Дело доходит до отвратительных выходок в стиле какого-то дремучего хуторянства. Так руководитель парламентского комитета Никита Потураев публично предлагает запретить, цитата, «что всё, что было сделано в России, там на 99,9% — это всё пропаганда». А на Львовщине неонацисты из «Нацкорпуса» сорвали возложение цветов к памятнику Пушкину в день его рождения, да ещё с гордостью сообщили о том в социальных сетях.

«В селе Заболотовцы вблизи Жидачева дипломаты государства-агрессора собирались провести пышное чествование Пушкина. Но националисты не позволили агентуре государства-агрессора провести задуманный шабаш для демонстрации присутствия "русского мира" в Галичине, — рапортует пресс-служба ультраправой группировки, — Активисты заблокировали проход к памятнику Пушкину и в разговоре напомнили представителям государства-агрессора о жертвах российской агрессии на Востоке Украины и аннексии Крыма. Нацкорпус четко дал понять представителям государства-агрессора, что на Львовщине не будет никаких шабашей "русского мира"».

Константин Кеворкян: кто он
Константин Кеворкян: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов

Возложение цветов к памятнику поэту в коротком сообщении дважды названо «шабашем». Причем «патриотизм» изображают те штурмовики, на животную силу которых опирается майданная власть — распродающая Украину чужеземцам, загнавшая страну в долговое рабство, управляемая иностранной семипосольщиной. Кривляки под неонацистами флагами могут сколько угодно ненавидеть «Русский Мир», но если то, что они собой представляют — это «Мир Украинский», то горе такой стране.

Да, нацизм (как и его фундамент — государственный расизм) явление весьма европейское, рожденное ещё эпохой создания колониальных империй. И для обоснования «европейскости» украинского ультранационализма его идеологи прибегают к различным манипуляциям, главным смыслом которых является противопоставление Украины «Русскому миру», под которым подразумевается противостоящая желанной моноэтничности вненациональная «азиатская» стихия.

«Орда всегда была многонациональной, многоэтничной. Она приходила к какому-то новому народу, и ставила условие — присоединяйтесь к нам, будете такими как мы, мы вас не тронем, — в ходе пресс-конференции в Киеве рассуждает глава правления общественной организации «Центр стратегических исследований» Павел Жовниренко. — И сейчас в России, если посмотреть, нет дискриминации по этническому признаку. <…> У них только общий язык — русский, который в своё время Орда приняла как язык межнационального общения, вместе с другой скрепой — православием».

«Политические гастарбайтеры». Скачко о том, почему именно в Киеве начали резать людей за русский язык
«Политические гастарбайтеры». Скачко о том, почему именно в Киеве начали резать людей за русский язык
© РИА Новости, Нина Зотина

«Орда», «Русский мир», «Московия» — всё это, по мысли нынешних украинских «патриотов», — суть «Империя зла», которая противостоит свободолюбивому племени, исповедующему «европейские ценности», а в чем-то даже эти «европейские ценности» определяющие. Вспомните, например, байку про «первую в мире конституцию» Пылыпа Орлика (который, кстати, сам себя величал Филипп, безо всякого малороссийского прононса).

Однако понятие «Русский мир» появилось ещё в древней Руси (когда никакой «Украины-Руси», к слову сказать, не существовало). Так похвальном слове по случаю обновления Десятинной церкви в Киеве в XI веке (по другой версии в XII) было сказано и записано: «…Наш заступник святой священномученик Климент — из Рима пришел в Херсон [Херсонес Таврический], а из Херсона — в нашу Русскую страну для спасения нас, верных… Посему и мы славим, и хвалим, и кланяемся в Троице славимому Богу, благодаря верного раба Его, который умножил талант своего господина не только в Риме, но и в Херсоне, и во всем Русском мире, и взываем: "Похвала мучеников, украшение святителей, присный заступник страны Русской, драгоценный венец славного и честного града нашего, великой митрополии, матери градов! Тобою Русские князи хвалятся, святители ликуют, иереи веселятся, иноки радуются, люди добродушествуют, притекая с теплою верою к твоим христоносным костям и почерпая здесь святыню, возвращаются восвояси и освящают ею свои домы, храмы и тела…».

