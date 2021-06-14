На что рассчитывает украинский лидер Владимир Зеленский, которого президент Джо Байден пригласил посетить Вашингтон в конце июля и суждено ли оправдаться его ожиданиям? В телефонном разговоре между двумя президентами, который состоялся еще 7 июня, Зеленский обозначил темы, которые считает важными и по которым ждет поддержки от Белого дома

Это предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), ситуация в Донбассе, концентрация российских войск возле украинской границы (отвод был всего лишь «имитацией»), приостановка строительства «Северного потока —2». Как видим, список вопросов довольно обширен, Киев запрашивает масштабной помощи.

Но судя по тому, какими сухими и короткими были пресс-релизы, подготовленные по итогам телефонного разговора обеими сторонами, Байден ограничился общими словами поддержки, указав на то, что на встрече с Владимиром Путиным будет отстаивать интересы Украины. Дальше этого он не пошел. Чуть позже вскрылись неприятные подробности: утверждение Банковой, что президент США якобы готов содействовать предоставлению Украине ПДЧ оказалось блефом и пресс-служба Зеленского вынуждена была переписывать уже опубликованный пресс-релиз, исключив из него ложное сообщение. Андрей Бабицкий: кто он © фото автора

Дальше больше. Госсекретарь США Блинкен назвал «Северный поток — 2» «свершимся фактом». Это крайне неприятная для Киева новость. Она означает, что призывы Зеленского противодействовать реализации проекта были небрежно проигнорированы. Это доказывает, что слова поддержки, произнесенные Байденом, были сугубо ритуальными и никаких конкретных последствий не имели.

Судя по всему и запланированная поездка президента Украины будет носить такой же характер. Для Вашингтона украинское направление давно превратилось в глубоко второстепенное, хотя определенный уровень отношений в любом случае будет поддерживаться. Украина как источник неприятностей для России, обременение на российской границы — это инструмент, который должен оставаться в распоряжении американцев для давления на Москву в те моменты, когда они посчитают это необходимым.

Очевидно, что ситуация на Украине станет одной из тем на переговорах Байдена и Путина в Женеве. Вряд ли кто-то сейчас может спрогнозировать, какими окажутся результаты обсуждения. Стороны могут не договориться по этому вопросу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и глава МИД Сергей Лавров уже предупредили, что много от саммита ожидать не приходится. Но минимальная вероятность, что какой-то план мирного урегулирования все-таки есть. И вот в этому случае Зеленскому придется совсем тяжко. Ищенко рассказал, что будет с Зеленским, если Путин и Байден договорятся, а что, если нет © REUTERS, Gleb Garanich

Совершенно очевидно, что с ним в Вашингтоне никто ничего согласовывать не будет. Ему просто в не допускающей никаких возражений форме укажут, что именно он должен делать, чтобы в Донбассе установился мир. И никакого другого выхода, кроме как выполнить ультиматум американских кураторов, у него не останется. Давно потерянная Украиной субъектность вынуждает Киев слепо следовать приказам из Вашингтона, даже не думая ослушаться.

Необходимость двигаться в направлении урегулирования конфликта даст оппонентам Зеленского сильные козыри. Понятно, что вновь зазвучать обвинения в предательстве, а правые радикалы, которых украинский президент откровенно боится снова начнут выходить на акции протеста с требованием его незамедлительной отставки. Так что с какой стороны не возьми — всюду клин. Никаких положительных результатов от поездки в Вашингтон ожидать не приходится, а есть и дополнительные риски, которые могут поставить украинского лидера в крайне уязвимое положение.

И есть одно, на мой взгляд, крайне унизительное для Зеленского обстоятельство. Вашингтон утвердил сроки встречи с ним на конец июля. То есть Байден готов увидеться только через полтора месяца после саммита с Путиным. Это говорит о том, что никто никуда не спешит, не видит необходимости срочно организовывать встречу с президентом Украины, она вполне может подождать.