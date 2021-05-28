Самое грандиозное сооружение постмайданной Украины — пограничная «Стена Яценюка» — снова на слуху. Руководитель Пограничной службы РФ Владимир Кулишов сообщил, что строительство дивного памятника украинской коррупции почти затухло, однако украинская сторона оперативно эти сведения опровергла и заявила, что «работы ведутся»

«Стена Яценюка» (по выражению самого украинского экс-премьера, «Европейской вал») — это система оборонительных сооружений на границе с Россией. Проволока, заборы, веточки, палочки, ямки должны будут минут на пять задержать «армады русских танков», когда они «ринутся давить» своим гусеницами «юную майданную демократию». Зато строительство укреплений уже шесть лет кряду позволяет осваивать большие бюджетные средства целой своре чиновников и подрядчиков.

«Стена Яценюка» должна была быть возведена к 2018 году, но и доныне готова лишь наполовину (точнее, на 51,4%). Руководитель украинской Госпогранслужбы Сергей Дейнеко говорит, что система полностью не обустроена ни в одной области, хотя вырыто 400 км противотанковых рвов, построено 330 километров рокадной дороги, размотано 70 км колючей проволоки и поставлено 100 километров металлического забора — на что потрачено целых два миллиарда гривен.

Но объект всё равно не готов: для строительства всегда нужны деньги и земли (которые местные власти выделять не спешат). И, возможно, правильно делают — строительство связано с немалыми коррупционными рисками. Так, в Харьковской области было задержано восемь офицеров Погранслужбы и сотрудников строительных фирм, которых обвинили в хищении 17 миллионов выделенных на «стройку века» гривен (впрочем, в прошлом году дело спустили на тормозах). Бесценная «Стена Яценюка»: отгородиться от России или украсть миллиарды? © Facebook/Арсеній Яценюк

Но и без традиционного воровства понятно, что заявленные на границе длиной в две тысячи километров могучие укрепления (стальной забор, колючая проволока под электронапряжением, минные поля, противотанковые модули и т.п.) в последний момент были заменены чем-то подручным. Известный майданный «активист» Борислав Береза в сердцах обозвал поставленную сетку «огородной решёткой, которая не остановит даже дикого кролика», возможно намекая на вошедшее в поговорку сходство Арсения Яценюка с указанным животным.

Сам же господин Яценюк увидел в натянутой на границе сетке иной символ. «Кому не нравится "Стена", может называть этот проект "Европейский вал". Это обустройство восточной границы Европейского союза», — пафосно говорил он, видимо, подсознательно возвращаясь мыслью к гитлеровскому «Атлантическому валу», который пропаганда Третьего рейха тоже называла неприступной европейской стеной, призванной защитить «крепость Европа» от вторжения солдат антигитлеровской коалиции.

Но как «Атлантический вал» оказался пропагандистским фейком, так и «Стена Яценюка» стала символом бессмысленной траты денег. Тот же глава украинской Госпогранслужбы вынужден признать, что с военной точки зрения это строительство просто нелепо. «Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надёжно от неё [России] защитила, стала бы своеобразным саркофагом от российских "Искандеров" и танков. Такой стены не существует, — говорит Сергей Дейнеко. — Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию, а также мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны».

Но если противотанковые рвы и модули не защитят даже от танков (мы уж не говорим о ракетах), значит, строительство надо продолжать для других целей — и они вполне очевидны. Большая плохо контролируемая стройка — это огромное поле деятельности для заинтересованных лиц. Лишь в нынешнем году на строительство «Стены Яценюка» потратят 338 миллионов гривен, а в целом на весь проект только колючей проволоки необходимо закупить почти на три миллиарда гривен.

Пока затурканный милитаристской пропагандой, ростом тарифов и цен украинский гражданин с волнительным упоением следит за событиями в стране и мире, серьёзные люди делают свой бизнес — кто на строительстве странных заборов, кто на контрабанде, кто на продаже земли, кто на «патриотизме». «Стена Яценюка» обошлась Украине в $72 млн © Facebook/Арсеній Яценюк

К патриотизму взывает и пан Дейнеко, отмечая излишнюю дороговизну колючей проволоки типа «Егоза» для постмайданного концлагеря. «Если пойдут навстречу определённые меценаты, то надеемся, что сможем снизить цену», — говорит он о стоимости металлической колючки для «Европейского вала».

А я ловлю себя на мысли, что парадоксальное сочетание «колючая проволока» и «меценаты» возможно только на современной Украине. За что боролись — тем и обмотались.