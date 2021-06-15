Когда мы удивляемся происходящему на Украине, надо понимать, что ее жители уже много лет подряд находятся под жесточайшим информационным, пропагандистским, репрессивным давлением

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вот многие граждане Украины и не выдерживают. Например, в селе Вознесенском Черкасской области 2 июня сего года 62-летняя женщина решила спрятаться от якобы начавшегося наступления русских в заброшенном колодце, куда сиганула с подушкой и прихватив немного еды. Упав вниз на два десятка метров, женщина чудом осталась жива и — сломав себе левое бедро и правую голень — еще сутки пробыла в колодце, пока ее не вызволили спасатели.

Рядовой житель Украины живет в информационном гетто, мечась между бесконечными кознями «страны-агрессора» и не менее бесконечными «перемогами» над ним — порою приобретающими вид то самого большого в мире тризуба из воздушных шариков, то внесенного в Книгу рекордов Гиннеса бутерброда с салом. А 5 июня на Соборной площади в Николаеве собралось порядка тысячи обряженных в национальные одежды исполнителей, чтобы хором спеть гимн Украины. Очередная громкая победа, как ей и положено, далась непросто: длительное нахождение на палящем солнце приводило к тому, что некоторым участникам мероприятия становилось плохо. Однако на месте дежурила бригада скорой помощи, гимн все-таки спели, и сатана ушел посрамленный.

Стена тревоги нашей. И ее майданные «меценаты» © пресс-служба Кабмина Нельсона Манделы.

«Они среди бела дня залили граффити красной краской, а затем выложили видеозапись вандализма в сети. И даже раздавали присутствующим листовку "Кто такой Нельсон Мандела?", именуя его людоедом и коммунистом, — сообщала в те дни Украина.ру. — Всё это происходило в центре украинской столицы, но не вызвало никакого интереса у полицейских. Это не удивляет, ведь за уничтожением мурала стояла группа "Авангард Культурна Спілка", которая входит в зонтичную систему "Азова" наряду с партией "Национальный корпус", "Национальными дружинами", "Центурией", "Ветеранским братством" и сообществом "Опусти вату"».

Поскольку реальных перемог — деликатно выражаясь — немного, приходится подменять их победами информационными, и здесь огромное поле для эксклюзивной патриотической деятельности. Так, форум украинских википедистов (то есть авторов статей для украинского сегмента «Википедии») проводился на территории «хаба Азова». Да, того самого неонацистского отряда, о котором конгрессмены США в своем открытом письме отзывались как об ультраправом формировании. Кого-то из википедистов представители «Нацкорпуса» даже наградили за весомый вклад в грядущую победу Украины в информационной войне специально учрежденной наградой «Викимеч». Пожалуй, это всё, что вам нужно знать об украинской «Википедии».

Еще один пример «патриотизма по-украински» приводит киевский историк Александр Каревин, который систематически анализирует программы украинского государственного радио.

«Формат передачи такой: ведущие объявляют популярную, по их мнению, тему, а радиослушатели обсуждают эту тему, присылая по вайберу комментарии, — рассказывает на своей странице в соцсети господин Каревин. — Как обычно, задали тему. Пошли комментарии. И тут радиоведущая (некая Марьяна Бойко) объявляет: "Очень много комментариев, но они все на русском языке. Я не хочу". В смысле — она не хочет озвучивать русскоязычные тексты. Соведущий с ней согласился, и они дружно перешли к другим темам».

То есть мнения на русском языке (родном языке для фактически большинства жителей Украины) просто игнорируются. «Мнение русскоязычных здесь никого не интересует», — резюмирует автор поста.

Русским языком говорю! О национальной гордости нормальных людей © фото из открытых источников Александр Члиянц рассказывает о поступлении своего родственника в одесский вуз: «При поступлении на механико-математический или экономический факультет украинский язык в два раза выше по коэффициенту, чем математика! В два раза, Карл! А значит, если ты не знаешь математики, но сдашь на отлично украинский, то тебе обеспечено место за счет бюджета. Но если ты сдашь математику на пять, а украинский на четыре, то можешь претендовать только на платное место. С украинским на три — вообще не поступишь. И ведь верно, на кой х.. украинскому инженеру или экономисту математика?»

Одесситы утешают Александра еще более абсурдными историями: «Один из них рассказал о том, что его дочь учится на балерину и решила поступать в классическое балетное училище. Так вот, и там, в балетном, экзамен по украинскому обязателен. Не сдашь — не балерина. "Погодите, — говорит девушка. — Я же не пою, я танцую! При этом молчу. При чем тут язык?!" — "Ты обязана танцевать на украинском языке, — ответили ей и папе (моему другу) в приемной комиссии. — И молчать тоже на этом языке. И не важно, какая ты танцовщица, а важно знать государственный язык. Точка…" Здесь даже у меня не нашлось слов на русском! Друзья смотрели на мою реакцию и посмеивались. Они-то живут в Одессе…»

Ну, а что вы хотите, если украинские националисты являются прямыми потомками высшей расы арийцев? И это то, чему не только учат в неонацистском «Азове», но и что излагают активно публикующиеся историки. Так, в книге Сергея Плачинды «Словарь древнеукраинской мифологии» дается подробный анализ трудов Льва Силенко — перешедшего на сторону гитлеровцев лейтенанта Советской армии, затем агента абвера, основателя РУН-веры, в дальнейшем приятеля родителей Кэтрин Чумаченко — жены президента Виктора Ющенко.

