Русофобия на Украине приняла характер этноцида, то есть сознательного истребления национальной идентичности той или иной этнический группы - через принудительную ассимиляцию, запреу образования на родном языке, различных форм запретов на беспрепятственного использования своего языка

Дело доходит до отвратительных выходок в стиле какого-то дремучего хуторянства. Так руководитель парламентского комитета Никита Потураев публично предлагает запретить, цитата, «что всё, что было сделано в России, там на 99,9% — это всё пропаганда». А на Львовщине неонацисты из «Нацкорпуса» сорвали возложение цветов к памятнику Пушкину в день его рождения, да ещё с гордостью сообщили о том в социальных сетях.

«В селе Заболотовцы вблизи Жидачева дипломаты государства-агрессора собирались провести пышное чествование Пушкина. Но националисты не позволили агентуре государства-агрессора провести задуманный шабаш для демонстрации присутствия "русского мира" в Галичине, — рапортует пресс-служба ультраправой группировки, — Активисты заблокировали проход к памятнику Пушкину и в разговоре напомнили представителям государства-агрессора о жертвах российской агрессии на Востоке Украины и аннексии Крыма. Нацкорпус четко дал понять представителям государства-агрессора, что на Львовщине не будет никаких шабашей "русского мира"». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Возложение цветов к памятнику поэту в коротком сообщении дважды названо «шабашем». Причем «патриотизм» изображают те штурмовики, на животную силу которых опирается майданная власть — распродающая Украину чужеземцам, загнавшая страну в долговое рабство, управляемая иностранной семипосольщиной. Кривляки под неонацистами флагами могут сколько угодно ненавидеть «Русский Мир», но если то, что они собой представляют — это «Мир Украинский», то горе такой стране.

Да, нацизм (как и его фундамент — государственный расизм) явление весьма европейское, рожденное ещё эпохой создания колониальных империй. И для обоснования «европейскости» украинского ультранационализма его идеологи прибегают к различным манипуляциям, главным смыслом которых является противопоставление Украины «Русскому миру», под которым подразумевается противостоящая желанной моноэтничности вненациональная «азиатская» стихия.

«Орда всегда была многонациональной, многоэтничной. Она приходила к какому-то новому народу, и ставила условие — присоединяйтесь к нам, будете такими как мы, мы вас не тронем, — в ходе пресс-конференции в Киеве рассуждает глава правления общественной организации «Центр стратегических исследований» Павел Жовниренко. — И сейчас в России, если посмотреть, нет дискриминации по этническому признаку. <…> У них только общий язык — русский, который в своё время Орда приняла как язык межнационального общения, вместе с другой скрепой — православием». «Политические гастарбайтеры». Скачко о том, почему именно в Киеве начали резать людей за русский язык © РИА Новости, Нина Зотина

«Орда», «Русский мир», «Московия» — всё это, по мысли нынешних украинских «патриотов», — суть «Империя зла», которая противостоит свободолюбивому племени, исповедующему «европейские ценности», а в чем-то даже эти «европейские ценности» определяющие. Вспомните, например, байку про «первую в мире конституцию» Пылыпа Орлика (который, кстати, сам себя величал Филипп, безо всякого малороссийского прононса).

Однако понятие «Русский мир» появилось ещё в древней Руси (когда никакой «Украины-Руси», к слову сказать, не существовало). Так похвальном слове по случаю обновления Десятинной церкви в Киеве в XI веке (по другой версии в XII) было сказано и записано: «…Наш заступник святой священномученик Климент — из Рима пришел в Херсон [Херсонес Таврический], а из Херсона — в нашу Русскую страну для спасения нас, верных… Посему и мы славим, и хвалим, и кланяемся в Троице славимому Богу, благодаря верного раба Его, который умножил талант своего господина не только в Риме, но и в Херсоне, и во всем Русском мире, и взываем: "Похвала мучеников, украшение святителей, присный заступник страны Русской, драгоценный венец славного и честного града нашего, великой митрополии, матери градов! Тобою Русские князи хвалятся, святители ликуют, иереи веселятся, иноки радуются, люди добродушествуют, притекая с теплою верою к твоим христоносным костям и почерпая здесь святыню, возвращаются восвояси и освящают ею свои домы, храмы и тела…».

