зеленского с Арестовичем, чтобы высказать им своё восхищение.