«Автор [Лев Силенко] убедительно доказывает, что именно Украина-Ориана является колыбелью человеческой цивилизации (здесь впервые приручен конь, изобретено колесо и плуг, проложена первая борозда, испечен первый хлеб, здесь составлена первая в мире "трипольская" азбука). Многочисленными фактами Силенко утверждает известную научную концепцию про то, что Ориана-Украина является праматерью всех индоевропейских народов, а давняя украинская речь (санскрит) — основой, первоисточником всех индоевропейских языков, — ничтоже сумняшеся пишет Сергей Плачинда. — В книге прослеживается исторический, миссионерский путь древних украинцев-ориев, что несли земледельческую культуру в мир по следующим направлениям: Ориана (Украина) — Индия — Китай — Вавилон (Месопотамия) — Египет — Палестина — остров Крит-Гиттия (территория современной Турции) — Италия — Греция — Ацтеки — Перуано — Западная Европа».

Разве после этих откровений нас может удивить сценарий грядущего празднования 30-летия независимости Украины, детали которого просочились в прессу: «После завершения парада войск предлагается провести шествие исторической колонны — по одной-две шеренги с увеличенными интервалами и дистанциями: воины скифской эпохи; воины эпохи сарматов; воины периода Киевской Руси; воины литовской поры; воины войска гетмана Петра Сагайдачного; казаки войска Богдана Хмельницкого; казаки войска гетмана Ивана Мазепы; казаки войска гетмана Филиппа Орлика и его Конституция; воины украинских полков в войне 1812 г.: Ахтырского, Одесского, Черниговского, Киевского, Тернопольского; Украинские сечевые стрельцы; воины Украинской повстанческой армии* и украинцы в составе Советской армии. В историческом шествии предполагается проезд исторических артиллерийских орудий, рыцарской конницы и колесницы, перевозки на платформах самолета Як-2 и казацкой чайки».

«Стыдно в такой день экономить на боевых слонах, я считаю», — саркастично добавляет к описанию возможного празднования народный депутат Максим Бужанский.

Я бы, к слову сказать, не слишком удивился: почему нация, которая изобрела колесо и приручила коней, не может приручить слонов? Тем более точно известно, что боевые слоны были у Ганнибала, а в американском сериале «Ганнибал» снялся этнический украинец из Канады Владимир Джон Кабрт. Правда, там речь идет о вполне современном маньяке, но какая разница? В конце концов, «у нас есть основания утверждать, что славный полководец Спартак может быть причислен к ярчайшим представителям скифско/арийского этноса, который дал миру современных украинцев», — пишет популярный украинский историк Валерий Бебик. Так что без Античности зрители остаться не должны.

Для закрепления информационных побед министр Кабинета министров Олег Немчинов обратился к Нацбанку Украины с просьбой «сбрить бороды» Владимиру Великому и Ярославу Мудрому на их изображениях на украинских банкнотах: «Я хочу попросить председателя Нацбанка все-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах». Суть претензий министра не высказана, но легко угадывается: бородатые князья подозрительно похожи на русских, потому выбрить их по польской моде будет значительно патриотичней.

Крым глядя из Киева. О пользе разговоров в парикмахерской © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В разгар недавнего скандала вокруг формы с бандеровским девизом популярный харьковский ТГ-канал «Труха» (почти 150 тыс. подписчиков) писал: «Сборная Украины показала новую форму для участия в Евро-2020. На форме написали "Слава Украине" и "Героям Слава", а также нанесли карту Украины (с Донецком, Луганском и Крымом). У россиян знатно от этого бомбануло… Если у россиян бомбит, значит всё делаем правильно». И восторженные комментарии: «Шикарная форма!!! А то, что русня гавкает, на это пох!»; «Форма топчик! Пусть русня захлебнется!».

«То, что у вас на форме, — не затереть, не убрать», — особо подчеркнул Владимир Зеленский в своем специальном послании на ФБ.

Американское посольство в Киеве бандеровский СУГС публично одобрило, футбольную экипировку померяло, на Украине празднуют очередную перемогу. Так что, похоже, старушка из села Вознесенского рано бросилась прятаться от конных бурятов в колодец — майданные патриоты еще повоюют; благо, дурости им не занимать.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.