И страна «Русская», и князья «Русские», и мир их «Русский» — всё то, что столь ненавидят нынешние квазипатриоты. И ведь таких письменных свидетельств десятки. Но спорить с украинизаторами бессмысленно: их цель не истина, а скорые политические дивиденды. Профессиональный цепной (помните запись его разговора со своим хозяином Коломойским?), а ныне министр культуры Александр Ткаченко продолжает заниматься привычным делом. «Кремль использует язык, как способ размыть нашу самоидентификацию. На этой почве возникают и нарративы "разговариваешь на русском — русский", "мы — один народ", "украинский язык — искаженный русский" и другие, — излагает высокопоставленный чиновник, — А пропагандисты распространяют фейковую информацию о дискриминации русскоязычных…».

То есть дискриминации по языковому признаку не существует? Так попробуйте записать ребёнка в школу с русским языком обучения. Тарас Креминь даже президенту Зеленскому запрещает говорить на русском языке с русскоязычной аудиторией, попутно запрещает гимн города Одессы — потому что он написан на русском языке, а для расследования случаев употребления служащими родного русского языка шпрехенфюрер создал специальный департамент, «в состав которого входят квалифицированные специалисты» (по его словам).

Креминь придумал еще одно применение украинскому языку
Креминь придумал еще одно применение украинскому языку
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Дело доходит до абсурда, когда в Днепропетровске — чтобы избежать принудительного общения на держмове — депутаты провозгласили свой русский язык «восточноукраинским». «Жаль, что развитие украинского языка — это лишь запрет и дискриминация русского языка», — справедливо замечает украинский публицист Александр Скубченко.

Огромное количество интеллектуальных ресурсов, денег, времени уходит на дрязги вместо созидания, и это отражается на всём государстве. Недавно одно из ведущих харьковских предприятий — производственное объединение «Завод Фрунзе» — проиграло тендер на почти 22 миллиона гривен, потому что в смете проскочило русское слово «итого». «Причиной отказа они [организаторы тендера] указали, что в тендерном предложении было все на українській мові, а сумма Итого — на российской», — говорится в сообщении на сайте производственного объединения. Победили в тендере те, чьи услуги оказались на 500 тысяч гривен дороже, но итоговая сумма была, видимо, прописана «разом» или «у цилому» — полмиллиона с государства не убудет.

О проблеме в голос уже заговорили самые верные сторонники Майдана. В частности, спикер делегации Украины на Минских переговорах Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что лично ощущает давление из-за того, что он разговаривает на русском языке: «Вот я русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление в Украине, и именно это нужно прекращать». И добавил, что любая попытка «наехать» на любую культуру в стране должна быть немедленно «поставлена в стойло» законными методами.

Один из самых ярких персонажей Евромайдана, миллионер Геннадий Балашов, вообще разошёлся не на шутку: «Я буду всегда говорить на русском языке, потому что отец и мать со мной говорили на русском языке. Поэтому я считаю, что это отстаивание моего права — говорить на родном языке. <…> Сейчас на английском говорят 2,5 миллиарда человек, на русском языке говорят 300 миллионов человек, на украинском говорит 20 миллионов человек. Это говорит о том, что Украину пихают в тупик, не будет развиваться культура на украинском языке, потому что ее продавать некуда, нет потребителя… Вы сказали, что делать, когда к вам пришел этот омбудсмен языковой? Нахрен посылать, бить палкой, вести себя агрессивно. Рестораторы должны вести себя агрессивно. Если он пришел и что-то сказал по-украински, каменюкой в голову бросить».

Но что попусту каменюками бросаться, когда в первую очередь надо самим определиться — родной ли для вас русский язык, русская культура, русская история. Начиная с тех самых азов, с изначальных слов Нестора-летописца — «Откуда есть пошла земля Русская?».

 