И страна «Русская», и князья «Русские», и мир их «Русский» — всё то, что столь ненавидят нынешние квазипатриоты. И ведь таких письменных свидетельств десятки. Но спорить с украинизаторами бессмысленно: их цель не истина, а скорые политические дивиденды. Профессиональный цепной (помните запись его разговора со своим хозяином Коломойским?), а ныне министр культуры Александр Ткаченко продолжает заниматься привычным делом. «Кремль использует язык, как способ размыть нашу самоидентификацию. На этой почве возникают и нарративы "разговариваешь на русском — русский", "мы — один народ", "украинский язык — искаженный русский" и другие, — излагает высокопоставленный чиновник, — А пропагандисты распространяют фейковую информацию о дискриминации русскоязычных…».

То есть дискриминации по языковому признаку не существует? Так попробуйте записать ребёнка в школу с русским языком обучения. Тарас Креминь даже президенту Зеленскому запрещает говорить на русском языке с русскоязычной аудиторией, попутно запрещает гимн города Одессы — потому что он написан на русском языке, а для расследования случаев употребления служащими родного русского языка шпрехенфюрер создал специальный департамент, «в состав которого входят квалифицированные специалисты» (по его словам). Креминь придумал еще одно применение украинскому языку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Дело доходит до абсурда, когда в Днепропетровске — чтобы избежать принудительного общения на держмове — депутаты провозгласили свой русский язык «восточноукраинским». «Жаль, что развитие украинского языка — это лишь запрет и дискриминация русского языка», — справедливо замечает украинский публицист Александр Скубченко.

Огромное количество интеллектуальных ресурсов, денег, времени уходит на дрязги вместо созидания, и это отражается на всём государстве. Недавно одно из ведущих харьковских предприятий — производственное объединение «Завод Фрунзе» — проиграло тендер на почти 22 миллиона гривен, потому что в смете проскочило русское слово «итого». «Причиной отказа они [организаторы тендера] указали, что в тендерном предложении было все на українській мові, а сумма Итого — на российской», — говорится в сообщении на сайте производственного объединения. Победили в тендере те, чьи услуги оказались на 500 тысяч гривен дороже, но итоговая сумма была, видимо, прописана «разом» или «у цилому» — полмиллиона с государства не убудет.

О проблеме в голос уже заговорили самые верные сторонники Майдана. В частности, спикер делегации Украины на Минских переговорах Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что лично ощущает давление из-за того, что он разговаривает на русском языке: «Вот я русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление в Украине, и именно это нужно прекращать». И добавил, что любая попытка «наехать» на любую культуру в стране должна быть немедленно «поставлена в стойло» законными методами.

Один из самых ярких персонажей Евромайдана, миллионер Геннадий Балашов, вообще разошёлся не на шутку: «Я буду всегда говорить на русском языке, потому что отец и мать со мной говорили на русском языке. Поэтому я считаю, что это отстаивание моего права — говорить на родном языке. <…> Сейчас на английском говорят 2,5 миллиарда человек, на русском языке говорят 300 миллионов человек, на украинском говорит 20 миллионов человек. Это говорит о том, что Украину пихают в тупик, не будет развиваться культура на украинском языке, потому что ее продавать некуда, нет потребителя… Вы сказали, что делать, когда к вам пришел этот омбудсмен языковой? Нахрен посылать, бить палкой, вести себя агрессивно. Рестораторы должны вести себя агрессивно. Если он пришел и что-то сказал по-украински, каменюкой в голову бросить».

Но что попусту каменюками бросаться, когда в первую очередь надо самим определиться — родной ли для вас русский язык, русская культура, русская история. Начиная с тех самых азов, с изначальных слов Нестора-летописца — «Откуда есть пошла земля Русская?».